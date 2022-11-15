Два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове, деревне на востоке Польши недалеко от границы с Украиной

Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки заявил, что взрыв произошел из-за того, что российские ракеты пересекли территорию Польши.

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По данным агентства Reuters, Пентагон заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что российские ракеты упали в Польше.

«Пожарные на месте, неясно, что произошло», — сказал Лукаш Куци, дежурный на ближайшем пожарном посту.

Польское радио ZET ранее сообщало, что во вторник в Пшеводов попали две “шальные” ракеты, в результате чего погибли два человека, но никаких подробностей не сообщалось.

Вице-премьер Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter соболезнования Польше.

«Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территории НАТО в Польше», — написал он. «Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление».

Во вторник Россия нанесла массированные ракетные удары

по всей Украине, что, по словам Киева, стало самой мощной волной ракетных ударов за почти все девять месяцев войны. Некоторые попали во Львов, который находится менее чем в 80 км от границы с Польшей.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «нужно защищать каждый дюйм территории НАТО».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, как сообщает новостная лента BNS: «Мы обсуждаем с нашими союзниками, как совместно и решительно отреагировать на произошедшее».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, — сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер в Twitter.

Позднее во вторник Мюллер сообщил журналистам, что комитет был созван в связи с «кризисной ситуацией», добавив, что соответствующая информация будет представлена ​​общественности позже. Он призвал СМИ пока не публиковать «непроверенную информацию».

Представитель госбезопасности и представитель канцелярии премьер-министра Польши отказались от дальнейших комментариев.

Государственное информационное агентство PAP сообщило, что правительство Польши проведет заседание в 20:00 по Гринвичу.

В Минобороны РФ прокомментировали сообщения о падении российских ракет на территории Польши — и назвали их «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба призвал к созыву саммита НАТО с участием Украины.

«Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным. Среди неотложных действий: саммит НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий, что заставит Россию изменить курс на эскалацию, предоставить Украине современные самолеты типа F-15 и F-16, а также системы ПВО, чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты. Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО», — написал Кулеба в своем твиттере.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении назвал предполагаемое падение ракет «существенной эскалацией». Он также заявил, что «надо действовать», так как «чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты».

Один из официальных представителей НАТО* заявил, что в блоке изучают сообщения о взрывах и тесно координирует свои действия с Польшей.

«Мы изучаем эти сообщения и тесно координируем свои действия с нашим союзником Польшей», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал во вторник вечером Совет обороны, в том числе, «в ответ на падение ракет на территорию Польши», — сообщил в Twitter его пресс-секретарь Золтан Ковач.

*Удар России по территории Польши, члена НАТО, ознаменовал бы серьезную эскалацию конфликта на Украине с риском расширения.

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