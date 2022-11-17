Дело MH17: трое подсудимых получили пожизненный срок по обвинению в причастности к уничтожению «Боинга»

Окружной суд Гааги оглашает приговор по делу о крушении малазийского «Боинга», который 17 июля 2014 года был сбит над Донецкой областью Украины. 17 ноября 2022.

Окружной суд Гааги в четверг, 17 ноября, огласил приговор по делу о крушении малазийского «Боинга», который 17 июля 2014 года был сбит над Донецкой областью Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Виновными суд признал трех подсудимых — россиян Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонид Харченко, заочно приговорив их к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов был оправдан. Суд счел убедительными доказательства того, что самолет был сбит ракетой установки «Бук», выпущенной из района, который в момент трагедии находился под контролем сепаратистов самопровозглашенной «ДНР». Суд счел, что на тот момент Россия осуществляла эффективный контроль над руководителями и сторонниками «ДНР».

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Суд Гааги заключил, что пассажирский «Боинг» рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, был сбит ракетой установки «Бук», выпущенной из района хутора Первомайский близ города Снежное на востоке Украины. В тот момент, в разгар вооруженного противостояния сепаратистов Донбасса и украинских сил, эта территория находилась под контролем самопровозглашенной «ДНР». В своем вердикте суд счел, что на тот момент Россия осуществляла эффективный контроль над руководителями и сторонниками «ДНР».

Суд указал, что Россия с середины мая 2014 года обеспечивала подготовку военизированных формирований «ДНР», поставку оружия и продовольствия, осуществляла серьезное влияние на лидеров, координировала их военные акции и сама предпринимала военные действия на востоке Украины.

Суд признал виновными в причастности к уничтожению пассажирского самолета двух граждан России и одного гражданина Украины, заочно приговорив их к пожизненному заключению (как и требовало обвинение). Обвинительный вердикт вынесен в отношении трех из четверых обвиняемых на процессе:

Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин РФ и отставной офицер ФСБ, летом 2014 года в самопровозглашенной «ДНР» был «министром обороны»;

Сергей Дубинский, гражданин РФ и полковник запаса ГРУ, летом 2014 года возглавлял военную разведку «ДНР»;

Леонид Харченко, гражданин Украины, летом 2014 года командовал подразделением военной разведки «ДНР».

Суд Гааги признал, что Гиркин, Дубинский и Харченко сыграли существенную роль в согласовании маршрута, транспортировке и охране установки «Бук». Их совместные действия привели к гибели 298 человек, летевших рейсом МН17, — заключил суд, который также согласился с выводами следствия о том, что ни один из осужденных лично не участвовал в пуске ракеты, сбившей «Боинг».

По решению суда Гааги, виновные и заочно осужденные также должны заплатить 16 миллионов евро компенсации родственникам погибших.

Судья также заключил, что из материалов дела невозможно установить, как именно действовал экипаж установки «Бук» в момент запуска ракеты и кто конкретно дал экипажу указание о запуске ракеты.

Суд оправдал четвертого подсудимого по делу MH17 — россиянина Олега Пулатова, подполковника запаса ВДВ ВС РФ. Летом 2014 года он был заместителем Дубинского в военной разведке сепаратистских формирований «ДНР».

Все четверо подсудимых объявлены в международный розыск. Лишь один из них — оправданный Пулатов — через адвокатов сотрудничал со следствием.

Осужденные в Гааге на пожизненный срок россияне Гиркин и Дубинский не будут выданы Нидерландам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ. Источник сослался на 61 статью Конституции страны («Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству»).

Реакция президента Украины

Вердикт Окружного суда Гааги приветствовал президент Украины Владимир Зеленский, заявив о необходимости выявления и судебного наказания «заказчиков» преступления.

Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в уничтожении MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным,

— написал Зеленский.

Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті #MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022

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