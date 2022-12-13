Коррупционный скандал в ЕС: по подозрению в получении взяток от Катара арестована вице-президент Европарламента

Европейский парламент в последние дни сотрясает скандал, связанный с предполагаемой коррупцией. В его центре — евродепутат от Греции, вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, которую подозревают в получении взяток от Катара.

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Избранная от греческой партии социалистов Ева Кайли была помещена под арест в Бельгии. Имеются подозрения, что Доха заплатила ей за защиту интересов Катара, который в настоящее время принимает чемпионат мира по футболу.

Трое других человек были помещены под арест в рамках расследование, которое ведут бельгийские следователи.

Греческая социалистическая партия уже исключила Еву Кайли из своих рядов, так же, как и группа в Европарламенте, в которой она числилась. В Греции были заморожены ее средства. Во вторник Европарламент уволил Еву Кайли с поста вице-президента. Решение было одобрено почти единогласно.

Адвокат Евы Кайли утверждает, что евродепутат никогда не брала взяток от Катара. В Дохе отрицают свою причастность. При этом в квартире евродепутата в Брюсселе были обнаружены сумки с деньгами.

Бельгийская прокуратура объявила об изъятии сотен тысяч евро в трех разных местах у трех подозреваемых в ходе 20 обысков. Полиция также осмотрела помещения парламента в Брюсселе и изъяла данных о сотрудниках.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что будет проведено внутреннее расследование, чтобы изучить все обстоятельства и пересмотреть процедуры, в частности обеспечение большей прозрачности при встречах с иностранными представителями.

Она заявила, что «злоумышленники, связанные с авторитарными третьими странами, очевидно использовали НКО, профсоюзы, отдельных лиц, помощников и депутатов Европарламента в качестве оружия» против европейской демократии.

Французский евродепутат от зеленых Янник Жадо заявил, что «в момент сильного недоверия к политике это (скандал) создает ощущение, что существует элита, которая набивает карманы в то время, когда страдают европейцы». Он выразил опасение, что этот коррупционный скандал будет подпитывать позиции крайне правых.

Ева Кайли — бывшая телеведущая, являющаяся депутатом Европейского парламента с 2014 года. В начале ноября она ездила в Катар, где она приветствовала социальные реформы в эмирате в присутствии министра труда Катара.

Ранее СМИ и НКО писали о плачевном положении рабочих на стройке объектов к чемпионату мира по футболу в Катаре. Газета The Guardian писала, что более шести с половиной тысяч рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Бангладеш и других стран погибли в Катаре с тех пор, как он получил право на проведение ЧМ по футболу.

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