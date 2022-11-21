Новая экстренная помощь на €100 млн: в Париже прошла конференция доноров Молдовы

В Париже 21 ноября прошла третья международная конференция по вопросам поддержки Молдовы, страдающей от последствий войны РФ против Украины. Представители полусотни стран и организаций обсудили вопросы экстренной помощи Молдове в энергетике перед наступлением зимы, а также программы поддержки реформ, которые проводит страна после получения в июне статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Итоги конференции подвели президенты Франции и Молдовы. Эмманюэль Макрон объявил о выделении Кишиневу дополнительно экстренной международной помощи в размере 100 миллионов евро.

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Для удовлетворения неотложных потребностей Молдовы мы решили выделить новый пакет экстренной помощи в размере более чем 100 миллионов евро,

— сообщил об итогах прошедшей в понедельник в Париже конференции доноров президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, €10 млн будут, в частности, выделены дополнительно для поддержки работы в Молдове Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы и детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Президент Макрон также сообщил, что в 2023 – 24 годах государственное Французское агентство по вопросам устойчивого развития AFD выделит на поддержку проектов в Молдове 90 млн евро.

На пресс-конференции Эмманюэль Макрон сообщил о проведенных им сегодня новых телефонных переговорах с президентом Владимиром Зеленским. Этот срочный разговор, из-за которого задержалось общение с прессой президентов Франции и Молдовы, был посвящен ситуации на Запорожской АЭС, подвергшейся очередным обстрелам.

Восемь месяцев спустя после начала российской агрессии против Украины бои продолжаются. Они сопровождаются разрушениями, зверствами, страданиями украинского народа. На каждую военную победу Украины — освобождение Харьковской области или Херсона — Россия отвечает новыми бомбардировками жизненно важной инфраструктуры Украины. И все мы, собравшиеся здесь, снова выражаем нашу поддержку украинскому народу и говорим о необходимости помочь ему в его гражданском сопротивлении,

— заявил президент Франции, напомнив, что 13 декабря в Париже пройдет международная конференция по вопросам помощи народу Украины в его «гражданском сопротивлении и стойкости». Речь на этой конференции доноров пойдет, в частности, о помощи Украине в восстановлении инфраструктуры, систем электроснабжения и водоснабжения, пострадавших от ударов армии России.

Международная конференция по вопросам поддержки Молдовы прошла в Париже 21 ноября 2022. Итоговая пресс-конференция президента Майи Санду.. REUTERS - POOL

Президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции поблагодарила международных доноров за помощь, которая в этом году уже позволила Кишиневу «усилить энергетическую устойчивость» страны, «сохранить мир и стабильность», «укрепить безопасность границ» и оказать поддержку «самым уязвимым» слоям населения.

Майя Санду сообщила о значительных усилиях, предпринятых в Молдове для экономии энергоресурсов. В октябре потребление газа в стране было сокращено на 38%, на 16% удалось сократить потребление электричества. Санду также напомнила, что отныне Молдова подключена к электроэнергетической системе Евросоюза.

Наступающий этап президент Санду назвала «крайне опасным для Украины, Европы, но также для Молдовы». По ее словам, Молдова стоит перед угрозой «драматического энергетического кризиса», а инфляция в стране может достичь беспрецедентного уровня 35%. Страну ждет «крайне трудная зима» в условиях высоких цен на энергоносители, которые стали бы попросту «недоступными» для значительной части населения без государственной помощи и субсидий.

Майя Санду напомнила и о прямой угрозе безопасности жителей Молдовы из-за войны, развязанной РФ против соседней Украины: в конце октября обломки сбитой украинской ПВО российской ракеты упали на молдавской территории. Президент также заявила о попытках подрыва демократии в стране со стороны «преступных коррумпированных групп, которые поддерживает Россия» и о «гибридной войне», которая ведется против Молдовы с тем, чтобы помешать «проведению реформ и европейской интеграции» страны.

В этих сложных условиях Молдова продолжает реформы, заверила участников парижской конференции президент Санду, отметив улучшение показателей страны в международных рейтингах демократии и свободы СМИ. Получившая летом этого года статус кандидата на вступление в ЕС, Молдова углубляет интеграцию с единой Европой. По словам Санду, молдавский экспорт в Евросоюз вырос до рекордных показателей. Усилены связи в энергетике. Идут реформы в сфере юстиции и борьбы с коррупцией.

Международная конференция по вопросам поддержки Молдовы прошла в Париже 21 ноября 2022. Слева направо: глава МИД Франции Катрин Колонна, президент Эмманюэль Макрон, президент Молдовы Майя Санду и глава молдавского МИД Нику Попеску. REUTERS - POOL

«Международная платформа поддержки Молдовы» была создана по инициативе Франции, Германии и Румынии для оказания помощи и стабилизации ситуации стране с населением 2,6 млн человек, страдающей от последствий нападения РФ на Украину. Проблемы Молдовы, получившей в июне этого года статус кандидата на вступление в Евросоюз, обсуждались в этом году уже на двух конференциях международных доноров — в марте в Берлине и в июле в Бухаресте. Кишеневу, как напоминает Reuters, ранее была обещана помощь в размере 600 млн евро для стабилизации бюджета, поддержки энергетики и организации приема беженцев из Украины.

Нынешняя конференция в Париже имела особое значение в условиях приближения зимы и «газового шантажа» со стороны России, сообщили агентству France-Presse источники в администрации президента Франции.

Молдова, находящаяся в сильной зависимости от поставок российского газа, столкнулась с сокращением объемов снабжения со стороны «Газпрома» на 40%, отмечает Reuters. К тому же, как указывает France-Presse, Молдова не имеет мощностей для хранения газа (ранее свои запасы страна могла накапливать в газохранилищах Украины и Румынии).

Помимо резкого сокращения газовых поставок из РФ, «экспорт электроэнергии из Украины больше невозможен вследствие [российских] бомбардировок украинской инфраструктуры», — указала на еще одну острую проблему Молдовы министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Перед парижской конференцией глава МИД Молдовы Нику Попеску оценил потребности своей страны в дополнительной финансовой помощи для прохождения зимнего периода в 1,1 млрд евро. По словам министра, Молдова начала закупать газ у Румынии, однако с точки зрения газоснабжения остается в «крайне уязвимой» ситуации.

Глава румынского МИД Богдан Ауреску в этот понедельник в Париже сообщил, что «в настоящий момент Румыния покрывает от 80 до 90% потребностей Молдовы в электроэнергии». Однако «нужно приложить больше усилий», чтобы обеспечить «устойчивую доступность» поставок электричества в Молдову, указал министр.

Молдова также нуждается в международной помощи для приема и размещения украинских беженцев. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину молдавские власти обеспечили прием десяткам тысяч беженцев. Многие из них покинули Молдову, но в стране по-прежнему остаются порядка 80 000 бежавших от войны украинцев, напомнил глава молдавского МИД Нику Попеску.

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