В Германии сообщили, что уровень заполненности газовых хранилищ достиг 100%

Федеральное сетевое агентство Германии 15 ноября сообщило о том, что газовые хранилища страны заполнены на 100%, несмотря на прекращение поставок по «Северному потоку» в начале сентября.

Реклама Читать далее

Общий уровень заполненности газовых хранилищ в Германии составляет 100%, говорится в сводке агентства. При этом самое большое газохранилище страны в Редене заполнено на 94,75%. Отмечается, что поставки газа в Германию в настоящее время стабильны, их безопасность гарантирована.

Федеральное сетевое агентство сообщает, что потребление газа в Германии в течение 44-й недели этого года было ниже среднего за последние четыре года из-за теплой погоды. Температура воздуха была почти на два градуса выше, чем в предыдущие годы.

Также отмечается, что оптовые цены на газ сильно колеблются, а в последнее время резко упали. Газовые котировки упали этой осенью на фоне высокой заполненности хранилищ в Европе и теплой погоды.

При этом федеральное сетевое агентство подчеркивает важность экономичного потребления газа во избежание возможного дефицита зимой.

В июле в Берлине объявили о ряде мер на фоне риска дефицита газа, в частности поставили цель достичь 95-процентной заполненности газовых хранилищ к 1 ноября. Этот уровень был достигнут в середине октября.

В контексте нападения России на Украину и газового шантажа со стороны Москвы в Европе активно снижают зависимость от «Газпрома». Как сообщало DW, после того, как 1 сентября в Германию перестал поступать российский газ по «Северному потоку», ФРГ получает газ по трубопроводам из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и Франции. А к концу года на побережье Северного и Балтийского морей в Германии должны быть введены в эксплуатацию три терминала для приема сжиженного газа. Строительство первого терминала в городе Вильгельмсхафен уже завершено.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться