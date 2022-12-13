В Беларусь на границу с Украиной прибывают белорусские десантники и российские истребители и танки

Беларусь

Минобороны Беларуси утверждает, что внезапная проверка боеготовности проводится по поручению Александра Лукашенко. Проверка выглядит продолжением белорусско-российских учений, которые начались в Беларуси 6 декабря. В Украине говорят о нагнетании ситуации.

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Внезапной проверкой боеготовности белорусской армии руководит государственный секретариат Совета безопасности. По информации Минобороны Беларуси, «запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности». «Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — сообщает Минобороны Беларуси.

С начала полномасштабной агрессии России против Украины совместные белорусско-российские учения регулярно проходят в Беларуси, которая признана международным сообществом соучастницей агрессии.

«Во-первых, я бы в первую очередь обращал внимание на перемещения российской техники, чем на очередные заявления белорусских силовиков, потому что белорусские власти с самого первого дня постоянно блефуют самыми различными провокациями для того, чтобы оттянуть на север Украины часть ВСУ», — говорит в комментарии RFI политолог Вадим Можейко, координатор белорусской экспертной сети «Наше мнение».

Президент Беларуси Александр Лукашенко справа принимает участие в совещании с высшим военным руководством в Минске, Беларусь, понедельник, 10 октября 2022 года. Николай Петров/BelTA Pool Photo via AP. AP - Nikolai Petrov

«Понятно, что в блефе нужно постоянно повышать ставки, иначе тебе перестанут верить. Если рассматривать все происходящее сегодня как информационную операцию, как это называет американский Институт изучения войны, то заявление о внезапной проверке боеготовности выглядит, безусловно, очень удачным ходом со стороны Минска. Все европейские СМИ сегодня обсуждают это, то есть Минску удалось опять отвлечь внимание, продемонстрировать некую угрозу Украине.

Но украинской армии в первую очередь нужно смотреть, что за техника перемещается вблизи их границы. Например, мы видим сообщение телеграм-канала «Беларускі Гаюн» о 24 единицах военной техники. Мне кажется, такое количество техники вряд ли способно изменить ситуацию на фронте и вообще прорваться через разрушенные мосты и заминированные приграничные с Беларусью украинские территории. Пока я рассматриваю сегодняшние события как очередную и довольно успешную информационную операцию Минска», – уточняет Можейко.

Итак, о чем сообщает авторитетный телеграм-канал «Беларускі Гаюн», созданный накануне российского вторжения как элемент партизанской помощи Украине и признанный белорусскими властями экстремистским после начала войны?

12 декабря колонна с российской военной техникой выдвинулась из-под Барановичей в приграничный Брестский район: 24 единицы военной техники, включая 4 трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

В этот же день РФ перебросила в Беларусь ещё тринадцать танков Т-72. Также сообщалось о переброске в сторону украинской границы белорусских БТР, грузовиков, бензовозов и прицепов.

После объявления 13 декабря внезапной проверки из пункта постоянной дислокации подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Бресте в сторону украинской границы выдвинулись не менее 25 БТР-70МБ1, около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом, три буксируемых автомобилем МЗКТ «Волат» 120-мм миномета 2Б23 «Нона-М1», 2 топливозаправщика, командно-штабная машина Р-145БМ, 2 машины связи, не менее 5 машин пограничной службы РБ, машина скорой помощи и 2 полевые кухни.

Одновременно с брестской бригадой на юг Беларуси перебросили эшелон подразделений 103-й витебской бригады Сил специальных операций. Всего в эшелоне 32 вагона с личным составом (более 300 человек) и три вагона со снаряжением и боеприпасами, а также 23 вагона-платформы, на которых: 10 БТР, около 25 МАЗов, бензовозы.

Кроме того, в Беларусь 13 декабря прибыли три российских истребителя МиГ-31К — именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстоянии в две тысячи километров.

«Беларускі Гаюн» обращает внимание на то, что реки Неман и Березина, на которых в рамках внезапной проверки боеготовности будут наводиться переправы, находятся на значительном удалении от белорусско-украинской границы.

Украина: «мы полностью контролируем ситуацию»

Комментируя информацию о движении колонны военной техники Беларуси в сторону украинской границы, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга сказал, что «не стоит аниковать». «Для нас это ничего не меняет. Мы и ранее сообщали, что Беларусь и Россия могут готовиться к тому, чтобы нагнетать ситуацию», – цитирует Демченко агентство УНИАН.

Украинские солдаты на захваченных российских танках Т-72 проводят военные учения недалеко от границы Украины с Беларусью возле Чернигова, Украина, пятница, 28 октября 2022 года. (AP Photo/Aleksandr Shulman) AP - Aleksandr Shulman

«Мы уже нарастили свои оборонительные позиции и продолжаем их наращивать как по линии границы, так и по приграничью. Также украинскими военными осуществляются мероприятия по минированию территории на наиболее опасных направлениях. Активно проводятся мероприятия по инженерно-фортификационному укреплению границы. Активно задействуются БПЛА, чтобы контролировать ситуацию по линии границы», – сказал Демченко. По его словам, создание группировки, которая могла бы осуществить вторжение, пока не отмечается.

Минобороны Украины сообщает о разговоре командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева с главой Оперативного командования видов ВС Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. По информации Минобороны Украины, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью: Томаш Пиотровски выразил обеспокоенность по поводу ротации войск в Беларуси, Сергей Наев «описал возможные сценарии развития событий в ближайшем будущем». Томаш Пиотровски подчеркнул, что Польша продолжит всесторонне поддерживать и помогать Украине.

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