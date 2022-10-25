Риши Сунак стал новым премьером Великобритании и предупредил о предстоящих «сложных решениях»

42-летний Риши Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III и начал формировать правительство. В своем первом обращении в качестве премьера он предупредил о предстоящих «сложных решениях» и желании исправить «ошибки» своей предшественницы Лиз Трасс.

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Экс-министр финансов Великобритании, бывший финансовый аналитик, один из богатейших британских политиков Риши Сунак — первый премьер-министр Великобритании азиатского происхождения и самый молодой человек на этом посту за последние два столетия. Сунак — уже третий премьер в Великобритании за два месяца.

В своем первом обращении к британцам в качестве премьера он отметил, что был избран, чтобы «исправить ошибки» своей предшественницы Лиз Трасс и обещал начать работу «немедленно». Сунак сказал, что речь идет об ошибках, допущенных в желании достичь «благородной цели — улучшения роста экономики», и это не были ошибки, допущенные «по злой воле».

Лиз Трасс подала в отставку всего через 44 дня пребывания на Даунинг-стрит из-за резкой критики ее экономической программы.

«Я объединю нашу страну не словами, а делами, — добавил Сунак. — Я поставлю экономическую стабильность и доверие в центр повестки правительства».

I will unite our country, not with words, but with action.



I will work day in and day out to deliver for you.



Watch my speech from Downing Street 👇 pic.twitter.com/diOBuwBqXc — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 25, 2022

В своем обращении перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит Риши Сунак также предупредил о предстоящих «сложных решениях», поскольку его правительство должно бороться с «глубоким экономическим кризисом».

Он не уточнил, что это будут за «сложные решения», но среди них, вероятно, поддержка оплаты счетов за электроэнергию и сокращение государственного долга, отмечает «Би-би-си». Ожидается, что Сунак сократит государственные расходы, чтобы закрыть дыру в бюджете примерно на 40 млрд фунтов стерлингов.

Риши Сунак стал премьером в условиях, когда популярность консервативной партии упала до исторического минимума, а оппозиция требует досрочных всеобщих выборов. Председатель Лейбористской партии Аннелиза Доддс заявила, что Сунак долгие годы был частью «провального правления консерваторов» и призывает провести досрочные выборы.

Тем временем на фоне прихода Риши Сунака на пост премьера британские рынки резко выросли, особенно курс фунта, фондовый рынок и государственные долговые ценные бумаги, отмечает AFP.

В своем обращении на Даунинг-Стрит Риши Сунак еще раз заявил о том, что Британия поддерживает Украину в «ужасной войне, которую нужно успешно довести до конца».

Президент Украины Владимир Зеленский, как и ряд других глав государств и правительств, поздравил Риши Сунака, пожелал ему «успешно преодолеть вызовы, стоящие перед британским обществом и всем миром». «Я готов продолжать усиление стратегического партнерства Украины и Великобритании», — написал Зеленский в твиттере.

Congratulations to @RishiSunak on taking office as 🇬🇧 Prime Minister! I wish you to successfully overcome all the challenges facing British society and the whole world today. I’m ready to continue strengthening the 🇺🇦-🇬🇧 strategic partnership together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Тем временем в Кремле заявили, что не видят надежд на улучшение отношений с Великобританий при Сунаке. В отношении России, которая уже девятый месяц ведет войну против Украины, введены беспрецедентные международные санкции. Великобритания оказывает Украине всестороннюю помощь, в том числе значительную военную поддержку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Риши Сунака и подчеркнул, что «вместе мы продолжим работать, чтобы ответить на нынешние вызовы, включая войну в Украине и ее многочисленные последствия для Европы и мира».

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