Евросоюз одобрил новые санкции против Ирана из-за поставок России дронов «Шахед»

Иранские дроны AP

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Страны-члены Европейского Союза договорились о введении новых санкций в отношении Ирана в связи с поставками России боевых беспилотников «Шахед-136», которые российская армия использует для ударов по украинским городам. О решении объявила в четверг, 19 октября, страна-председатель ЕС Чехия.