В Латвии решили отозвать лицензию телеканала «Дождь». Это серьезный удар по свободе информации, заявили «Репортеры без границ»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) во вторник, 6 декабря, решил аннулировать латвийскую лицензию на вещание независимого телеканала «Дождь», который в России был признан «иноагентом» и вынужденно прекратил работу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Телеканал «Дождь» назвал обвинения латвийских властей несправедливыми и абсурдными и заявил, что продолжит работу в YouTube. Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) назвала решение латвийского регулятора серьезным ударом по свободе информации.

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии объяснил свое решение об аннулировании лицензии «Дождя» соображениями «национальной безопасности и общественного порядка». Решение было принято по итогам оценки «совокупности нарушений», которые власти Латвии вменяют телеканалу «Дождь».

Глава NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что руководство «Дождя» «не осознает значимости и серьезности нарушений», поэтому телеканал «не может действовать на территории Латвии».

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда «Дождь» должен будет прекратить вещание в Латвии.

Что теперь будет с телеканалом «Дождь»?

Учитывая, что «Дождь» транслирует свои программы не только на телевидении, но и в YouTube, латвийский регулятор попросит установить геоблокировку канала «Дождь» на этой платформе, чтобы контент оказался недоступен в Латвии. «В России они могут свободно вещать в интернете», — добавил Аболиньш, которого цитирует Delfi.

Отмечается, что это решение может быть обжаловано.

Телеканал «Дождь», комментируя в твиттере решение латвийского регулятора, назвал обвинения в адрес канала несправедливыми и абсурдными. «Дождь» сообщил, что перестанет вещать в кабеле, но продолжит работу в YouTube.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева в интервью порталу «Медуза» сказала, что из-за решения латвийских властей телеканал потеряет около 20% выручки в связи с прекращением вещания в кабельных сетях.

Что касается возможности переезда «Дождя» в другую страну, Синдеева отметила, что на телеканале «давно уже об этом думали», «но не то, чтобы это все было просто».

Французская ассоциация в защиту прав человека и свобод в России Russie-Libertés призвала европейские страны, в частности Францию, принять журналистов «Дождя».

«Репортеры без границ» оценили решение властей Латвии как серьезный удар по свободе информации

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывала латвийский регулятор не аннулировать лицензию «Дождя» и выразила «глубокое сожаление» в связи с таким решением. «Если инкриминируемые правонарушения и могут быть объектом критики, это серьезный удар по свободе информации», — заявили в организации.

📢#Lettonie🇱🇻: RSF regrette profondément la décision du régulateur @NEPLPadome de retirer sa licence à la chaîne indépendante russe en exil @tvrain. Si les infractions reprochées sont critiquables, c'est un grave coup porté à la liberté de l'information. 👇https://t.co/IJf6QWl0YF — RSF (@RSF_inter) December 6, 2022

Глава бюро Восточной Европы и Центральной Азии в RSF Жанна Кавелье в комментарии RFI подчеркнула, что «есть проблема с прозрачностью со стороны латвийского регулятора, который говорит о неких угрозах национальной безопасности и общественному порядку, но не дает углубленного объяснения, что это за угрозы».

По ее словам, «это вызывает большое беспокойство за все редакции в изгнании, нашедшие прибежище в Латвии». В пример она приводит в частности русскоязычное интернет-издание «Медуза», работающее в Латвии.

Сайт «Дождя» был заблокирован в России в начале марта этого года. Телеканал, как и многие российские независимые СМИ, вынужденно прекратил работу в России после того, как журналистам стала грозить уголовная ответственность по цензурной статье о «военных фейках». Позднее телеканал получил разрешение на вещание в Латвии, куда переехали многие журналисты «Дождя». В июле телеканал объявил о возобновлении вещания.

Слова ведущего Алексея Коростелева и другие претензии к «Дождю» со стороны властей Латвии

Вещание «Дождя» неоднократно становилось причиной критики и недовольства некоторых латвийских чиновников и политиков.

Самый громкий скандал случился на прошлой неделе. Он был вызван словами ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире, призывая зрителей сообщать на специальную почту о нарушениях в ходе мобилизации в РФ, выразил надежду, что «Дождь» смог помочь российским военным, «например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». Эта фраза, вырезанная из эфира, разлетелась по социальным сетям.

После этого главный редактор телеканала Тихон Дзядко принес извинения зрителям и подчеркнул, что телеканал «Дождь» «не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами», а специальная почта army@tvrain.tv была создана «для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации».

Алексей Коростелев был уволен, вслед за ним ушли несколько сотрудников телеканала.

Кроме того, в пятницу стало известно, что латвийский регулятор оштрафовал «Дождь» на 10 тысяч евро за демонстрацию карты России с аннексированным Крымом в ее составе, а также слов «наша армия» в отношении армии РФ. В организации указали, что это уже второе существенное нарушение со стороны «Дождя», а при наличии трех таких нарушений совет может отозвать латвийскую лицензию на вещание. Кроме того, руководитель NEPLP среди нарушений «Дождя» упомянул отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций.

После скандала, вызванного фразой Алексея Коростелева, министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал аннулировать виды на жительство сотрудников телеканала. Сообщалось, что служба государственной безопасности Латвии начала проверку в отношении «Дождя». О каких-либо выводах этого расследования не сообщалось.

Решение властей Латвии об отзыве лицензии у «Дождя» стало поводом публичных заявлений официальных представителей Кремля и МИД РФ. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это примером «ошибочности иллюзий» о свободе слова в Европе.

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