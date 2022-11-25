Венгрия отложила до начала следующего года ратификацию вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, этот вопрос будет обсуждаться во время первой парламентской сессии 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время брифинга после встречи глав правительств Вышеградской группы в словакцом

Реклама Читать далее

«Венгрия обязательно поддержит их вступление, как только это сделает правительство и парламент», — приводит слова венгерского премьера Reuters.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что обращался к Орбану с просьбой как можно быстрее ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. По его словам, ему обещали, что ратификация состоится на первой парламентской сессии 2023 года. Первая парламентская сессия в Венгрии, как правило, проходит в середине февраля.

На данный момент Венгрия и Турция являются единственными членами НАТО, которые еще не одобрили присоединение Финляндии и Швеции к альянсу. Венгерское правительство представило соответствующий законопроект еще в июле, однако парламент пока не приступал к его рассмотрению.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью POLITICO говорила, что не думает, что Венгрия и Турция будут блокировать расширение НАТО, но предупредила о рисках, связанных с задержкой ратификации.

«Я хотел бы подчеркнуть, что шведы и финны не потеряли ни одной минуты членства [в НАТО] из-за Венгрии, и Венгрия обязательно окажет им поддержку, необходимую для вступления», — сказал Виктор Орбан на брифинге 24 ноября.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российского вторжения в Украину. Чтобы присоединение состоялось, заявку должны поддержать все члены альянса. Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал ратификационный протокол о согласии Франции на вступление в НАТО Швеции и Финляндии 13 августа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться