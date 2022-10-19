Лукашенко приказал инфляции остановиться

комментарии

Для борьбы с ростом цен на фоне падения доходов граждан белорусский правитель избрал, как обычно, оригинальные методы, изумившие местных экономистов. Локомотивом новой экономической политики стали куры — их нельзя разделывать в торговых сетях. И запрет повышения цен на всё. Нарушителей — в тюрьму.

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Инфляция в Беларуси по итогам этого года прогнозируется на уровне 19% — чуть выше, чем в соседних Польше и Литве. Во времена войны в регионе сложно ожидать стабильности на рынках — рост цен вполне ожидаем, но для белорусского режима это дополнительный фактор риска — доходы населения, в отличие от цен, роста не показывают, и социальная стабильность — козырь властей все предыдущие годы — под вопросом.

На разгромном совещании в начале октября Александр Лукашенко разгневался из-за кур:

Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет — новый товар. Разделка тушек на части. А люди вынуждены покупать те же продукты, но по более высокой цене. Понимаете до чего дошли? Целая тушка цыпленка стоит 2 рубля (около 0.75 евро — RFI), а пополам расчлененная — 5 рублей (около 2 евро — RFI), к примеру. Почему в два раза подорожал товар? Потому, что вы его пополам разрезали?

Начав с кур, Лукашенко завершил совещание запретом повышать цены на всё, включая услуги. Чиновникам всех уровней поручено проверять цены в магазинах, против нарушителей возбуждать уголовные дела. Новый экономический подход удивил даже членов совещания, обычно безропотно соглашающихся с новациями Лукашенко — вице-премьер Николай Снопков и премьер Роман Головченко даже пытались возражать, но недолго и безуспешно.

«Александр Лукашенко отменил рост цен в стране. Любой экономист скажет вам, что останавливать рост цен приказом, а не рыночными инструментами, можно с тем же успехом, как если бы вы приказывали солнцу не вставать, или человеку — не дышать, — пишет телеграм-канал экономического проекта «Нашы грошы» («Наши деньги»). — На планете сегодня есть лишь несколько экономик, где работает подобная практика. Одна из них — Северная Корея».

Так как решения Лукашенко выполняются его подчиненными буквально, то в белорусские магазины пошли чиновники всех уровней — от работников прокуратуры до депутатов парламента и сотрудников Совбеза. В итоге на торговцев и руководителей птицефабрик уже заведено около двух десятков уголовных дел.

Эксперты телеграм-канала «Нашы грошы» разделяют решение Лукашенко на три составляющих, первая из которых — эмоциональная: «„Белорусское экономическое чудо” уже давно превратилось в пример провальной экономической политики по сравнению со всеми остальными партнерами».

Вторая составляющая — популистская. Объявление о заморозке цен — хорошая возможность «прошерстить» управленческую вертикаль, искать «стрелочников» и просто держать в напряжении. (…) Третья — экономическая. Перед руководством Беларуси сейчас стоит крайне сложная задача — сохранить экономику страны на уровне, достаточном хотя бы для того, чтобы создавалась иллюзия сохранения стабильности (пусть даже это будет постоянная плавная рецессия). Но у правительства сейчас нет внятного рецепта даже для такого развития событий.

Если решение о заморозке цен будет действовать долго, то «с каждым месяцем полки магазинов будут пустеть, потому что производить продукцию не по рыночным ценам будет становиться невыгодным; начнет процветать серый и черный рынок; будет поступать все меньше товаров из-за рубежа; экономика потеряет последние успешно работающие предприятия, ее состояние начнет еще более стремительно и заметно ухудшаться», — пишут эксперты телеграм-канала «Нашы грошы».

Пока же министр торговли Алексей Богданов публично рассказывает представителям птицефабрик и торговых сетей о том, как правильно продавать кур, а задержанных за высокие цены снимают на «покаянные видео», правда, в отличие от «политических» героям таких роликов «блюрят» лица.

Закрыться или спрятаться

В Беларуси около 300 тысяч индивидуальных предпринимателей. «Такое количество не проконтролируешь», — отмечает в комментарии RFI глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин:

Частники будут искать лазейки, обходить, приспосабливаться. И государству тут тоже обеспечены большие издержки: нужен чиновничий аппарат для контроля, общественные помощники. Всех посадить? А хватит ли мест на 300 тысяч предпринимателей? Их же надо кормить, охранять, создавать бытовые условия.

Как отмечает экономист, «главное в обеспечении ценовой справедливости и доступности продовольствия — не исключить дорогие товары, а обеспечить наличие предложения на любой кошелек». «Административно ограничивая цены, мы рискуем ограничить и предложение — и получить таким образом дефицит в стиле позднего СССР. А там, где дефицит — там криминал и черный рынок», — добавил Сергей Балыкин. Человеческий и материальный ресурс крупных торговых сетей, по мнению экономиста, сможет помочь им пережить тяжелые времена: «Это не частники, большие сети могут направить несколько экономистов на калькуляцию цен, на последующее хождение по горисполкомам для согласования этих цен».

«Раньше бы на митинг вышли — предприниматели до 2020 года часто проводили такие акции, чисто с экономическими требованиями. Сейчас, понятно, выход на митинг чреват тюрьмой. Или закрываться, или ждать, что отменят всё это. Или уехать в Польшу или Литву, работу искать», — говорит один из торговцев на рынке, пожелавший остаться анонимным.

Когда я услышала про запрет повышать цены «на всё», то просто села — я владею стоматологической клиникой, я пользуюсь немецкими материалами в работе — они на порядок выше качеством. Как мне быть, если немцы повысят отпускные цены на материалы? Делать зубы себе в убыток? Придумать кучу якобы новых услуг, компенсируя потери? Или закрыть дело своей жизни?

— говорит в комментарии RFI частный врач Наталья.

«Уже принимают какие-то там исключения из решения, но все настолько запутано… А главное, что у нас никто не учитывает баланс интересов всех игроков рынка. Рыночная экономика у нас и так была со своими особенностями, а сейчас ее вообще добивают, так как государство пытается забрать всё под свой контроль, — говорит в комментарии RFI владелец небольшой сети продуктовых магазинов в Минске. — Я приведу пример из свежей практики, как сейчас работают сети. Появилась возможность взять партию овощей по, условно говоря, 10 центов за килограмм, но решили, что лучше отказаться, потому что через месяц — уже зима ведь идет — такие овощи будут стоить по евро за килограмм. Но ты обязан будешь продавать их за 10 центов, ты же не можешь продавать выше последней цены на этот товар. Вот так. Мемы про расчлененных кур — это, конечно, очень смешно. Но вот дальше всем нам будет не смешно».

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В октябрьском экономическом обзоре Международный валютный фонд прогнозирует существенный спад экономики Беларуси по итогам 2022 — на 7%, близкий к нулю рост на 2023 год (0,2%), в перспективе до 2027 года потенциал роста белорусской экономики составит всего 0,8% ежегодно.

18 октября Всемирный банк объявил, что все кредиты Международного банка реконструкции и развития, которые были предоставлены Беларуси или гарантированы ею, переведены в разряд необслуживаемых. На 14 октября 2022 года просроченные платежи Беларуси перед МБРР составляли 68,43 миллиона долларов. Всего Беларусь должна МБРР 967 миллионов долларов. С мая 2020 года МБРР не выдает кредиты Минску.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на весну 2022 года составил 17,8 миллиарда долларов США.

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