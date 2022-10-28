Польша объявила об отмене льгот для россиян при доступе на рынок труда

Министр семейной и социальной политики Польши подписала в пятницу распоряжение, согласно которому предприниматели не смогут нанимать граждан России на упрощенных условиях. До сих пор россияне подлежали упрощенной процедуре, которая позволяла легализировать их работу в Польше в течение семи дней.

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Перед лицом нападения России на Украину и растущего миграционного риска из России мы решили отменить облегчение доступа россиян к польскому рынку труда,

— заявила Марлена Малонг.

По данным польского радио Zet со ссылкой на постановление, подписанное главой министерства семейной и социальной политики, предприниматели больше не смогут принимать на работу граждан России на упрощенных условиях. Упрощенная процедура, позволяющая легализовать работу за семь дней (как в случае с украинцами, грузинами или белорусами), теперь не будет распространяться на граждан России.

Законодатель указал, что война в Украине может привести к повышенному риску, связанному с миграцией россиян. Эти опасения небезосновательны. Пограничная служба указала, что только с 19 сентября — на всех участках границы, автомобильным, воздушным и морским переходами — в Польшу въехало 3907 граждан России, — говорится на сайте издания.

А как быть с уже выданными разрешениями?

Срок действия разрешений на работу, выданных до вступления в силу поправок к правилам, не истекает. Это означает, что россияне, которые до сих пор легально работали в Польше, по-прежнему смогут это делать, но только до истечения срока действия их разрешений или деклараций.

Снятие России с процедуры упрощенного декларирования означает, что теперь ею могут пользоваться только граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

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