Запланирована встреча Эрдогана и Путина в четверг в Астане

Запланирована встреча Эрдогана и Путина в среду в Астане. На фото: президенты Турции и РФ во время саммита ШОС в Самарканде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана, сообщил агентству France-Presse высокопоставленный турецкий чиновник. Встреча, скорее всего, состоится в четверг. Кремль заявил в среду, что ожидает от президента Турции конкретных предложений о своем посредничестве в конфликте.

Реклама Читать далее

Как передает казахстанское издание Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына, Эрдоган «намерен встретиться с Владимиром Путиным в Астане, чтобы предложить турецкое посредничество в переговорах Москвы и Запада по Украине».

«Президент Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня», – заявил Калын. По мнению Калына, в теме прекращения огня в Украине очень много «подводных камней, ловушек и ям», – передает его слова агентство.

Двусторонняя встреча должна состояться на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 13 и 14 октября. Турция, занимающая нейтральную позицию с начала российского вторжения в Украину, в прошлом неоднократно предлагала свое посредничество для открытия переговоров между Киевом и Москвой, комментирует France-Presse.

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Астане, 12 октября 2022. via REUTERS - PRESIDENTIAL PRESS OFFICE

Посредник между Путиным и Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган, который еще не прокомментировал российские удары по Украине 10 октября, в результате которых по меньшей мере 19 человек погибли и около ста получили ранения, сказал, что «сбалансированный» подход Анкары к этому конфликту приветствуется на Западе. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник провел телефонные переговоры с Москвой, сообщил AFP турецкий дипломатический источник, не раскрывая дальнейших подробностей.

В последний раз президенты Турции и России встретились на полях регионального саммита в Узбекистане в прошлом месяце. Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся для мирных переговоров, которые турецкие официальные лица считают необходимыми и реалистичными.

Сложная экономическая ситуация

Хотя Турция и является членом НАТО, она не присоединилась к западным санкциям против России. Реджеп Тайип Эрдоган, который сталкивается со сложной экономической ситуацией в преддверии президентских и парламентских выборов, запланированных на июнь 2023, стремится развивать торговлю с Москвой.

Однако в прошлом месяце под давлением США Анкара объявила, что последние три турецких банка, которые все еще принимали банковские карты МИР, решили прекратить работу с российской системой. Такое решение последовало за несколькими предупреждениями из Вашингтона о том, что Турция может попасть под вторичные санкции.

После этого Турция заявила о непризнании результатов т.н. «референдумов» в Украине. Об этом заявили и в администрации президента Реджепа Эрдогана, и в турецком МИД. Глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу повторил, что Турция не признает итоги нынешних «референдумов» на юге и востоке Украины, как не признает и незаконную аннексию Крыма.

Реакция Кремля

Кремль заявил в среду, что ожидает от президента Турции конкретных предложений Владимиру Путину о посредничестве в конфликте в Украине. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на дипсоветника Кремля Юрия Ушакова. «Турки предлагают свое посредничество. Если бы (российско-украинские) контакты имели место, то они происходили бы на турецкой территории», — заявил он прессе во время брифинга 12 октября. «Эрдоган, вероятно, что-то официально придумает», — добавил он, добавив, что ожидает «интересной и полезной дискуссии».

Анкара сыграла ключевую роль в сентябрьском обмене пленными между Россией и Украиной и в заключении в июле под эгидой ООН соглашения между двумя странами, разрешающего экспорт украинских зерновых через Черное море и Босфор.

Во вторник глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу вновь призвал Россию и Украину к прекращению огня «как можно скорее». «Чем раньше, тем лучше», — сказал он в телевизионном интервью.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экстренной встрече лидеров стран G7, повторил, что с Владимиром Путиным, заявившим об аннексии четырех украинских областей, договариваться не о чем.

Реагируя на это заявление, Юрий Ушаков в среду заявил прессе: «Я хотел бы сказать ему, что никогда не следует говорить "никогда"».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип сыграли в настольный теннис. Астана, 12 октября 2022. via REUTERS - PRESS SERVICE OF THE PRESIDENT O

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться