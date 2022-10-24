Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак. Он обещал удвоить усилия в поддержку Украины

После поражения в предыдущем состязании за место лидера консерваторов бывший министр финансов Британии Риши Сунак одержал победу. После завершения формальных процедур он станет новым премьер-министром. В ходе кампании летом этого года Сунак обещал удвоить усилия по поддержке Украины, а также говорил, что первым его зарубежным визитом станет поездка в Киев.

Реклама Читать далее

Как поясняет «Би-би-си», единственная оставшаяся соперница экс-главы министерства финансов Пенни Мордонт вышла из гонки, не обеспечив себе достаточной поддержки среди консерваторов. 42-летний Риши Сунак оказался единственным участником, набравшим нужный минимум в сто голосов однопартийцев. Соответственно, победителем. По завершении формальных процедур новый лидер партии тори станет премьер-министром.

В августе Риши Сунка был одним из фаворитов гонки на пост премьера, однако тогда консерваторы выбрали Лиз Трасс. Сунак займет премьерский пост со второй попытки, после того, как Борис Джонсон и Пенни Мордонт сняли свои кандидатуры.

Риши Сунак — бывший министр финансов Великобритании. Отмечается, что в ходе летней кампании он уделял основное внимание экономике и выводу Великобритании из кризиса. Он стал министром экономики Великобритании в 2020 году и управлял ей в условиях пандемии и карантинов.

Риши Сунак станет первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения. Он родился в Саутгемптоне у пары индийского происхождения. Его родители иммигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х. Будущий премьер учился в Оксфордском и Стэнфордском университетах. Он женат на предпринимательнице Акшату Мурти, дочери индийского миллиардера, соучредителя компании IT-услуг Infosys Нараяны Мурти.

Сунак считается одним из самых богатых британских парламентариев. Финансы Сунака и его семьи оказывались в центре скандала, когда его жену обвинили в уходе от уплаты налогов в Британии под предлогом статуса нерезидента, отмечает «Би-би-си».

Летом этого года, в ходе предвыборной кампании, он обещал «удвоить усилия и укрепить политику всемерной поддержки Украины» в случае, если станет премьер-министром.

"If I become Prime Minister, I will redouble our efforts and reinforce our policy of total support for Ukraine that Boris has so ably led."https://t.co/mvofksmPYq



Sign up 👉 https://t.co/3cXn1rFhca pic.twitter.com/6jwE2MbF0h — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2022

Он сказал, что первым его зарубежным визитом станет поездка в Киев. Он также обещал, что Британия при любых обстоятельствах останется союзником Украины.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться