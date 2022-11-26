В МИД Беларуси сообщили о скоропостижной смерти главы ведомства Владимира Макея

МИД Беларуси 26 ноября сообщило в Facebook о скоропостижной смерти министра иностранных дел страны Владимира Макея. О причинах внезапной смерти не сообщается.

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«Сегодня скоропостижно скончался Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей», — говорится на странице МИД Беларуси в фейсбуке.

Белорусское государственное агентство «Белта», сообщая о смерти Макея, сослалось на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. Российское государственное издание «Sputnik Беларусь» тоже сообщило о смерти Макея со ссылкой на Глаза.

«Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Большая потеря для всех нас», — сказал Анатолий Глаз. Он добавил, что еще вчера Владимир Макей обсуждал рабочие планы на неделю.

Еще вчера Владимир Макей встречался с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем, писало МИД Беларуси на своем официальном сайте.

Соболезнования родным и близким Макея выразил Александр Лукашенко, передает «Белта».

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея», — написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова.

Соболезнования выразила также миссия ЕС в Беларуси.

Владимир Макей возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с 2012 года. До этого, с 2008 года он руководил администрацией Лукашенко. С 2000 по 2008 год был помощником Лукашенко.

При Макее во главе МИД Беларусь достигла успехов в налаживании связей с Западом, отмечает белорусское издание «Зеркало». До событий 2020 года его считали одним из самых прозападных соратников Лукашенко. После подавления продемократических протестов Макей оказался одним из немногих, кто сохранил свою должность в аппарате Лукашенко.

16 февраля, незадолго до полномасштабного нападения РФ на Украину, Макей на пресс-конференции утверждал, что российские войска, прибывшие в Беларусь под предлогом совместных военных учений, покинут страну после окончания этих учений. «Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (ВС РФ) не останется после этих учений», — заявлял тогда Макей (цитата по «Белта»). Его утверждения оказались опровергнуты тем, что случилось после.

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