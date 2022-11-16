«Безжалостная реальность путинской войны»: что известно о падении ракет в Польше

Мировые лидеры на экстренной встрече во время саммита G20 в Индонезии после падения обломков ракеты в Польше. Бали, Индонезия. 16 ноября, 2022.

Президент США Джо Байден заявил представителям «Большой семерки» и партнерам по НАТО, что упавшие вечером 15 ноября в Польше ракеты была выпущены из украинской системы ПВО. 15 ноября — день самых массированных обстрелов российскими войсками территории Украины: было выпущено 96 ракет. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил: «Ничего бы этого не произошло (инцидента в Польше — RFI), если бы не российское вторжение в Украину. Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока она продолжается, она представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников». «Германии не важно, чья ракета упала в Польше. В любом случае виновата Россия, потому что напала на Украину», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасные ракетные удары РФ против Украины», — подчеркнул и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что, несмотря на обстоятельства, все страны Евросоюза возлагают ответственность за «ракетный инцидент» на РФ. «Все страны-члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия», — сказал он, комментируя падение на территории Польши украинской зенитной ракеты комплекса С-300.

Президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты «несчастным случаем», в котором нет признаков умышленного нападения из-за границы.

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today?



With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 15, 2022

16 ноября лидеры США, Франции, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Японии Еврокомиссии и Европейского Совета, встретились «на полях» саммита «Большой двадцатки» на Бали и выпустили следующее заявление:

«Мы осуждаем варварские ракетные удары, которые Россия нанесла по украинским городам и гражданской инфраструктуре во вторник (15 ноября). Мы обсудили взрыв, произошедший в восточной части Польши, вблизи границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в проводимом Польшей расследовании».

В заявлении также подчеркивается:

«Мы (...) твердо поддерживаем Украину и украинский народ перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также по-прежнему готовы привлечь Россию к ответственности за возмутительные атаки на украинское население, даже в то время, когда „Большая двадцатка“ собирается для того, чтобы решить вопросы, связанные с более широкими последствиями войны. Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе брифинга, что, по предварительным данным, в Польше упали ракеты украинской ПВО, но ответственность за это лежит на российской стороне. Столтенберг в то же время отметил, что у Альянса сейчас нет доказательств того, что РФ готовит агрессию против НАТО.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также написал, что только Москва несет ответственность за войну и массированные ракетные удары, которые привели, в том числе, и к трагедии в Польше.

«На мой взгляд, нужно придерживаться лишь одной логики. Войну развязала и ведет Россия. Россия атакует крылатыми ракетами Украину. Россия превратила восточную часть европейского континента в непредсказуемое поле боя. Намерения, способы исполнения, риски, эскалация — во всем этом (виновата) только Россия. И тут не может быть никаких других объяснений каким бы то ни было эксцессам с ракетами», — сказал Подоляк.

Российская сторона воспользовалась инцидентом в пропагандистских целях.

В Минобороны РФ «возложили ответственность» за «инцидент» в Польше на Украину. И, воспользовавшись поводом, заявили, что «не наносили» накануне ракетных ударов по Киеву.

Пресс-секретарь Кремля Песков назвал ситуацию с упавшими в Польше обломками ракеты очередной «истеричной, оголтелой, русофобской реакцией, не основанной ни на каких данных».

Напомним, вечером во вторник, 15 ноября, стало известно о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве у границе с Украиной. Одна из ракет попала в элеватор, в результате чего погибли два человека.

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