На фоне войны России в Украине Норвегия повысит уровень боевой готовности

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе в ходе визита на платформу Sleipner A в Норвегии, 1 октября 2022 года.

Норвегия с 1 ноября повысит уровень боевой готовности на фоне войны, которую Россия ведет в Украине. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр страны Йонас Гар Стере, подчеркнув, что прямой угрозы королевству обнаружено не было.

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«Сегодня у нас нет оснований полагать, что Россия хочет напрямую втянуть Норвегию или любую другую страну в войну, но война в Украине заставляет все страны НАТО быть в напряжении», — добавил он.

«Я должен отметить, что за последний день или дни не произошло ничего, что могло бы поднять его [уровень боеготовности] на ступеньку выше», — сказал глава правительства Норвегии.

Йонас Гар Стере добавил, что «военный конфликт России и Украины — самая серьезная угроза безопасности за последние несколько десятилетий».

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, повышение уровня боевой готовности означает принятие конкретных мер в области логистики, безопасности коммуникаций, а также в области безопасности вокруг армейских объектов.

Ранее Норвегия —ключевой поставщик газа в Европу — усилила защиту объектов нефтегазовой инфраструктуры после предполагаемой диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

В последние недели в Норвегии задержали не менее девяти граждан России. Большинство из них обвиняют в съемках секретных объектов и незаконном запуске дронов. Четверых россиян после недельного ареста освободили. Среди тех, кто остается под стражей, сын экс-главы РЖД Андрей Якунин.

25 октября в Норвегии был задержан исследователь из Бразилии Жосе Ассис Джиаммариа, который работал в Арктическом университете Тромсё и среди прочего занимался исследованиями гибридных угроз. Служба безопасности Норвегии PST предъявила ему обвинение в шпионаже. Норвежские спецслужбы считают, что на самом деле ученый является гражданином России и под прикрытием работал на ГРУ. Как сообщил The Insider, речь идет о сотруднике ГРУ Михаиле Микушине. Он очень плохо скрывался и оставил множество цифровых следов, подтверждающих его реальную личность.

Кроме того, норвежские власти временно приостановили обработку заявлений от граждан России, подавших прошение об убежище.

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