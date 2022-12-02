Фонд «Справедливость для журналистов»: В журналистике Беларуси и России фиксируется тренд на «туркменизацию»

СМИ

Физических, нефизических и юридических угроз атак на журналистов в Беларуси и России становится меньше, но не потому, что общество становится свободным. Совсем наоборот.

Реклама Читать далее

Более 400 белорусских журналистов покинули свою страну из соображений безопасности, 32 представителя медиа находятся сейчас в белорусских тюрьмах — такие данные прозвучали на втором Форуме свободной журналистики в Сейме Литовской республики, который провела Белорусская ассоциация журналистов с помощью Союза журналистов Литвы.

Мария Орджоникидзе, глава фонда «Справедливость для журналистов», социолог, специалист по разведке и безопасности, считает, что постоянный мониторинг атак на журналистов в регионе — этим фонд занимается с 2017 года — основание для борьбы с безнаказанностью, хотя трудно сказать, «как будет выглядеть привлечение к ответственности и кого будут привлекать» за репрессии в отношении СМИ.

В любом случае, «мы должны собирать факты преследования, пока они доступны, ведь, как мы знаем, пропагандисты и все те, кто работает с диктатурой, очень серьезно относятся к информации».

Фонд выделяет три группы атак на журналистов: физические атаки и угрозы жизни, свободе и здоровью; атаки и угрозы нефизического характера и/или в киберпространстве; атаки с использованием юридических и/или экономических механизмов.

«В Беларуси особенно часто фиксируются юридические атаки — нападение на журналистов посредством использования закона как оружия, создание таких законов и применение. В итоге в тюрьмах Беларуси сейчас 32 журналиста, — сказала Мария Орджоникидзе. — Помимо того, что мы собираем эти данные, мы их анализируем и видим тренд. В 2020 году в Беларуси было полторы тысячи атак (это только то, что верифицировано), в 2021-м — чуть больше тысячи, в 2022 году публично известных атак — только 300. Мы в команде это называем „туркменизацией“».

Что происходит? Атак становится меньше не потому, что общество стало свободным, а совсем наоборот — всех выгнали из страны, посадили, просто некому рассказывать о том, что происходит. Используем „туркменизация“ для названия тренда из-за, понятно, ситуации в Туркменистане. Там осталась практически одна действующая журналистка — Солтан Ачилова, ей 73 года, она продолжает сотрудничать с зарубежными СМИ. Все остальные либо за границей, либо в тюрьме. Мы фиксируем, к примеру, шесть атак на журналистов в Туркменистане за год — и во всех случаях фигурирует вот эта одна журналистка. В России появился такой же тренд: журналисты уезжают, уходят из профессии.

Мария Орджоникидзе уверена в небесполезности составления базы данных нарушений прав журналистов: «Надо продолжать отслеживать, фиксировать, пусть сейчас и не предвидится привлечение (виновных) к ответственности. Это все должно остаться и быть использовано потом в судах».

С 2017 года по сегодня в базе фонда «Справедливость для журналистов» зафиксировано 17 970 атак на журналистов стран бывшего СССР. В Литве, Латвии и Эстонии такой мониторинг фонд не ведет.

Несмотря на удручающую нынешнюю статистику, Мария Орджоникидзе полагает, что у Беларуси больше, чем у России, возможностей в будущем быстро выйти из «черной зоны» для журналистики.

Беларусь — меньше, люди действительно интересуются (информацией не из пропаганды), процент людей, которые интересуются тем, что происходит на самом деле, гораздо выше, чем в России. Если говорят о подписке на независимое издание в полтора миллиона в Беларуси (такие данные приводит один из популярных медиа-ресурсов в вынужденной эмиграции — RFI), то это означает что 15% населения Беларуси читают его, в России же полтора миллиона — это всего лишь процент населения. И это страшно (для России). По поводу России мне хотелось бы иметь какой-то ответ, но пока его нет. В Беларуси очень сплоченное, в том числе журналистское, сообщество, и в общем-то, оппозиционные силы тоже сплоченные, поэтому гораздо больше надежды на то, что какое-то светлое будущее при нашей жизни мы увидим.

Фонд «Справедливость для журналистов» учрежден российскими оппозиционерами Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным после убийства в ЦАР журналистов из России Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Журналисты расследовали деятельность в ЦАР «Группы Вагнера».

«Ситуация со свободой слова в Восточной Европе становится все хуже», — констатировала в своем выступлении на форуме глава регионального отдела организации «Репортеры без границ» Жанна Кавелье.

«Мы проводим обучение, связанное с созданием цифрового контента, цифровой безопасностью, — сказала Жанна Кавелье. — Мы помогаем получить визы тем, кто хочет покинуть Беларусь, предоставляем финансовую помощь в экстренных случаях».

В прошлом месяце мы получили немало заявок от белорусских журналистов, которые находятся в Украине и должны найти какое-то другое место для пребывания. Мы помогаем им с этим. Мы поддерживаем журналистов в изгнании. Мы открыли фонд для журналистов в изгнании, к нему подключились два немецких фонда.

По ее словам, «Репортеры без границ» не хотят «чтобы Россия и Беларусь стали „черными дырами“ с точки зрения информации, поэтому очень важно поддерживать журналистов, чтобы они предоставляли точную и достоверную информацию».

«К двухлетию ужасных репрессий мы подготовили отчет о белорусских журналистах в изгнании, говорили о них и Беларуси с журналистами из других стран. Мы обращаемся к государствам с просьбой об упрощении получения виз и вида на жительство в безопасных странах, чтобы влиять на белорусский режим, чтобы он прекратил репрессии против журналистов», — сказала Жанна Кавелье.

Вместе с тем, сложно сказать, «насколько международное давление действует на Беларусь», но «если даже не пробовать (оказывать давление), будет только хуже». «Лукашенко не должен забывать, что мы следим за ним, фиксируем то, как он поступает с людьми в заключении, что он делает со свободой слова в Беларуси. Мы должны делать все возможное, чтобы журналисты не подвергались еще большим преследованиям», — подчеркнула представительница «Репортеров без границ».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться