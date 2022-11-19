Шольц обратился к Путину: «Прекратите эту войну, выведите свои войска»

Канцлер Германии Олаф Шольц напрямую обратился к президенту РФ Путину, призвав того закончить развязанную им войну.

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«Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины», — заявил Шольц на национальной конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Заявление цитирует редакция Bild на русском.

«Ни одна страна не является соседским задним двором. Никто не имеет права присваивать чужую территорию», — подчеркнул лидер ФРГ.

13 ноября, перед саммитом G20, немецкий канцлер заявил мировое сообщество ясно дало понять Кремлю, что военная эскалация «неприемлема, и должны быть сделаны шаги — в том числе со стороны российских властей, со стороны президента России — в сторону предложений, которые делают возможным установление мира».

«Вот почему мы усердно работаем над формированием мнения, которое проясняет, что международные правила должны соблюдаться, что закон должен преобладать над силой», — подчеркнул канцлер, которого цитирует редакция DW на русском.

13 сентября Шольц полтора часа говорил с Путиным по телефону: призывал к прекращению огня в Украине, выводу войск с ее территории и уважению ее суверенитета и территориальной целостности.

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