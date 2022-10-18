В Польше почти полностью запрещены аборты. С чем сталкиваются там украинские беженки и кто им помогает?

В Польше практически нет легальной возможности сделать аборт. Обсуждение ситуации с репродуктивными правами в этой стране вышло на новый уровень, поскольку Польша стала убежищем для сотен тысяч украинских беженок. Для них исключений не делают. Спасающиеся от войны украинки после пересечения польской границы оказываются лишены репродуктивных прав, что порой становится для них новой травмой. При этом с начала войны появилось множество свидетельств о сексуализированном насилии над украинками.

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По данным ООН, из-за войны в Польшу выехали почти 6,8 млн украинцев, около 1,5 млн беженцев получили в соседней стране убежище и остаются там сейчас. По большей части это женщины и дети.

С начала войны по Польше прокатилась волна солидарности и готовности протянуть руку украинским беженцам. Украинцев в Польше принимают радушно и доброжелательно, им оказывают помощь, предлагают трудоустройство. Но не во всех аспектах все гладко. Польша и Украина очень сильно различаются в вопросах доступа женщин к репродуктивным правам. Если в Украине аборты по желанию до 12 недель беременности являются законной медицинской практикой, в Польше почти нет легальной возможности прервать беременность.

Одно из самых жестких антиабортных законодательств

В Польше, декларирующей социальный ультраконсерватизм, одно из самых жестких антиабортных законодательств. Легальной возможности прервать беременность в медицинском кабинете практически не существует. В 2021 году вступил в силу запрет на прерывание беременности и в случае неизлечимой патологии плода, что практически полностью закрыло доступ к абортам. Это вызвало массовые протесты.

→В Польше почти полностью запретили аборты

Теоретически прервать беременность в Польше можно только в исключительных случаях: при угрозе жизни женщины, инцесте и изнасиловании. Однако, как рассказывают активисты, и эти исключения редко работают. Аборты в Польше почти не делают и после изнасилований.

Акция за право на аборт у здания Конституционного суда в Варшаве, 26 января 2022 г. AP - Czarek Sokolowski

«Чтобы сделать аборт в случае изнасилования, беременная женщина должна доказать, что ее изнасиловали. Например, у нее должно быть на руках письмо из прокуратуры. Но и в случае изнасилования аборты в Польше „разрешены“ только до 12 недель беременности. За 2020 год в польской системе здравоохранения было сделано всего два аборта в связи с изнасилованиями», — рассказывает основательница британской НКО Abortion Support Network Мара Кларк. Ее организация помогает женщинам делать аборты в других странах.

Женщинам на помощь приходят НКО

Несмотря на формальный запрет, в Польше аборты делаются каждый день. В организации Aborcyjny Dream Team (ADT) рассказывают, что подавляющее большинство случаев — это медикаментозное прерывание беременности в домашних условиях. Его можно делать только на ранних сроках — до 12 недель. В Польше не предусмотрено наказания для женщин, самостоятельно прерывающих себе беременность таким способом. Хотя в стране невозможно просто получить рецепт врача и достать таблетки в аптеке. Их нужно заказывать из-за границы. По оценкам активистов, каждый день аборты таким образом делают самостоятельно 90 женщин.

Женщины на втором триместре беременности, желающие сделать аборт, вынуждены ехать из Польши в Германию, Чехию, Словакию, Австрию, Бельгию, Францию и другие страны. В обоих случаях им помогает развитая сеть НКО, которые отправляют таблетки и организуют выезд за рубеж.

«Сделать аборт в Польше практически невозможно ни по какой причине. Так что люди, которым требуются аборты, должны либо заказать таблетки онлайн с высылкой по адресу, либо отправиться в страны за пределами Польши в клинику или больницу, где принимают нерезидентов», — резюмирует Мара Кларк.

Все, кто помогают женщинам с абортами в Польше, — под угрозой

Польские власти не криминализуют самостоятельное проведение аборта до определенного срока. Но под ударом активисты, оказывающие женщинам помощь с доступом к аборту. В Польше действует закон, запрещающий каким-либо образом помогать в прерывании беременности. Если находящаяся в Польше активистка передаст кому-то абортивные таблетки самостоятельно, ей грозит тюрьма.

Поэтому польские активисты обычно перенаправляют женщин в заграничные НКО, которые высылают им таблетки международной почтой. Таким образом местные активисты хоть и не исключают полностью, но снижают для себя риски подвергнуться преследованию. А такой случай уже есть. Весной этого года полька Юстина Выджиньская стала первой обвиняемой в Европе за передачу абортивных таблеток.

Выджиньская более 15 лет помогает женщинам в Польше с доступом к абортам. Она организовала первый в стране чат-рум, где женщины обменивались информацией о немногих доступных им безопасных способах прерывания беременности. С 2019 года активистка сотрудничает с Aborcyjny Dream Team — польской организацией, которая работает над дестигматизацией абортов и связывает женщин с иностранными поставщиками абортивных таблеток.

Живущая в Польше Выджиньская в феврале 2020 года на свой страх и риск самостоятельно передала медикаменты для прерывания беременности жертве домашнего насилия по имени Аня, срок беременности которой приближался к 12 неделям. До этого Аня пыталась выехать в немецкую клинику для прерывания нежеланной беременности, но ей угрозами помешал муж.

«Эта женщина была на 12-й неделе беременности и подвергалась домашнему насилию. Я сама сделала аборт на 12-й неделе, когда была в абьюзивных отношениях. Я знаю, что значит быть в такой ситуации. Помочь ей было моей первой человеческой реакцией», — сказала Юстина в интервью The Guardian. Кроме всего прочего из-за ковидных ограничений польская почта тогда объявила, что международные посылки могут быть приостановлены или нарушены. «У нас заканчивалось время», — говорит активистка, решившаяся отправить Ане свои таблетки.

В феврале 2020 года муж Ани, узнав о намерении своей жены получить абортивные препараты, устроил ей дома засаду и вызвал полицию. В итоге таблетки у Ани забрали, рассказывают в Aborcyjny Dream Team. Женщина рассказала, что впоследствии, из-за стресса в связи с расследованием, у нее случился выкидыш.

Примерно через год в дом Выджиньской нагрянула полиция, конфисковала ее таблетки, ее компьютеры и компьютеры ее детей. Теперь 47-летнюю Юстину Выджиньскую судят и могут лишить свободы на три года. Причем речь идет даже не о помощи с проведением аборта, а о попытке такой помощи — Аня аборт так и не сделала.

За Выджиньскую вступились десятки депутатов Европарламента, Международная федерцаия акушеров-гинекологов, правозащитная организация Amnesty International. Они призывают власти Польши снять с нее обвинения. Сама Выджиньская опасается, что власти не ограничатся условным сроком, а сделают ее процесс показательным и отправят ее за решетку.

«Хотя женщине в Польше „разрешено“ самостоятельно делать себе аборт или выезжать за границу для аборта, польское правительство продемонстрировало готовность ограничивать помощь с доступом к аборту. Нашей коллеге Юстине Выджиньской сейчас грозит три года тюрьмы за намерение (!) помочь женщине сделать аборт», — говорит Мара Кларк.

Под угрозой преследования любые польские активисты, которые помогают и украинским беженкам. «Если бы женщина из Украины, проживающая в Польше, захотела сделать аборт, и кто-то захотел бы ей помочь, то этому человеку нужно было бы очень осторожно „помогать“ — с подвозом в клинику, с деньгами на процедуру. Мы не знаем, что могут счесть за „помощь“. Позволить кому-то использовать ваш интернет для заказа таблеток? Разрешить кому-то использовать ваш почтовый адрес?» — продолжает основательница Abortion Support Network.

Кроме того, активисты рассказывают, что члены движения «пролайф» (противники абортов) перевели свои материалы на украинский язык и пытаются выходить на украинских беженок, которым они раздают свои листовки на вокзалах. «Пролайф»-движение в Польше сейчас заметно и просто в общественном пространстве. Вдоль автодорог, например, можно увидеть большие билборды с изображением окровавленных эмбрионов, которые противники абортов используют в своей агитации.

Запрет на аборты и украинские беженки

В мае этого года в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвали обеспечить украинских женщин, спасающихся от войны в Польше, репродуктивными правами в соответствии с международными стандартами, включая аборты.

«Польские правила [относительно репродуктивных услуг в Польше], по нашему мнению, не соответствуют международным стандартам. [Жертвам сексуализированного насилия] нужны консультации и помощь. В некоторых случаях им потребуется аборт. Мы поднимем этот вопрос с правительством», — заявила помощник верховного комиссара по вопросам защиты Джиллиан Триггс. С тех пор публичной реакции от польского правительства не поступало.

Украинские беженцы на вокзале в Пшемысле, Польша, 26 марта 2022 г. AFP - ANGELOS TZORTZINIS

Британская НКО Abortion Support Network с начала войны получила более тысячи запросов о помощи от украинских беженок. Многие обращаются за информацией. На сайте этой организации есть инструкции на польском, украинском, русском и других языках о том, как безопасно заказать и принять абортивные препараты.

НКО также помогает тем, у кого уже вышел срок для медикаментозного аборта и кому требуется выезд за границу для проведения операции. Abortion Support Network в этом случае может предоставить материально-техническую и финансовую помощь с поездкой за рубеж. На сегодняшний день организация таким образом помогла примерно десяти украинским беженкам. Активисты ожидают, что еще множеству женщин придется отправиться на хирургические операции в другие страны Европы в ближайшее время в связи с тем, что война продолжается.

Французское правительство этим летом оказало финансовую поддержку в 60 тысяч евро Abortion Support Network на обеспечение доступа к абортам для украинок. В заявлении французских профильных министерств подчеркивается, что среди сотен тысяч украинок, оказавшихся в Польше есть жертвы изнасилований в ходе военного конфликта. А ограничения на аборты в Польше являются посягательством на их основных права, угрозой их физическому и психологическому здоровью, без того подорванному войной.

Кроме того, с начала войны поступали сообщения об изнасилованиях украинских женщин уже за пределами Украины, а также о том, что сутенеры и торговцы людьми в Европе пытаются использовать беженок в уязвимом положении в своих целях.

«Женщинам нужны аборты по разным причинам. Мы не спрашиваем пользователей нашего сервиса, как они забеременели или почему хотят сделать аборт. Мы особенно не хотим повторно травмировать беженцев, спасающихся от войны», — говорит Мара Кларк.

Британская благотворительная НКО Abortion Support Network появилась в 2009 году. Изначально она помогала женщинам в Ирландии, Северной Ирландии и на острове Мэн. (В Ирландии легализовали аборты в 2018 году, в Северной Ирландии и на острове Мэн — в 2019 году). В 2019 году организация расширила свою деятельность на Мальту, Гибралтар и Польшу. Организация помогает с выездом женщинам, которым нужен доступ к абортам во втором триместре беременности и в других странах, в том числе во Франции. Во Франции недавно увеличили срок для прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 14 недель. В Великобритании, к примеру, этот срок составляет 24 недели, в Швеции — 18 недель.

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