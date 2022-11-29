Катар подписал соглашение о крупных поставках сжиженного газа в Германию сроком на 15 лет

29 ноября катарская государственная компания Qatar Energy объявила о подписании соглашения о долгосрочных поставках в Германию сжиженного природного газа (СПГ). Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби назвал это соглашение вкладом в «усилия по обеспечению энергетической безопасности Германии и Европы». Ежегодный объем поставок СПГ, которые начнутся с 2026 года, — около 2 млн тонн. Срок действия соглашения — «как минимум 15 лет».

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Как сообщает агентство France-Presse, соглашение в Дохе в этот вторник подписали катарская госкомпания Qatar Energy и американская ConocoPhillips, глава которой Райан Лэнс заявил: «ConocoPhillips и Qatar Energy рады возможности обеспечить безопасные и стабильные поставки СПГ для всего мирового рынка с наших проектов в Катаре».

С 2026 года ConocoPhillips начнет поставлять катарский СПГ в Германию на терминал в районе северного города Брунсбюттель (терминал находится в стадии строительства). Ежегодный объем поставок — «до 2 миллионов тонн». Срок действия соглашения, по словам катарского министра аль-Кааби, «как минимум 15 лет».

Терминал в Брунсбюттеле предназначен для снабжения газом клиентов немецких энергетических гигантов Uniper и RWE.

Среди стран Евросоюза Германия наиболее остро нуждается в альтернативных поставщиках газа в условиях резкого сокращения поставок этого топлива из России и проводимой Москвой политики энергетического шантажа. Немецкое правительство на высшем уровне вело переговоры с Катаром о закупках СПГ. Переговоры осложняло требование Катара о подписании долгосрочных контрактов — по образцу тех, что страна заключает со своими основными клиентами в странах Азии.

AFP напоминает, что на прошлой неделе Катар заключил с китайской компанией Sinopec соглашение о поставках СПГ в Китай на рекордный в истории рынка срок— 27 лет (4 млн тонн ежегодно).

В Германию поставки СПГ будут осуществляться с месторождений North Field East и North Field South. North Field — «Северное» — крупнейшее в мире газовое месторождение, которое находится с центральной части Персидского залива (Катар делит его с Ираном, в котором оно носит название «Южный Парс»).

Проекты по разработке «Северного» катарская компания Qatar Energy ведет в партнерстве с западными энергетическими гигантами — в том числе, американскими ConocoPhillips и ExxonMobil, а также французской TotalEnergies.

Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби и глава американской компании ConocoPhillips Райан Лэнс. Доха, 29 ноября 2022. REUTERS - IMAD CREIDI

Катарский министр энергетики Саад Шерида аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе 29 ноября отметил «интенсивные переговоры», которые его страна ведет с европейцами, но также с традиционными покупателями катарского СПГ — странами Азии. Министр напомнил, что в ближайшие годы не стоит ожидать переизбытка сжиженного газа на мировом рынке.

По данным аналитической компании Kpler, в 2021 году Катар занял второе место после Австралии по объему поставок СПГ на мировой рынок, экспортировав 77,83 млн тонн СПГ (из них 59 млн тонн — в Азию, и почти 17 млн тонн — в Европу).

К 2025 году Катар планирует увеличить производство СПГ на 40% — с 77 млн тонн (106 млрд м³) до 110 млн тонн (151 млрд м³). К 2027 году объем производства планируется довести до 126 млн тонн (174 млрд м³).

Для сравнения: по данным Росстата, Россия в 2021 году произвела порядка 30 млн тонн СПГ. За за девять месяцев текущего года производство превысило 24 млн тонн (+12% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

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