Евросоюз одобрил новые санкции против Ирана из-за поставок России дронов «Шахед»

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Иранские дроны
Иранские дроны AP
RFI
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Страны-члены Европейского Союза договорились о введении новых санкций в отношении Ирана  в связи с поставками России боевых беспилотников «Шахед-136», которые российская армия использует для ударов по украинским городам. О решении объявила в четверг, 19 октября, страна-председатель ЕС Чехия.

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«После трехдневных переговоров послы ЕС договорились об ограничительных мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удар по Украине», — говорится в заявлении ЕС.

Соглашение о введении дополнительных ограничительных мер в отношении Тегерана было достигнуто представителями стран ЕС накануне, в среду.

Россия и Иран отрицают поставки иранских дронов Москве. Беспилотники, которые используются для ударов по украинским городам, официально называются «Герань-2». Украина, однако, идентифицировала беспилотники как иранские дроны «Шахед-136».

Накануне Госдепартамент США заявил, что поставки Ираном ударных беспилотников в ​​Россию нарушают санкции ООН.

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