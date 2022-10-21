Евросоюз согласовал «дорожную карту» по сдерживанию роста цен на энергоносители

Лидеры стран Евросоюза в ночь с четверга на пятницу, 21 октября, согласовали «дорожную карту», направленную на принятие мер по сдерживанию роста цен на энергоносители, вызванного войной в Украине и санкциями против России. Однако детали этого соглашения еще предстоит проработать.

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По итогам 10-часового обсуждения лидеры «27-ти» договорились продвигать совместные закупки газа на уровне Евросоюза, отметив, что они останутся «добровольными», но покроют, по крайней мере, «обязательный» целевой уровень в 15% от показателей ЕС по наполнению запасов на зиму 2023 года. Они также призвали к «ускорению переговоров» с «надежными» странами-экспортерами, такими как Норвегия и США, чтобы «воспользоваться совокупным экономическим весом ЕС, а не конкурировать между собой.

«Европейский совет достиг соглашения по энергетике», — написал в твиттере глава Евросовета Шарль Мишель. «Единство и солидарность преобладают. Мы договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергию для домашних хозяйств и предприятий. […] Теперь у нас есть очень хорошая дорожная карта», — объявила в свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Камнем преткновения, однако, стал вопрос «временного» механизма ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии. Мера, действующая уже в Испании и Португалии, которую Франция предлагает распространить на весь ЕС. В этом ее поддерживают Италия и Польша. Против выступают Германия и Нидерланды, которые опасаются, что рыночные интервенции могут привести к дефициту топлива на бирже, а также снизить желание властей и населения сокращать потребление энергии. Берлин хочет гарантий, позволяющих «избежать увеличения потребления газа».

Детали соглашения еще предстоит проработать. 25 октября предложенные меры обсудят министры энергетики Европы. Если министры не смогут договориться об окончательном варианте, потребуется новый саммит глав государств, предупредил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы единогласно дали мандат Европейской комиссии и нашим министрам [на действия по достижению] цели снижения цен», — заявил по итогам саммита президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, предусмотренные механизмы могут быть реализованы «в конце октября, начале ноября». Он считает, что ЕС «послал рынку очень четкий сигнал о [своей] решимости и единстве».

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