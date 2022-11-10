Спасательное судно Ocean Viking с 230 мигрантами встретят пятницу во французском Тулоне

Гуманитарное судно Ocean Viking с 230 мигрантами на борту пришвартуется в Тулоне в пятницу «в порядке исключения». Об этом в четверг, 10 ноября, объявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он жестко раскритиковал позицию Италии, которая отказалась принять корабль в своих портах, оставив его на 15 суток в море.

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«Долг человечности»

Глава французского МВД Жеральд Дарманен подчеркнул, что «в порядке исключения» и «по просьбе президента Республики» Ocean Viking сможет пришвартоваться во Франции после «пятнадцати дней ожидания в море», на которое обрекли пассажиров судна итальянские власти. Местом высадки Дарманен назвал порт города Тулон.

Министр раскритиковал «непостижимую» и противоречащую «международному праву» позицию Италии, возглавляемую новым крайне правым правительством, которое отказалось открыть свои порты гуманитарному кораблю.

«Треть» мигрантов на борту будет «переселена» во Францию, а еще одна треть — в Германию, — заявил Дарманен, добавив, что те, кто не соответствует критериям права на проживание или убежище, «будут высланы напрямую» на родину. Последнее заявление министр оставил без дополнительных подробностей.

По его словам, решение принять во Франции гуманитарное судно было «долгом человечности», но с этого момента Франция должна иначе реагировать и строить отношения с Италией так, чтобы последняя «не могла пользоваться европейской солидарностью и одновременно действовать эгоистично, когда беженцы, особенно дети, прибывают в ее порты».

По словам министра, в знак протеста Франция приняла решение приостановить запланированный в рамках европейской «системы переселения» прием 3500 мигрантов, находящихся в настоящее время в Италии. Дарманен пообещал, что Франция отреагирует на «последствия» действий итальянского правительства в других аспектах «двусторонних отношений». Решение о приостановке приема мигрантов вступит в силу немедленно, — заявил он.

«Поворотный момент в системе переселения мигрантов»

После «кризиса беженцев» 2015 года в ЕС приняли решение об оказании помощи государствам-членам, находящимся на «первой линии». Так была создана так называемая «система переселения». Основанная на принципе солидарности, система заключается в том, чтобы переселять людей, ищущих убежища и прибывших, например, в Грецию и Италию, в другие европейские государства.

По словам Эстель д’Аллюэн, социолога из университета Нанта, в сентябре 2015 года европейские государства впервые договорились о солидарном приеме 160 тысяч человек, ищущих убежища и прибывших в основном в Грецию и Италию.

На практике страны ЕС должны были договориться о трех ключевых параметрах работы системы с тем, чтобы переселение стало реальностью.

Первый параметр — число принимаемых каждой страной человек — определялся размером ВВП, численностью населения, уровнем безработицы, количеством просителей убежища и беженцев, переселенных за последние 4 года. Так, например, Франция обязалась принять 19 714 просителей убежища, а Люксембург — 557.

Также необходимо было решить, каких просителей убежища коснется переселение, и определить в пограничных странах центры приема и ориентации вновь прибывших для последующего переселения.

Как показало время, план не удался: из запланированных в 2015 году 160 тысяч просителей убежища удалось переселить лишь 34 705. Причинами правозащитники и социологи назвали сложность и длительность реализации схемы и противостояние между членами ЕС. Это противостояние также стало источником глубокого раскола между европейскими государствами. Прежде всего, оно показал пределы солидарности между ними, — считает Эстель д’Аллюэн.

Фабьен Лассаль, заместитель генерального директора ассоциации SOS Méditerranée, зафрахтовавшей Ocean Viking, на вопрос RFI о том, что происходит с «системой переселения», ответила, что «международной солидарности больше не существует».

Один из источников агентства France-Presse, также знакомый с вопросом, назвал прием судна во Франции «важным поворотным моментом», имея в виду «политический прецедент, который он создает»: «Отныне у гуманитарных кораблей появится рефлекс заходить во Францию, когда Италия закроет свои порты?»

Но даже если французское решение является «необходимым и желаемым», поскольку оно «позволит спасти жизни», «к сожалению, будут и другие Ocean Viking», — отметила со своей стороны Дельфин Руйо, возглавляющая ассоциацию помощи беженцам France terre d’asile.

«Европа должна еще больше усилить давление на итальянское правительство, чтобы заставить его соблюдать свои обязательства» в рамках «системы переселения», — сказала она.

«Облегчение с оттенком горечи»

В четверг днем по запросу с Ocean Viking вертолет ВВС Франции с медицинской бригадой на борту забрал с судна 3 человек и доставил их в больницу Бастии на Корсике.

Один из этих пациентов находился в тяжелом состоянии еще с 27 октября. «Двое других получили травмы в Ливии и в настоящее время подвержены риску долгосрочных негативных последствий», — уточнила представитель SOS Méditerranée.

Возможность швартоваться в Тулоне — это «облегчение с оттенком горечи», — сказала агентству France-Presse глава ассоциации Софи Бо. Эти 15 дней ожидания в море «показывают, что европейским государствам необходимо срочно создать прочный механизм распределения» для мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Французские крайне правые, для которых исторически миграционные вопросы являются основным пунктом критики миграционной политики властей, резко раскритиковали заявление Дарманена о приеме корабля во Франции. В частности, Марин Ле Пен заявила, что «этим решением <Эмманюэль Макрон> больше не сможет заставить кого-либо поверить в то, что он хочет положить конец массовой и беспорядочной иммиграции», — написала Марин ле Пен в своем твиттере.

Ожидая высадки в пятницу в порту Тулона, судно Ocean Viking остается в водах у восточного побережья Корсики.

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