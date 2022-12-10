В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло, 10 декабря 2022 г.

В ратуше Осло 10 декабря состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, присужденная в этом году белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» и украинскому «Центру гражданских свобод».

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От имени Алеся Беляцкого премию получила его жена Наталья Пинчук. Сам председатель белорусского правозащитного центра «Весна» с июля 2021 года находится в минском СИЗО. Он не смог передать их тюрьмы текст своего выступления. Он успел сказать своей жене только пару фраз. Она добавила к ним предудущие высказывания и сочинения Алеся Беляцкого. Вот одна из цитат:

Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин. Следовательно, необходимо бороться с „интернационалом диктатур“.

Российский правозащитник, председатель правления международного общества «Мемориал» (признанного в РФ «иностранным агентом» и ликвидированного российским судом) Ян Рачинский, выступая на церемонии в ратуше Осло, подчеркнул, что российское руководство спровоцировало «безумную и преступную захватническую войну против Украины»:

Вскоре после прихода к власти Владимира Путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали яростные и агрессивные „войны памяти“ против соседней: Эстонии, Латвии, Украины, — в полной мере используя при этом старые советские стереотипы и ярлыки. Конечно, это делалось отнюдь не во имя „исторической правды“, а ради собственных политических интересов. Кончилось тем, что борьба с „национализмом“ и „бандеровщиной“ стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины.

Для того, чтобы выдать агрессию против соседней страны за „борьбу с фашизмом“, потребовалось искорежить умы российских граждан, поменяв местами понятия „фашизм“ и „антифашизм“. Теперь российские масс-медиа именуют „антифашизмом“ вооруженное вторжение в соседнюю страну, не дававшую к этому никаких поводов, аннексию захваченных территорий, террор против гражданского населения в оккупированных районах, военные преступления. Нагнетается ненависть к Украине, ее культура и ее язык публично объявляются „неполноценными“, а украинский народ „несуществующим“. „Фашизмом“ же называют сопротивление агрессору

Ян Рачинский выразил благодарность Нобелевскому комитету за то, что российский центр «Мемориал» разделил награду с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским «Центром гражданских свобод». «Такое решение комитета имеет важное символическое значение: оно подчеркивает, что государственные границы не могут и не должны разделять гражданское общество», — отметил он.

Третьей с нобелевской речью выступила глава украинского «Центра гражданский свобод» Александра Матвийчук:

Мы рассматриваем эту премию как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также как празднование важности работы, проделываемой правозащитникaми для предотвращения угрозы войны для всего мира. (…) Мы должны создать международный трибунал и привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников. Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство закона действительно работает, а правосудие существует, даже если они запаздывают.

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