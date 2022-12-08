Жозеп Боррель: Война в Украине показала нехватку «оборонных возможностей» Евросоюза

Война на Украине истощила запасы вооружений в странах Европейского союза и показала, что ЕС не хватает «основных оборонных возможностей», чтобы защитить себя в случае конфликта, предупредил в четверг, 8 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Нам не хватает возможностей, необходимых для защиты от угроз более высокого уровня из-за многолетнего недоинвестирования», — сказал Боррель, выступая перед участниками ежегодной конференции Европейского оборонного агентства EDA. По его словам, запасы оружия, поставляемого странами ЕС Украине, истощаются, поскольку европейский военно-промышленный комплекс годами не получал должного финансирования.

Мы сталкиваемся с реальными угрозами (...) Мы бы предпочли не сталкиваться с ними, но они есть, они рядом и, скорее всего, будут усиливаться. Я не хочу быть Кассандрой, сообщающей плохие новости, но такова реальность,

— цитирует агентство France-Presse слова Борреля, который назвал войну России против Украины «жестким пробуждением для многих» европейцев.

Военная поддержка Украины со стороны ЕС, как отметил Боррель, «идет из армейских запасов, и все согласны с тем, что эти запасы были быстро израсходованы», потому что они не были слишком внушительны.

В начале декабря Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз уже выделил на военную поддержку Украины в общей сложности почти 9 млрд евро. В том числе чуть более 3 млрд евро выделено из общего Европейского фонда мира EPF (European Peace Facility).

Европейское оборонное агентство было создано в 2004 году для взаимной поддержки и усиления военного сотрудничества в единой Европе. В него входят все страны Евросоюза за исключением Дании. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель занимает также пост главы оборонного агентства ЕС.

Выступая на конференции EDA, Боррель отметил улучшение ситуации в европейской обороне. «В 2021 году все страны ЕС потратили на оборону 214 млрд евро, на 6% больше, чем в 2020 году», — сообщил он. Наибольший рост военных расходов показали Греция, Италия, Словения и Финляндия.

Однако, как отмечает France-Presse, в период с 1999 по 2021 год расходы стран ЕС на оборону увеличились всего на 20%, в то время как траты США выросли на 60%, России — на 292 %, а Китая — на 592%.

Оборона стран ЕС обеспечивается НАТО, и союзники мобилизовали значительные ресурсы для укрепления армий стран, расположенных на восточном фланге Альянса. Государства ЕС также приступили к масштабному перевооружению, взяв на себя обязательства на сумму около 200 миллиардов евро, отмечает AFP. Так, Германия экстренно выделила дополнительно 100 миллиардов евро на модернизацию вооружений своей армии и решила увеличить текущий оборонный бюджет до «натовского норматива» — 2% ВВП.

В ЕС определили три неотложные потребности:

пополнение запасов боеприпасов и вооружений, истощенных поставками в Украину;

усиление средств противовоздушной и противоракетной обороны;

замена вооружений, унаследованных рядом стран ЕС от советской эпохи.

Важной задачей для ЕС остается и развитие собственного военно-промышленного комплекса. С 2006 года европейцы покупают 60% вооружений у США и неевропейских стран, напоминает AFP, цитируя данные доклада Еврокомиссии, опубликованного в мае.

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