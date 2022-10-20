Евросоюз одобрил новые санкции против Ирана из-за поставок России дронов «Шахед»
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Страны-члены Европейского Союза договорились о введении новых санкций в отношении Ирана в связи с поставками России боевых беспилотников «Шахед-136», которые российская армия использует для ударов по украинским городам. О решении объявила в четверг, 19 октября, страна-председатель ЕС Чехия.
«После трехдневных переговоров послы ЕС договорились об ограничительных мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удар по Украине», — говорится в заявлении ЕС.
#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022
Соглашение о введении дополнительных ограничительных мер в отношении Тегерана было достигнуто представителями стран ЕС накануне, в среду.
Россия и Иран отрицают поставки иранских дронов Москве. Беспилотники, которые используются для ударов по украинским городам, официально называются «Герань-2». Украина, однако, идентифицировала беспилотники как иранские дроны «Шахед-136».
Накануне Госдепартамент США заявил, что поставки Ираном ударных беспилотников в Россию нарушают санкции ООН.
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