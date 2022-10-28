«Дрон — не самолет», — решил норвежский суд, но Якунин-младший остается под стражей до заседания Верховного суда по ходатайству норвежских спецслужб

Бизнесмен Андрей Якунин был задержан и помещен под стражу в Норвегии за управление дроном, 2022 г.

Согласно обвинению норвежских спецслужб, Андрей Якунин нарушил санкции и незаконно управлял дронами во время отдыха на Шпицбергене. Он был заключен под стражу 18 октября и подал апелляцию на это решение. В четверг апелляционный суд города Халогаланд посчитал, что Закон о санкциях не распространяется на полеты с дронами. Норвежская Служба безопасности полиции (PST), отвечающая за расследование, обжаловала решение и Якунин останется под стражей до рассмотрения дела Верховным судом. Защита бизнесмена назвала последнее решение «неверным и неудачным».

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47-летнего Андрея Якунина обвиняют в запуске дрона над Шпицбергеном. После российского военного вторжения 24 февраля, в Норвегии были введены санкции и запрещены полеты для всех российских воздушных судов с 28 февраля 2022 года. Министерство связи и транспорта Норвегии сообщало о том, что запрет касается и полетов беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщению министерства, ограничения, в том числе, наложены на использование россиянами воздушного пространства над Шпицбергеном, архипелага в Северном ледовитом океане, имеющим особый статус.

Как сообщила норвежская NRK, 17 октября Якунин был задержан, а 18 — помещен под стражу в тюрьму города Тромсё сроком на две недели. В суде он заявил, что использовал дрон в своей поездке на Шпицберген, так как «увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта», а о запрете на запуск беспилотников в Норвегии он «не знал». Также, Якунин заявил, что он, помимо российского, имеет гражданство Великобритании и полностью сотрудничает с норвежскими властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию. Следствие изъяло все принадлежащие ему изображения, чтобы составить представление о их содержимом.

Апелляционный суд рассмотрел ходатайства защиты Якунина, где адвокаты настаивали на трех доводах:

Дрон — это не самолет. В том числе, в ходатайстве защита сослалась на письмо Управления гражданской авиации Норвегии, в котором говорится, что дроны не считаются воздушными судами, если они используются для развлекательных полетов;

Якунин не может привлекаться к суду как россиянин, потому что, в том числе, является подданным Великобритании;

Санкции нарушают Договор о Шпицбергене. Такие ограничения создали бы препятствия к исполнению договора 50-ти государств-членов об особом статусе архипелага Шпицберген, к использованию ресурсов которого все государства-члены имеют равный доступ. И Россия, и Великобритания являются сторонами этого договора.

В четверг 27 октября, суд, рассмотрев обвинения, не стал принимать решения по двум последним доводам, поскольку, в любом случае, пришел к выводу, что дроны не подпадают под санкции.

«По оценке большинства, уголовного преступления не было. Мы очень рады видеть, что апелляционный суд согласен с нами. Мы направляемся в тюрьму, чтобы поговорить там с Якуниным»,

— заявил адвокат Якунина-младшего Бернт Хейберг.

Тем не менее, Служба безопасности полиции (PST) в тот же день обжаловала решение суда и Якунин остался под стражей.

Адвокаты Якунина назвали это решение «неверным и неудачным». По мнению адвокатов бизнесмена, «в ситуации, когда апелляционный орган установил, что деяние не является наказуемым, соответствующее лицо должно быть немедленно освобождено».

Кроме того, апелляция в Верховный суд Норвегии ограничена сроком задержания Андрея Якунина— он истекает в понедельник. Таким образом, если решение не будет принято в пятницу, то апелляция уже не будет иметь никакого юридического интереса — пишет NRK.

Норвегия, как ключевой поставщик газа в Европу, усилила защиту своих нефтегазовых объектов инфраструктуры после предполагаемой диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

с 11 по 20 октября в Норвегии за использование дронов было помещено под стражу 4 россиянина (включая Андрея Якунина).

Андрей Якунин, 47 лет, резко выступил против военного вторжения в Украину, добавив, что никогда не голосовал за Путина. Его состояние оценивается примерно в 3 миллиарда норвежских крон.

Его отец, Владимир Якунин, бывший глава РЖД, упоминающийся, как один из близких соратников Путина, находится в санкционном списке Госдепартамента США после аннексии Крыма. В настоящий момент он также внесен в санкционные списки Великобританим, Канады, Австралии и Украины.

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