Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Нового премьера изберут до 28 октября

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке со своего поста после всего 44 дней пребывания на Даунинг-стрит. В четверг, 20 октября, она признала, что в сложившейся ситуации не может «выполнить мандат» избравшей ее премьером правящей Консервативной партии. Нового премьера однопартийцы Трасс намерены избрать в ускоренном порядке до 28 октября.

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В кратком заявлении Лиз Трасс сообщила, что поставила в известность о своей отставке короля Карла III. Она занимала пост премьера всего 44 дня — самый короткий срок в британской истории. Трасс избрали лидером правящей Консервативной партии, а следовательно и премьер-министром, шесть недель назад после вызванной скандалами отставки Бориса Джонсона. На фоне острого экономического и социального кризиса и высокой инфляции она выступила с инициативой масштабных налоговых реформ, которые подверглись уничтожающей критике. Трасс пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

В этот четверг, объявляя о собственной отставке, Лиз Трасс заявила: «Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и компании беспокоились о том, как им дальше оплачивать свои счета (…) Незаконная война Путина в Украине угрожает безопасности всего нашего континента. И нашу страну слишком долго сдерживал низкий экономический рост. Я была избрана Консервативной партией с мандатом это изменить (…) Мы изложили свою концепцию быстрорастущей экономики с низкими налогами, которая воспользуется преимуществами и свободами, полученными в результате Брексита (…) Однако я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, данный мне избравшей меня Консервативной партией» (цитата по ВВС).

Выборы нового лидера Консервативной партии, который займет пост премьера, состоятся «в течение следующей недели», — сообщила Лиз Трасс.

Председатель отвечающего за организационные вопросы в Консервативной партии «Комитета 1922» Грэм Брэди сообщил, что следующий премьер-министр будет избран до 28 октября, и в голосовании будут участвовать максимум два кандидата, чтобы сократить время выборной процедуры. «Мы прекрасно осознаем необходимость в национальных интересах быстро и четко разрешить этот кризис», — цитирует Грэма Брэди агентство France-Presse. Чуть позже в партии уточнили, что на внутренних выборах будет «максимум три кандидатуры».

AFP отмечает, что еще в четверг утром представитель премьер-министра заявляла, что Трасс работает со своим министром финансов Джереми Хантом над подготовкой среднесрочного плана антикризисных экономических мер. Позже утром премьер провела встречу с Грэмом Брэди в условиях, когда число депутатов-консерваторов, требовавших ее отставки, росло с каждым часом. «Мы согласились, что выборы должны состояться на следующей неделе. Это позволит нам претворить в жизнь наши бюджетные планы, сохранив экономическую и национальную безопасность», — заявила Трасс об итогах встречи с главой «Комитета 1922» Консервативной партии.

AFP напоминает, что Консервативная партия проведет внутренние выборы своего лидера (и премьера) уже в пятый раз за последние шесть лет.

Среди претендентов на пост главы правящей партии и правительства называют:

Риши Сунака (главного соперника Трасс на летних партийных выборах и экс-министра финансов),

Пенни Мордаунт (министр по связям с парламентом и экс-министр обороны),

Суэллу Браверман (глава МВД в кабинете Трасс, подала в отставку в среду вечером),

Джереми Ханта (занимает пост министра финансов с прошлой пятницы, в прошлом — глава МИД и министерства здравоохранения),

Бена Уоллеса (действующий министр обороны)

и даже недавнего премьера-отставника Бориса Джонсона.

Дослідження © Yougov

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