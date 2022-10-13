Юрист «Весны» Павел Сапелко: «Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому можно писать в тюрьму»

интервью

«Мы надеемся, что Нобелевская премия Алеся даст новый толчок и повысит интерес к ситуации в Беларуси, ситуации с политзаключенными, с гонениями в отношении организаций гражданского общества», — говорит в интервью RFI юрист белорусского правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко. Руководитель «Весны», лауреат нобелевской премии мира 2022 Алесь Беляцкий с июля 2021 года находится в заключении за свою правозащитную деятельность.

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RFI : Знает ли Алесь Беляцкий, что ему присуждена Нобелевская премия?

Павел Сапелко: К нашему всеобщему сожалению, нобелевский лауреат сейчас находится в следственном изоляторе номер один города Минска. Он там с июля 2021 года. И там же находятся еще четверо членов «Весны».

О том, что ему присуждена премия, Алесь узнал практически в тот же день. Но это не благодаря охране, а вопреки. Просто у заключенных есть свои способы передачи и получения информации. И, по нашим сведениям, Алесь эту информацию получил.

Адреса заключенных, которые вы даете на вашем сайте, действуют, лауреата можно поздравлять, заключенным можно писать?

Да, все адреса актуальны. Они есть на нашем сайте. Можно писать и поздравлять. Только Татьяна Ласица неожиданно за два месяца до окончания срока была освобождена и сейчас находится на свободе.

Поможет ли премия Алесю Беляцкому и другим заключенным? Может быть, это надежда для тех, кто на свободе и кого поостерегутся сажать?

На этот вопрос невозможно ответить просто и коротко. Я не думаю, что прямо в ближайшее время Алеся или еще кого-то из «Весны» освободят. Но после присуждения этой премии, после того, как взгляды всего мира были обращены к Беларуси, к ситуации Алеся, наших коллег и других политзаключенных, власти, безусловно, должны будут реагировать. Вполне возможно, возрастет давление на наши власти, и они увидят в освобождении политзаключенных, в том числе и Алеся, какой-то выход, шаг навстречу демократическому миру.

Однако на свободе сейчас в Беларуси осталось мало правозащитников. Это считанные единицы. Я надеюсь, что в их отношении репрессии могут быть чуть-чуть снижены.

Геополитически получилось, что после агрессии России в отношении Украины проблема Беларуси отошла на второй план. Хотя мы, конечно, продолжаем чувствовать поддержку и демократических правительств, и людей из демократических стран. Это поддержка правозащитников, поддержка позиции борцов за демократию в Беларуси. Безусловно Нобелевская премия даст новый толчок и повысит интерес к ситуации в Беларуси, ситуации с политзаключенными, с гонениями в отношении организаций гражданского общества.

В последние дни Беларусь снова стали упоминать в прессе. На этот раз в связи с еще более явным участием в агрессии в Украине. Что сейчас происходит в стране? Вызовет ли это новые репрессии?

Оценка ситуации пока прежняя. Беларусь оказывает помощь агрессии. Предоставляет как минимум свою территорию и инфраструктуры для действия российских вооруженных сил. Я очень надеюсь, что белорусские военные не примут в этом непосредственное участие. Мы все время подчеркиваем, что белорусские власти должны нести ответственность за поддержку агрессии.

Репрессии в отношении антивоенных акций уже не будут новыми. С самого начала войны антивоенная позиция и любые действия, которые препятствовали бы агрессии, пресекались властями. Люди постоянно подвергались репрессиям за участие в антивоенных выступлениях, за аватарки в цветах украинского флага в социальных сетях. Люди, которые сообщали о передвижениях по Беларуси российских войск или о пусках ракет из Беларуси, уже получили уголовные сроки. А также те, кто хотел присоединиться к защитникам Украины и был пойман еще до того, как удалось пересечь границу. Репрессии за это идут, и думаю, не будут снижаться.

На какой работе «Весна» сконцентрирована сейчас?

Мы по-прежнему работаем в тех направлениях, в которых и работали. Как и раньше, оказываем помощь жертвам преследований, уголовного и административного давления на трудовые права белорусских граждан. Стараемся адвокатировать проблемы, с которыми сталкиваются белорусы как в стране, так и за ее пределами. Мы говорим о смертной казни. Беларусь — последняя страна в Европе, в которой существует смертная казнь. Все то, чем мы занимались раньше, мы делаем и сейчас.

Если говорить о публичных выступлениях, то это пока только в планах. В Беларуси это почти невозможно. Это сразу как минимум административная ответственность, аресты, сутки на голых железных кроватях. А за пределами Беларуси, — на мой взгляд, это не всегда дает эффект, потому что протестовать и заявлять о своей позиции нужно неподалеку от тех, к кому этот протест направлен.

Прослушать интервью можно здесь

Адреса для писем и открыток политзаключенных в Беларуси:

СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Александру Викторовичу Беляцкому

Валентину Константиновичу Стефановичу

Владимиру Николаевичу Лабковичу

Марии Александровне Рабковой

Андрею Сергеевичу Чепюку

ИК-3. 211322, Витебская область, г. п. Витьба

Леониду Леонидовичу Судаленко

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