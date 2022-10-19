Финляндия отложила запуск нового реактора АЭС из-за неисправности

Запуск нового ядерного реактора в Финляндии, который должен был состояться в декабре, будет отложен из-за неисправности. Об этом в среду, 19 октября, сообщило агентство Bloomberg. Станция должна покрыть дефицит электроэнергии, возникший после прекращения в мае импорта из России.

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Задержка связана с повреждением, обнаруженным в насосах, расположенных в машинном отделении блока АЭС «Олкилуото-3». Оператор Teollisuuden Voima Oyj заявил, что неисправность не повлияет на ядерную безопасность, и новая оценка начала регулярного производства электроэнергии будет завершена «в ближайшие дни».

Строительство нового реактора на АЭС «Олкилуото», расположенной на одноименном острове в Западной Финляндии, началось еще в 2005 году, однако сроки введения в эксплуатацию не раз откладывались. С марта 2022 года реактор проходит испытания и в сентябре впервые вышел на полную мощность.

Два действующих реактора АЭС «Олкилуото» производят порядка 16% от всей электроэнергии Финляндии. С запуском третьего реактора доля станции должна возрасти до 40%. Власти Финляндии уже предупредили жителей о периодических отключениях электроэнергии этой зимой на фоне самого тяжелого энергетического кризиса, который переживает Европа за последние десятилетия.

В мае финская компания Fennovoima расторгла контракт с российским «Росатомом» на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии. Контракт был подписан еще в 2013 году и предусматривал строительство одноблочной АЭС мощностью 1200 Мвт. Его стоимость оценивалась в 7–7,5 миллиардов евро.

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