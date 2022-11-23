Джонсон: Франция «до последнего отрицала» возможность российского вторжения в Украину

Борис Джонсон в интервью CNN утверждает, что во Франции до последнего не верили в то, что Путин решится на полномасштабное вторжение.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal о том, как западные страны относились к возможному российскому вторжению в Украину до 24 февраля, и как изменили свое отношение после него.

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Хотя Джонсон и подчеркнул, что страны Европы позднее сплотились вокруг Украины и сейчас оказывают ей твердую поддержку, в период до вторжения позиции европейских государств разнились: «Это был огромный шок… мы видели, как накапливались российские батальонные тактические группы, но у разных стран были очень разные точки зрения».

Джонсон, в частности, заявил о том, что Франция «до последнего момента» «отрицала» перспективу российского вторжения в Украину, и обвинил правительство Германии в том, что оно изначально «отдавало предпочтение» быстрому поражению украинских войск.

Немецкая точка зрения на определенном этапе заключалась в том, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше, чтобы все это закончилось быстро,

— заявил экс-премьер Великобритании, подчеркивая, что для обоснования такой «точки зрения» приводились «всевозможные веские экономические причины».

Бывший британский премьер также раскритиковал первоначальную реакцию Италии на угрозу российского вторжения. Джонсон заявил, что итальянское правительство, в то время возглавляемое Марио Драги, «на каком-то этапе просто говорило, что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем», учитывая их «огромную» зависимость от российских углеводородов.

Вскоре подход западных стран изменился. «Произошло то, что все — немцы, французы, итальянцы, все, (президент США) Джо Байден — увидели, что вариантов просто нет. Потому что вы не можете вести переговоры с этим парнем (Путиным). Это ключевой момент», — сказал экс-премьер-министр, добавив, что с тех пор «ЕС блестяще справился» с противостоянием России.

Сейчас я высоко оцениваю то, как среагировал Евросоюз. Они действовали объединенно, санкции были жесткими,

— подчеркнул он.

Он также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за лидерство. По словам Джонсона, события могли развиваться иначе, если бы на этом посту был кто-то другой.

Сам Борис Джонсон трижды приезжал с визитом в Киев после начала войны. Великобритания оказала Украине безоговорочную поддержку и стала одним из ведущих поставщиков оружия в страну.

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