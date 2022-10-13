Резолюция ПАСЕ об эскалации агрессии РФ против Украины и обращение Зеленского — главное

Осенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге. 13 октября к Парламентской ассамблее Совета Европы обратился президент Владимир Зеленский. Затем ПАСЕ приняла резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины».

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 13 октября, приняла резолюцию о «дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины», в которой призвала входящие в организацию страны «объявить нынешний режим в Российской Федерации террористическим». ПАСЕ также потребовала «ускорить создание специального Международного трибунала для преследования за преступление агрессии против Украины». Перед голосованием по резолюции к ПАСЕ по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама Читать далее

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». Текст, одобренный голосами 99 депутатов (при одном воздержавшемся) вновь «безоговорочно осуждает широкомасштабное вторжение [РФ] в Украину», а также действия Москвы последних недель, «свидетельствующие о дальнейшей эскалации агрессии». (Членство России в Совете Европы было приостановлено 25 февраля, на следующий день после вторжения РФв Украину. 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении России из организации).

ПАСЕ осуждает «попытки аннексии» Россией оккупированных ею территорий четырех областей Украины по результатам «так называемых референдумов», которые являются «пародией», противоречат международному праву, «должны считаться недействительными и не имеющими юридических или политических последствий».

В резолюции ПАСЕ говорится о российской оккупации Запорожской АЭС и угрозах руководства РФ применить ядерное оружие.

Такие угрозы не только отвратительны и безрассудны, но и нарушают международное право и несовместимы с обязанностями ядерной державы, имеющей постоянное место в Совете Безопасности ООН. В связи с этим Ассамблее [ООН] следует рассмотреть вопрос о месте Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций,

— указано в документе.

В резолюции говорится о гибели тысяч мирных жителей Украины в ходе агрессии, жестоком обращении с военнопленными, обнаружении массовых захоронений на освобожденных от сил РФ территориях, российских ударах по украинским городам. ПАСЕ «решительно осуждает все военные преступления». Напоминая о масштабных ракетных и авиаударах РФ по Украине 10 октября, ПАСЕ подчеркивает:

Этими неизбирательными атаками Россия стремится проводить свою террористическую политику, чтобы подавить волю украинцев к сопротивлению и защите своей страны и нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

В резолютивной части документа, который имеет рекомендательный характер, ПАСЕ обращается к 46 странам Совета Европы с призывом к ряду действий. Помимо осуждения «попытки аннексии» Россией четырех регионов Украины (и проведенных там «так называемых референдумов»), ПАСЕ призывает государства организации

быть твердыми и едиными в проведении политики максимального давления на РФ с целью немедленного прекращения ее агрессии

финансово поддержать восстановление Украины и предоставить необходимые ей системы противовоздушной обороны

ПАСЕ также выступает за создание «всеобъемлющей системы» привлечения РФ к ответственности за серьезные нарушения международного права, совершенные в ходе агрессии. Для этого необходимо

ускорить создание Специального Международного трибунала для судебного преследования за преступление агрессии против Украины

ПАСЕ призывает страны Совета Европы содействовать созданию «всеобъемлющего международного механизма компенсации» ущерба, который РФ нанесла Украине (с созданием международного реестра этого ущерба).

Парламентская ассамблея Совета Европы также выступает с призывом к государствам организации

объявить нынешний режим в Российской Федерации террористическим

Спецтрибунал по преступлениям РФ, санкции и ПВО: выступление президента Зеленского в ПАСЕ

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 13 октября выступил Владимир Зеленский. В своем обращении по видеосвязи президент Украины вновь заявил о необходимости создания международного трибунала по российским преступлениям в отношении Украины.

Европа может сыграть историческую роль в создании Специального трибунала по преступной агрессии России против Украины. Давайте это сделаем! Это будет лучший путь защиты принципов международного права,

— указал Зеленский.

Он призвал европейцев к продолжению диалога, с тем чтобы «привлечь Россию как государство-агрессора, а также каждого из российских убийц и палачей к ответственности за все преступления, совершенные на этой войне, за каждый акт террора». По мнению Зеленского, создание международных юридических механизмов суда и наказания за военные преступления, совершенные силами РФ, станет одной из гарантий восстановления прочного мира. С требованием создать специальный международный трибунал по «преступлениям агрессии» РФ против Украины Зеленский выступал 22 сентября перед Генеральной ассамблеей ООН.

Зеленский приветствовал «настоящий и честный диалог», в ходе которого Европа ищет и принимает «реальные решения» в ответ на агрессию РФ против Украины:

Мы с вами видим исторически важные результаты этого диалога в Европе — между европейцами. Видим действия, которые беспрецедентно усилили Европу. Еще никогда в истории объединенная Европа не была такой мощной, как сейчас. Такой сконцентрированной на всем, что необходимо, чтобы не позволить российским террористам разрушать нашу с вами жизнь. Вот это – сила диалога. Мы вместе изолируем Россию. Вместе наказываем за террор и заставляем чувствовать цену за развязанную ею войну. Благодаря нашему диалогу мы имеем весомые программы оборонной и финансовой поддержки Украины. И программы поддержки украинцев — тех, кто покинул родину, спасаясь от боевых действий. Благодаря нашему диалогу сделано очень много для защиты Европы от российского энергетического оружия. То, к чему призывали десятилетиями, стало первоочередной задачей как национальных правительств, так и европейских институций. И мы должны продолжать именно такой диалог. Диалог между нами. Диалог с нашими партнерами по всему миру.

В своем выступлении на сессии ПАСЕ украинский президент призвал Европу стать лидером в деле создания «компенсационного механизма» для возмещения Украине ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением РФ. «Соответствующий проект уже подготовлен Украиной. Я прошу вас поддержать его — и в Европе, и на уровне Генеральной ассамблеи ООН», — сказал Зеленский.

Напомнил Зеленский европейцам и о необходимости усиления санкций против РФ, чтобы «лишить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа». «Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира», — указал украинский лидер.

В обращении к ПАСЕ Зеленский вновь призвал страны Запада поставить Украине «достаточное количество современных систем противовоздушной и противоракетной обороны». По его словам, Германия уже передала Киеву первую систему ПВО, США подтвердили скорую отправку соответствующих систем. Украина надеется на то, что больше помощи в этом вопросе окажут Франция и Италия. «Уже в этом году мы должны защитить наше небо от террора России. Если это будет сделано, это будет фундаментальный шаг, чтобы в ближайшее время закончить и всю войну», — указал Зеленский.

В своей речи президент Украины напомнил и о ситуации на захваченной РФ Запорожской АЭС, где Москву необходимо «заставить выполнить требование МАГАТЭ» и мирового сообщества — о демилитаризации станции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться