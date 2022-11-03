День памяти предков: «В этом году украинцы поминают своих современников, тех, кто уходит здесь и сейчас»

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Вечером 2 ноября у посольства Украины в Литве зажигали поминальные лампадки. Традиционный День памяти предков для украинцев в 2022 году воспринимается иначе.

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2 ноября в Беларуси, Польше, Украине, Литве вспоминают покинувших мир предков — на Дзяды, Dziady, Діди, Ilgės посещают могилы, зажигают свечи, дома готовят особенные блюда, в том числе и для душ ушедших.

К посольству Украины в Литве люди стали приходить к 18:00 — никто не занимался организацией памятной акции, о времени и месте просто сообщалось в местных чатах, да и акцией вечер зажженных свечей назвать трудно: почти в тишине литовцы, украинцы, белорусы приносили лампадки, зажигали их и ставили у входа в дипмиссию. Кто-то оставался на несколько минут, кто-то пришел с флагом Украины, для разговоров люди собирались чуть в стороне.

«Все по-другому у нас сейчас, и этот день тоже», — говорит корреспонденту RFI Валерия Голубцова, представительница организации Blue and Yellow, живущая в этом году на две страны — Литву и Украину.

Валерия Голубцова: «В этом году, к сожалению, все изменилось, потому что раньше это был День памяти предков, дедов и прадедов, всех, кто погиб и кто умер — всех, кто ушел. В этом году это день всех, кто погибает прямо здесь и сейчас. Это день памяти наших современников. Буквально позавчера у меня погиб друг — он сапер, подорвался на мине в Харьковской области, когда разминировал поле. Думаю, таких историй очень много у всех. Все мы здесь, с одной стороны, отдаем честь и долг своим ушедшим близким, родным, друзьям, всем украинцам, которые сейчас погибают в этой войне, с другой стороны, это повод для каких-то встреч, хотя бы минимальных, потому что люди между собой должны общаться.

Для меня военная тема очень близка, потому что я работаю в компании Blue/Yellow, которая занимается поставкой и помощью Украине с 2014–2015 годов по настоящее время. Собственно говоря, завтра я вас покидаю с очередным грузом, который развозится по фронтам, прямо на передовые линии. Мы ездим на фронт, передаем в подразделения все, что необходимо.

Литовские граждане, за что им большое спасибо, жертвуют постоянно деньги, тем более сейчас — как известно, после ракетных обстрелов в Украине энергетический кризис, и груз наполовину состоит из генераторов, пауэр-банков и теплых вещей. Большое спасибо всем литовцам, всем европейцам, которые поддерживают и помогают, потому что то, что сейчас происходит в Украине… Все прекрасно понимают, что это просто геноцид.

Дома, деревни, села, города разрушаются, регулярно происходят бомбежки, каждый день. Даже столица, откуда я родом… Я сегодня созванивалась с родителями, созвон происходил таким образом: после последнего обстрела нет воды, нет электричества и, соответственно, нет интернета, связи, то есть пользуются посещением соседнего супермаркета, чтобы позвонить близким, родным, чтобы сказать, что все в порядке. Наши энергетики и власти действительно большие умницы, большие молодцы — пытаются делать все, но невозможно сделать все то, что постоянно разрушается и что постоянно приходится восстанавливать».

У посольства Украины в Литве. 2 ноября 2022 © RFI

По мнению Валерии Голубцовой, уверения российской и белорусской пропаганды о западной усталости от Украины, о том, что близкие холода заставят пересмотреть европейцев свои приоритеты в конфликте, не имеют оснований.

Валерия Голубцова: «Запад, по-моему, с каждым ракетным ударом, с каждым свежемобилизованным, с каждым приехавшим на фронт все четче и четче понимает, что Украина воюет не только за себя, не только за свои территории, она является форпостом. И если не станет Украины — не станет и Запада, не станет и западной цивилизации, культуры, всех ценностей, которые, в общем-то, представляет сейчас Украина».

К посольству приходит много граждан Литвы.

Я думаю, что сегодня Литва — это неотъемлемая часть Украины, потому что быть равнодушным литовцем в этом время, я считаю, невозможно,

— говорит художница Раса Ремидите.

Раса на волонтерских началах обучает литовскому языку женщин и детей из Украины, а также белорусов, бежавших от политических репрессий в своей стране. Она говорит, что до самого последнего дня в Литве не верили в реальность войны, а также подчеркивает, что в ее стране понимают разницу между людьми и теми, кто властвует сейчас в Москве.

Раса Ремидите: «Опасения, конечно, были. И в самом деле, как принято говорить, литовцы имеют опыт общения с этой огромной, бывшей прекрасной страной… Я говорю по-русски, я очень, очень люблю русскую культуру, она просто великолепная. И язык, и культуру, думаю, не надо отдавать — игнорируя русскую культуру и язык — тем, кто сейчас в России захватил власть. Не отдадим. И дальше буду восхищаться русским языком и русской культурой. Им она не принадлежит. Она принадлежит — эта культура и язык — культурным людям, которые есть и в России, и во всем мире. Будет по-разному. И Россия, рано или поздно, освободится от этого, но сегодня мы не знаем, сколько времени на это понадобится. Если она станет капсулой типа Северной Кореи, это будет очень печально».

Литовцам очень больно за соседей, за Беларусь — просто больно, что наши добрые соседи оказались в заложниках у путинского вассала,

— говорит Раса Ремидите.

Раса Ремидите: «То, что делает сейчас Россия со своими соседями и со своими людьми, — это просто безумие. Вот сейчас я предложу литовцам напасть на Латвию — ну, меня увезут в психушку. Посматриваю массмедиа России — психушка по ним плачет. А народ смотрит (на это) как на нормальное. У меня в голове не укладывается… Я художница, у меня обширная фантазия, но тут моя фантазия уже останавливается».

Студентка Марина из Киева уже дважды беженка. Второй раз она покинула Украину по настоянию близких после возобновления в октябре ракетных ударов по столице и по всей стране.

Марина: «У нас в стране война, у нас каждый день умирают люди — и мирные, и военные. Хочется почтить их память. В первые недели (войны) я выехала в Германию, потом я вернулась в Киев и была в Киеве до середины октября. Очень многие остаются, не уезжают. Люди уже привыкают так жить».

Я очень далека от политики, но, как мне кажется, Путин не остановится только на Украине. Поэтому останавливать надо его,

— говорит Марина.

Марина: «И на данный момент, видя то, что происходит, вообще нет никаких представлений о том, что может быть дальше. Единственное, конечно, если его (Путина) сейчас не остановить, то он может пойти дальше. Это все очень тяжело».

По данным Департамента статистики, за восемь месяцев войны Литва приняла почти 70 тысяч беженцев из Украины, 24 тысячи из них — дети. Литва находится на четвертом месте среди государств ЕС по количеству принятых беженцев в соотношении с числом жителей страны. Министерство социальной защиты Литвы ожидает прибытия в страну еще 60–100 тысяч украинцев после атак России на гражданскую инфраструктуру Украины.

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