Парламент Эстонии признал Россию страной — спонсором терроризма

Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил аннексию украинских территорий и объявил Россию террористическим режимом. Заявление было принято единогласно 88 участниками голосования, сообщает 18 октября агентство ERR.

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В Заявлении парламент Эстонии решительно осуждает военные действия России против Украины и незаконной аннексии украинских территорий и заявляет, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины путем агрессии и псевдореферендумов.

«Нарушение закона никогда не может создать закон. Путинский режим с его угрозами ядерного нападения превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире», — говорится в заявлении.

Парламент Эстонии поддержал расследования Международного суда и Международного уголовного суда для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, а также призвал к проведению международного трибунала над виновными.

В заявлении парламента также осуждается использование Россией частных военных компаний, таких, как группа Вагнера. Парламент считает необходимым объявить вооруженные силы так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также ЧВК Вагнера террористическими организациями, а мобилизацию, проводимую российскими властями, называет преступлением против мира.

Кроме того, эстонские депутаты поддержали требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призвали страны ЕС ввести дополнительные экономические санкции в отношении Москвы. Парламент Эстонии также призывает Европейский Союз и НАТО увеличить гуманитарную и военную помощь Украине для противостояния российской агрессии.

Первой страной, объявившей Россию государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, стала в мае этого года Литва. Три месяца спустя с аналогичным заявлением выступила Латвия. 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, осуждающую эскалацию российской агрессии в Украине, и призвала европейские страны признать правящий в России режим «террористическим».

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