Европейское космическое агентство согласовало бюджет и имена новых астронавтов. К полетам готовится француженка Софи Адено

Французский астронавт Тома Песке (в центре) с соотечественниками Софи Адено (справа) и Арно Простом, только что принятыми в ряды астронавтов Европейского космического агентства. Париж, 23 ноября 2022.

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило имена кандидатов, отобранных для участия в программе подготовки астронавтов, а также утвердило увеличение своего трехлетнего бюджета до 17 млрд евро. Эти решения были объявлены на завершившемся 23 ноября в Париже совещании министров 22 стран, входящих в агентство. В европейский отряд астронавтов, где состоит любимец французов Тома Песке, попала его соотечественница — Софи Адено, единственная во Франции пилот-испытатель вертолетов. Астронавты нового набора начнут подготовку в будущем году для полета на орбиту не ранее 2026 года.

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22 и 23 ноября в Париже прошло министерское совещание 22 стран, входящих в Европейское космическое агентство (ЕКА). После напряженных и непростых переговоров министрам удалось утвердить бюджет ЕКА на ближайшие три года. В условиях экономического кризиса и на фоне войны РФ против Украины страны договорились об увеличении ассигнований на освоение космоса — до 17 миллиардов евро. По сравнению с предыдущими тремя годами бюджет вырос на 17% (в 2019 году ЕКА получило €14,5 млрд).

«Большим успехом» назвал новый бюджет агентства представлявший Францию министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Взнос Франции в финансирование ЕКА — €3,25 млрд. Вклад Германии — €3,5 млрд, Италии — чуть более €3 млрд.

23 ноября на совещании в Париже также назвали имена тех, кто вошел в объявленный ЕКА в прошлом году новый набор астронавтов. На поступление в европейский «космический отряд» претендовали более 22 500 кандидатов.

В основной состав отобрали 5 человек, еще 11 новых лиц пополнили запасной состав европейской космической команды. Программу подготовки к полетам они начнут уже в будущем году, с тем чтобы отправиться на околоземную орбиту не ранее 2026 года, сообщает агентство France-Presse.

Француженка Софи Адено, подполковник и пилот-испытатель вертолетов, на церемонии приема в отряд европейских астронавтов ЕКА. Париж 23/11/2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

В основной состав нового набора астронавтов вошла француженка Софи Адено (Sophie Adenot). Пилот вертолета по профессии и единственная во Франции женщина, ставшая летчиком-испытателем винтокрылых машин, 40-летняя подполковник Адено имеет летный стаж более 3000 часов. 40-летняя француженка имеет все шансы стать второй в истории Франции женщиной, побывавшей на орбите, после Клоди Эньере (первая женщина-космонавт Франции и первая европейская женщина-космонавт на МКС).

Помимо Софи Адено в основной состав европейского отряда астронавтов попала британка Розмари Куган (31 год), а также швейцарец Марко Зибер, испанец Пабло Альварес Фернандес и бельгиец Рафаэль Льежуа.

Британка Розмари Куган на церемонии приема в отряд европейских астронавтов ЕКА. Париж 23/11/2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

Впервые в истории в ряды европейских астронавтов ЕКА включило человека с ограниченными физическими возможностями. Первым европейским параастронавтом стал британец Джон МакФолл, врач-травматолог и чемпион Паралимпийских игр, потерявший правую ногу в молодости после ДТП.

Британец Джон МакФолл на церемонии приема в отряд европейских астронавтов ЕКА. Париж 23/11/2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

В запасной состав астронавтов ЕКА включили француза Арно Проста (Arnaud Prost), инженера и астрофизика, выпускника знаменитой французской Политехнической школы (Ecole polytechnique).

Приветствовал новых членов европейской команды астронавтов ее французский «ветеран» Тома Песке, дважды побывавший на МКС (его второй полет прошел в 2021 году и продолжался 396 суток). Песке пожелал новичкам «держаться крепче» в ходе программы подготовки к полетам. При этом 44-летний француз выразил уверенность в том, что в ближайшие возможные полеты на Луну (до 2030 года) в рамках программы «Артемида» отправят все же астронавтов его поколения.

Бельгиец Рафаэль Льежуа на церемонии приема в отряд европейских астронавтов ЕКА. Париж 23/11/2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

Предыдущий набор в астронавты Европейское космическое агентство проводило в 2009 году. Тогда в отряд, помимо француза Тома Песке, вступили астронавты из Германии, Италии, Великобритании и Дании. В предыдущем наборе ЕКА была всего одна женщина — итальянка Саманта Кристоферетти.

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашабахер. Совещание министров стран-членов агентства. Париж 23/11/2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

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