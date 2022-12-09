Власти Германии заявили, что предотвратили попытку путча праворадикалов из среды «рейхсбюргеров». Что это за движение?

В районе одного из обысков в Германии по делу о предполагаемой попытке госпереворота со стороны праворадикалов, 7 декабря 2022 г.

В среду, 7 декабря, власти Германии заявили, что задержали заговорщиков-праворадикалов из среды так называемых «рейхсбюргеров» («граждан империи»), не признающих ФРГ. Как утверждает следствие, группировка готовила вооруженный захват Бундестага и путч. Что из себя представляет движение «рейхсбюргеров» и кого подозревают по делу о подготовке переворота?

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В ходе масштабных рейдов утром в среду по всей Германии, а также в Австрии и Италии были задержаны 25 человек. Как сообщалось, среди них — потомок германской аристократии, действующий спецназовец, военные в запасе, бывшая депутат Бундестага от крайне правых, а также гражданка РФ.

В рамках расследования могут и быть и дальнейшие задержания, всего по делу в качестве подозреваемых проходят более полусотни человек.

В этой широкомасштабной операции были задействованы около трех тысяч правоохранителей, обыски провели сразу в 130 местах.

В коммюнике прокуратуры говорится, что предполагаемые заговорщики составили «конкретные планы» по вооруженному захвату парламента Германии. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что арестованными «двигали фантазмы насильственного свержения власти», а также теории заговора.

Отмечается, что т.н. «граждане рейха» верят в терории заговора, сравнимые с верованиями сторонников конспирологической теории QAnon.

Власти ФРГ заявляют, что группировка была создана не позднее конца 2021 года и ставила себе цель насильственно сместить существующий государственный строй в Германии. Причем, как указывается, участники отдавали себе отчет в том, что это могло быть достигнуто исключительно «путем использования военных средств и насилия».

Этим летом группировка провела минимум четыре встречи, чтобы расширить свою сеть, особый упор делался на вербовк полицейских и военных, заявляет прокуратура. Военное крыло ячейки должно было закупить оружие и организовать подготовку.

Вице-председатель Бундестага Катрин Геринг-Эккардт заявила, что в парламенте на этом фоне «детально проверят, какие меры безопасности должны быть скорректированы».

DW отмечает, что задержание так называемых «рейхсбюргеров» по обвинению в подготовке путча вызвало широкий общественный резонанс в Германии. И хотя успешность и реалистичность плана нескольких десятков подозреваемых по совершению госпереворота многим кажется сомнительными, отдельные методы его достижения вполне могли реализоваться, считают наблюдатели и пресса. Особенно с учетом того, что среди задержанных фигурируют военнослужащие, полицейский и экс-депутат.

Принц Генрих XIII, гражданка РФ и другие

Прокуратура подчеркнула, что всех задержанных объединяет «глубокое неприятие государственных институций и свободное, демократическое устройство государства в ФРГ».

Что касается их планов, утверждается, что задержанные планировали ворваться в Бундестаг небольшой вооруженной группой. В связи с этим в Германии вспоминают недавние события в США, когда 6 января 2021 года в Капитолий ворвались сторонники Дональда Трампа.

По данным немецкой прессы, лидер политического крыла группировки — 71-летний предприниматель в сфере недвижимости, представитель старого дворянского рода Рейссов — принц Генрих XIII. В случае успеха плана по свержению власти, принц Генрих должен был стать главой нового германского правительства.

Принц Генрих XIII во время задержания, 7 декабря 2022 г. REUTERS - REUTERS TV

DW отмечает, что род Рейссов правил с 12 века на различных территориях в современных федеральных землях Бавария, Тюрингия, Саксония, а также на территории сегодняшней Чешской Республики.

По данным местной прессы, семья Рейсс и ранее публично дистанцировалась от своего родственника. Официальный представитель дома Рейссов в августе этого года говорил о принце Генрихе XIII как о «сбитом с толку старике», который «увлекся теориями заговора». Сам Генрих XIII разорвал связи со своей семьей еще десятилетие назад.

Генрих XIII ранее публично распространял свои антисемитские теории, типичные для «граждан рейха». Так, в 2019 году он выступил с 15-минутной лекцией в Цюрихе под названием «Взлет и падение элит голубой крови», где он обрушился с критикой на семью Ротшильдов и заявил, что Первая мировая война была навязана германскому кайзеру международными финансовыми интересами, повторив типичные для антисемитских теорий постулаты.

Среди задержанных значится также гражданка РФ Виталия Б., которую местная пресса называет «спутницей жизни» принца Генриха. По данным прокуратуры, Виталия Б. сыграла роль посредницы в деле выхода на контакт с российскими властями, чтобы попробовать добиться от них поддержки. Однако пока нет доказательств, что российские представители могли положительно отреагировать на запрос о помощи.

В российском посольстве в Берлине незамедлительно заявили, что не имеют ничего общего с предполагаемым заговором.

Кроме того, среди задержанных оказались немецкие военные в запасе, один действующий спецназовец и бывшая депутат (2017–2021) Бундестага от крайне правой популистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD), судья Бригит Мальзак-Винкеман. Отмечается, что до задержания она имела пропуск в здание парламента.

В Германии звучат призывы незамедлительно проверить возможные контакты задержанной экс-депутата в Бундестаге. Руководство партии AfD, которая представлена в нынешнем составе парламента 78 депутатами из 736, заявила, что «категорически отвергает» связь с предполагаемой подготовкой путча.

Кто такие «рейхсбюргеры»?

Как пишет DW, движение «рейсбюргеров» («граждан рейха/империи») возникло в Германии еще в 1980-е. Сторонники этого движения считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают законность современной германской государственности в форме Федеративной республики Германия, отвергают ее институции и законы. В связи с этим они издают собственные «удостоверения личности», оспаривают любые уведомления официальных ведомств, отказываются выплачивать налоги и штрафы.

В России существует похожее движение «граждан СССР», которые убеждены, что СССР продолжает существовать, не признают законы РФ, избирают собственных «должностных лиц». В России «граждан СССР» преследуют по обвинениям в экстремизме.

Федеральное агентство гражданского образования Германии отмечает, что, когда говорят о «рейхсбюргерах», речь идет не об одной, а о нескольких сектоподобных группах правых экстремистов и сторонников теорий заговора. В основе их идеологии — антисемитизм, исторический ревизионизм и антидемократизм. Часто они пропагандируют отрицание Холокоста, а некоторые являются убежденными неонацистами, другие — «эзотериками».

Считается, что к «рейхсбюргерам» себя причисляют около 20 тысяч человек. И порой из борьба с Федеративной республикой Германия переходит из виртуальной сферы в реальную, да еще и с использованием оружия.

Самый трагический случай произошел в октябре 2016 года. Под Нюрнбергом 49-летний «рейхсбюргер» открыл огонь по полицейским спецназа, когда те пришли к нему домой с ордером на конфискацию оружия. В результате один из полицейских погиб, трое получили ранения. После инцидента тогдашний федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер заявил, что движение «рейхсбюргеров» будет контролироваться органами по защите конституции на всей территории ФРГ.

В январе 2017 года по всей Германии провели обыски в домах представителей движения «рейхсбюргеров». По данным прокуратуры, семеро из них планировали «нападения на полицейских, просителей убежища и членов еврейской религиозной общины». Они оказались под следствием по обвинению в создании террористической группировки.

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