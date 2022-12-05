Российская нефть под эмбарго в ЕС и ценовым потолком. В РФ отрицают влияние новых санкций на финансирование войны

В понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго Европейского союза на морские поставки нефти из России, а также механизм, который призван ограничить цену российской нефти на мировом рынке потолком в 60 долларов за баррель. Этот механизм был согласован Евросоюзом, странами «Большой семерки» и Австралией. Цель этих мер — максимально уменьшить доходы РФ от нефтяного экспорта, а значит и средства, необходимые для ведения войны против Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня же заявил, что новые санкции Запада не повлияют на финансирование военных действий, которые ведет РФ.

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Вступающие в силу с 5 декабря новые ограничения на экспорт российской нефти «не повлияют» на финансирование армии РФ, которая ведет военные действия в Украине. С таким заявлением в этот понедельник выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «экономика РФ обладает необходимым потенциалом обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей» армии, ведущей войну. Песков вновь повторил, что Москва не собирается признавать «никаких ценовых потолков» на экспортируемую ею нефть и готовит некие «ответные меры». Накануне российский вице-премьер Александр Новак допустил, что Россия может сократить свою нефтедобычу, но соблюдать ценовых ограничений не намерена.

Эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти

Запрет на морские поставки российской сырой нефти в Евросоюз, вступивший в силу 5 декабря, полгода назад вошел в шестой пакет санкций ЕС, введенных против России после начала ее вторжения в Украину. Временное исключение сделано для поставок из РФ по нефтепроводу «Дружба» — прежде всего, для Венгрии, Словакии и Чехии (Польша и Германия намерены в добровольном порядке отказаться от трубопроводных поставок нефти из РФ).

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В том же шестом пакете санкций — отложенное эмбарго на поставки в ЕС российских нефтепродуктов, которое вступит в силу 5 февраля будущего года.

В 2021 году ЕС был крупнейшим импортером российского топлива. Почти половина всего экспорта сырой нефти из России пришлась на страны Евросоюза: в единой Европе закупили 108 млн тонн российской нефти на 50,9 млрд долларов (данные таможни РФ). В прошлом году Россия также была крупнейшим поставщиком нефти в ЕС с долей на его рынке в 26%. Однако во втором квартале 2022 года эта доля сократилась до 16,7% (данные статистического агентства Eurostat).

С 5 декабря и вступления в силу европейского эмбарго на морские поставки объем российской нефти, поставляемой в ЕС, снижается на 90 процентов (на сохраняющийся трубопроводный импорт из РФ приходится лишь порядка 10% довоенных объемов поставок).

Ранее в этом году эмбарго на нефтяные поставки из России ввели Соединенные Штаты и Канада, до конца года полностью отказаться от российского нефтяного импорта намерена Великобритания.

Ценовой потолок для нефти из РФ: компромисс и его последствия

Помимо нефтяного эмбарго Евросоюза, 5 декабря вступил в действие и другой штрафной инструмент, согласованный G7, ЕС и Австралией, — потолок цен на все морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Эти государства запретили своим компаниям и банкам обеспечивать нефтяной экспорт из РФ морским путем в третьи страны по цене выше $60/б. Речь идет о финансировании сделок, страховании грузов, брокерских услугах, фрахте, танкерных перевозках.

Агентство France-Presse отмечает, что отныне России будет нелегко найти новых покупателей на свою нефть по цене выше установленного потолка. AFP напоминает, что страны G7 обеспечивают 90% страховых услуг на мировом рынке морских перевозок нефти. Евросоюз же является ведущим игроком в сфере морских, в том числе танкерных, грузоперевозок.

Ценовой потолок на российскую нефть в $60/б стал компромиссным решением стран Запада по итогам трудных переговоров, в частности в Евросоюзе. Польша и страны Балтии выступали за «менее комфортное» для РФ ограничение цены (порядка $30). Греция и Мальта, крупные игроки на рынке танкерных перевозок, отстаивали интересы своих компаний, выступая за потолок $65-70.

Ценовой потолок $60/б — существенно выше себестоимости нефтедобычи в России (порядка $20 – 40/б) и чуть ниже средней мировой цены российской марки нефти Urals ($65).

Компромиссное решение резко раскритиковали в Украине. Президент Владимир Зеленский счел эту меру проявлением слабости Запада, требуя более радикальных действий для сокращения доходов РФ и ее возможностей продолжать финансирование войны.

Однако, как напоминает AFP, страны Запада всерьез опасались — в случае введения более жесткого ограничения — дестабилизации на мировом рынке нефти: резкого сокращения предложения и скачка цен. Источник агентства в руководстве ЕС отметил: «Россия должна сохранить заинтересованность в продаже своей нефти», в получении от нее дохода (пусть и ограниченного) для поддержания своей добывающей инфраструктуры и «сохранения доверия своих потребителей, включая Китай и Индию».

Установленный G7 и ЕС ценовой потолок формально не мешает третьим странам покупать российскую нефть дороже, однако в этом случае им придется отказаться от услуг западных компаний и выстраивать собственные схемы финансирования, страхования и транспортировки топлива. И идти «на существенные риски», — отмечает источник AFP в руководстве Евросоюза, добавляя: «У нас есть четкие сигналы о том, что ряд развивающихся экономик, особенно в Азии, будут соблюдать принципы потолка» цен на российскую нефть. В Брюсселе указывают, что еще до 5 декабря цена на российскую нефть оказалась под давлением, вынуждая РФ предоставлять покупателям значительные скидки (доходившие иногда до 30%). И это ценовое давление будет возрастать, полагают в ЕС.

Россия, конечно, может попытаться нарастить собственный танкерный флот со своей системой страхования грузов, однако «создание целой экосистемы морских нефтяных перевозок в одночасье будет крайне сложной задачей», отмечают источники AFP в Брюсселе. Впрочем, аналитики брокерской компании XTB, которых цитирует агентство, не исключают, что крупные покупатели российской нефти, такие как индия и Китай, попытаются «найти способы обойти ограничения», введенные G7 и ЕС.

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