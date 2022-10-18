Что мешает альянсу властей Украины и белорусской оппозиции?

КОММЕНТАРИИ

Официальная Беларусь для Украины сейчас — соучастник российской агрессии. Но и с оппонентами белорусского режима у Киева не все складывается. Лидер демократической оппозиции Светлана Тихановская предлагает Владимиру Зеленскому альянс, но украинские власти игнорируют запрос.

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Обвинения в адрес Светланы Тихановской от некоторых украинских политиков в недостаточной четкости позиции в отношении российской агрессии не слишком убедительны — с 24 февраля политик однозначно высказывается и по поводу действий Кремля и по поводу соучастия Минска в агрессии. На днях Киев посещал представитель Тихановской по международным отношениям, дипломат Валерий Ковалевский. Прорыва, судя по уровню встреч, не случилось. Сам Ковалевский в интервью изданию «Позірк» заявил, что Украина сейчас сфокусирована на победе в войне, но «когда будут необходимые условия», то Киев станет решать, «какие могут быть форматы отношений между Украиной и режимом Лукашенко, между Украиной и демократической Беларусью». Встреча Тихановской и Зеленского «остается приоритетом», но даже приблизительные ее сроки назвать сейчас невозможно.

Между тем в Беларусь прибыли российские военные (до 10 тысяч человек), а также техника, среди них несколько самолетов, способных нести ракеты «Кинжал». Белорусско-российская региональная военная группировка составит более 70 тысяч военнослужащих, госСМИ говорят о мирных устремлениях Беларуси, но при этом настойчиво обещается неизбежный сокрушительный ответ на «любую провокацию Украины».

Еще не война, но слишком тревожные сигналы

Политолог и аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко в интервью RFI говорит о «нехороших сигналах из Беларуси, безусловно, похожих на подготовку к войне». Но пока все действия Лукашенко, как считает политолог, укладываются «в логистическую помощь Путину, которую Лукашенко уже оказывал, оказывает и будет оказывать в любых объемах и в любое время».

Это все еще не сухопутная война. При этом, учитывая антивоенные настроения в обществе, это будет непопулярная война ни для общества, ни для самой белорусской армии, — считает Вадим Можейко. — Ну и Лукашенко в этой войне ничего не может выиграть, для него все варианты плохи — и победа России, и победа Украины. Единственный более-менее неплохой вариант для белорусского правителя — это снова выступить в роли миротворца, но уже вряд ли кому-то он в этой роли пригодится. Вступление в войну с соседом — это часто последняя ошибка для многих диктаторов, часто — фатальная. Может ли режим Лукашенко избежать фатальной ошибки? Не факт.

Новость о региональной группировке, очередные ракетные удары по Украине с территории Беларуси, запуск дронов-камикадзе снова возобновило ожесточенную дискуссию об ответственности перед Украиной не только белорусского режима, но и всего общества.

В Украине понимают, что Лукашенко продолжает находиться на коротком российском поводке, поводок это уже, по-моему, настолько короткий, что удушает, — говорит в интервью RFI украинский политолог, глава Института мировой политики Евген Магда. — Общаясь со своими белорусскими коллегами, я убедился в том, что сегодня Лукашенко понимает, что его „преторианская гвардия“ (ССО, десантники, спецназ) не будут ему подчиняться при вступлении в войну. Они будут подчиняться России. Думаю, что Лукашенко понимает, что он сам создал такую систему власти, в которой он один будет отвечать за все. Для обычного гражданина Беларуси, независимо от того, находится ли он в своей стране или за ее пределами, понятно, что именно Лукашенко несет один за все ответственность.

Как отмечает политолог, вопрос о вступлении белорусских военных в войну «постоянно звучит с 24 февраля». Прямое участие белорусов «отбросит на десятилетия назад отношения между нашими странами», отношения и без того сейчас не лучшие.

Мы и без того мало друг о друге знаем — и белорусы об украинцах, и украинцы о белорусах. На белорусов очень сильно воздействует российская пропаганда. А у нас, если говорить об украинских проблемах, сейчас восприятие черно-белое. Очень тяжело доказывать гражданам Украины, что в сотнях ракет, которые прилетели на нас из Беларуси, сами белорусы не виноваты. Во время войны мышление становится черно-белым — или ты за нас, или против нас. Плюс незнание друг друга, которое позволяет очень сильно манипулировать общественным мнением,

— говорит Евген Магда.

Почему Тихановскую не принимают в Киеве?

Белорусы шутят, что у них всего по два: два центра принятия решений (как белорусы это понимают), раздвоенность даже оппозиции, раздвоенность общества на тех, кто за Лукашенко и тех, кто против и так далее. Что касается Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской и его предложений по сотрудничеству с Киевом, то, по-моему, украинская власть не понимает, в каком контексте надо воспринимать Тихановскую, — считает Евген Магда. — Возникает вопрос: а что она нам предложит? Предложения Лукашенко были понятны, по крайней мере, в прошлые годы. Но тут у Киева нет понимания, нет ответа на вопрос, что может сделать Тихановская. Она может организовать массовую забастовку в Беларуси с поддержкой Украины? Нет, не может. Потому что в Беларуси есть мощный полицейский режим, и из-за границы общенациональную забастовку организовать невозможно. Это, кстати, проблема белорусских протестов, начиная с августа 2020 года, когда генералы протестов находились за границей, а армия протестующих — внутри Беларуси. Что еще может Тихановская? Повлиять на белорусский полк Калиновского или полк „Погоня“? Так они и без того уже военнослужащие Украины, они воюют в составе ВСУ. В чем ее влияние? Она может сказать, что приведет сто тысяч белорусов в украинскую армию? Нет, мы все понимаем, что такого не произойдет.

По мнению политолога, просто ждать встречи Тихановской и Зеленского нет никакого смысла.

То, что мы плохо знаем друг друга, отражается по всей вертикали отношений — от топ-политиков до обычных граждан Украины и Беларуси. Прежде чем говорить о каком-то политическом прорыве или альянсе, мы должны хотя бы претензии друг к другу понять, изложить на бумаге и попытаться найти общие ответы. Для Украины это вообще системная проблема, на самом деле. Соседей мы часто не видим и не знаем. То есть, с одной стороны, мы не имперская нация, у нас этого в голове просто нет, с другой стороны, мы просто не видим наших соседей — существует очень большая украиноцентричность. Это проблема незнания есть и с Молдовой, и с Румынией, и даже с Россией — мы и про Россию плохо знали. Думаю, у нас просто нет иного выхода, как постепенно, шаг за шагом продвигаться навстречу друг другу,

— полагает Евген Магда.

Действительно, Киев не считает, что может что-то важное получить от Тихановской, чего он не получает и так, — говорит Вадим Можейко. — И так белорусы Украину поддерживают, добровольцы появляются и вступают в полки, деньги фонды собирают, белорусы донатят. Поэтому запросы можно игнорировать, прагматических выгод от альянса с кабинетом пока не видно, а проблемы теоретически могут быть. Такие тезисы как „не надо злить Лукашенко, надо пытаться аккуратно“ в Киеве тоже присутствует. Мне кажется, тут нет понимания перспективы. Горизонт планирования Киева сейчас ограничен войной, это понятно.

Что касается возможного нового вторжения, то «до 24 февраля Украина верила заявлениям Минска о том, что удара в спину не будет, теперь мы будем верить только делам».

Будем смотреть на действия наших соседей, если снова будут пытаться вторгнуться на территорию Украины через Беларусь, то у нас есть достаточно людей, готовых дать отпор. И они не будут смотреть на военные билеты, шевроны, выяснять, чей солдат, — говорит Евген Магда. — Есть и другой вопрос: а как к этому отнесутся сами граждане Беларуси? Как отнесутся к перспективе получать в полиэтиленовых мешках тела, останки своих родных? Интенсивность боевых действий сейчас такова, что это реальная перспектива. Как они отнесутся, что в случае вторжения будут нанесены удары по объектам инфраструктуры по территории Беларуси? Скорее всего, по объектам военной инфраструктуры, но никто не даст гарантии, что все останутся живы и без последствий.

Я просто хочу, чтобы белорусский читатель поставил себя на место граждан Украины. Нам за семь с половиной месяцев прилетели сотни ракет из Беларуси. Украина ни одной пули или снаряда не выпустила в ответ. Какой бы была позиция граждан Беларуси, если бы с территории соседней страны Х прилетало бы по территории Беларуси? Позиция „А нас за что?“ — не подходит. Потому что миллионы украинских граждан могут тоже сказать „А нас за что?“ В Россию война после мобилизации уже пришла. А как отнесутся к этому в Беларуси, где каждый третий погиб во время Второй мировой? В Украине ожидают, что реакция общества ну хоть как-то должна проявляться. Я понимаю, что в Беларуси есть полицейский аппарат. Но несмотря на это, должен же быть какой-то глас народа.

При этом, подчеркивает Евген Магда, «я сейчас четко понимаю, что без демократической Беларуси безопасной Европы быть не может»: «Мы это после Бучи очень хорошо поняли. Русские зашли из лукашенковской Беларуси — и мы получили по полной программе. Но украинцы не смогут и не будут решать проблемы белорусов. Рассчитывать на то, что украинцы еще и будут режим менять в Беларуси, не стоит».

Вадим Можейко соглашается с тезисом о взаимном незнании.

Это правда. У нас сильно не хватает понимания внутренней кухни друг друга. Есть взаимный поверхностный взгляд. И украинцы уже столкнулись с серьезными последствиями такого непонимания. Украинцам так долго казалось, что Лукашенко — это такой хозяйственник деревенский, такой смешной и хороший дядька. Вот такая плата за недооценку угрозы Лукашенко, за отсутствие поддержки его политических оппонентов. После выборов 2020 года Лукашенко оставался самым популярным иностранным политиком в Украине. С ним хорошо Украина торговала. В итоге цена взаимонепонимания оказалась сверхвысокой,

— отмечает аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.

Евген Магда предлагает белорусам и украинцам пройти путь в тысячу шагов — аллюзия на протяженность общей границы Украины и Беларуси в километрах. По его мнению, украинцам следует строить диалог с белорусами, опираясь на следующие факты:

— украинцы и белорусы никогда не воевали друг против друга;

— белорусы не являются «россиянами со знаком качества», как выражался Лукашенко, многие хорошо понимают, чем и как живет Европа;

— полицейский режим внутри Беларуси действенно минимизирует возможность протеста против действий Лукашенко и его команды;

— фактически, только оказавшись за пределами Беларуси, ее граждане начинают общественно-политическую активность, выражают собственную позицию.

— Александр Лукашенко несет ответственность за соучастие в агрессии против Украины, большинство граждан Беларуси не поддерживают войну России против Украины;

— попытки противодействовать российским действиям против Украины на территории Беларуси имели место, однако о них практически неизвестно в Украине;

— официальная позиция Республики Беларусь не отражает взгляды сотен тысяч граждан, оказавшихся за пределами государства.

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