Очередной приговор журналисту в Беларуси: главред «Ежедневника» Сергей Сацук получил 8 лет колонии

Процесс над известным журналистом-расследователем Сергеем Сацуком начался 23 сентября — его вела судья Светлана Бондаренко, отправившая в 2021 году за решетку корреспондентку портала TUT.by Катерину Борисевич по делу «ноль промилле». Прокурор просил для журналиста 8 лет колонии.

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«Сергей чувствует себя по большому счету нормально, хотя проблемы с сердцем никуда не исчезли, ему все время нужны лекарства. Старается держаться бодро, чтобы поддержать нас, хотя мы, безусловно, понимаем, что на оправдательное судебное решение надежды нет», — рассказали накануне вынесения приговора родственники политзаключенного изданию «Народная воля».

Сергея Сацука — главного редактора интернет-портала «Ежедневник», специалиста по журналистским расследованиям, задержали 8 декабря 2021 года. Его обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: получение взятки (ст. 430), разжигание вражды (ст. 130), превышение власти или служебных полномочий (ст. 426). Совокупно ему угрожало до 10 лет тюрьмы.

Проблемы с властями у Сергея Сацука начались после публикации материалов о масштабной коррупции в медицинской отрасли Беларуси. Расследователь приводил факты беспрецедентных «откатов» за поставку оборудования, закупок незарегистрированной вакцины, которую кололи белорусским детям, фальсификаций статистки по COVID-19 в Беларуси. Примечательно, что Сергей Сацук в 2020 году стал лауреатом премии медиакомпании Deutsche Welle «За свободу слова» (Freedom of Speech Award) как раз за освещение кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Как напоминает служба мониторинга Белорусской ассоциации журналистов, против автора материалов началась кампания травли: государственные пропагандисты стали распространять «проверенные данные» о том, что появление статей Сергея Сацука стимулировали неназванные «заинтересованные персоны». Вслед за этим Александр Лукашенко публично приказал Комитету госбезопасности разобраться с «писаками», которые публикуют фейки.

На сегодняшний день за решеткой в Беларуси находятся 32 сотрудника медиа.

По состоянию на 26 октября в Беларуси политзаключенными в Беларуси признаны 1344 человека.

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