ЕС вновь разделился, не придя к соглашению по введению «потолка цен» на газ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Министры энергетики стран Европейского союза, собравшиеся во вторник в Брюсселе, не смогли заключить окончательное соглашение по предельному уровню цен на природный газ в масштабах всего блока, спустя нескольких месяцев споров о том, сможет ли эта мера облегчить энергетический кризис в Европе. Министры энергетики стран ЕС будут пытаться достичь соглашения на еще одной встрече 19 декабря.

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Прекращение Россией большинства своих газовых поставок в Европу вскоре после ее военного вторжения в Украину привело к резкому скачку цен и значительному энергетическому кризису. Цель предложенной Еврокомиссией меры об ограничении цен на газ — защитить европейские домохозяйства. Цены на энергоносители в Европе привели к самой высокой инфляции за последние десятилетия, повысили счета для населения и вынудили некоторые предприятия закрыться.

Тем не менее, 27 стран-членов ЕС разошлись во мнениях относительно предлагаемой меры по ограничению цен на газ. Министры энергетики стран встретились во вторник в попытке договориться и, заседая несколько часов, разошлись, не достигнув согласия.

Мы добились прогресса, но мы еще не закончили. Не на все вопросы удалось ответить сегодня,

— процитировало агентство Reuters министра экономики Германии Роберта Хабека после встречи в Брюсселе, которая растянулась на несколько часов.

С одной стороны, страны, включая Германию, Австрию и Нидерланды, предостерегали против ограничения цены на газ, которое, по их опасениям, может отвлечь столь необходимые грузы газа из Европы и нарушить функционирование энергетических рынков.

С другой стороны, государства, включая Грецию, Бельгию, Италию и Польшу, потребовали введения лимита, который, по их словам, защитит их экономику от высоких цен на энергоносители.

Европейские граждане мучаются, европейские предприятия закрываются, а Европа ведет ненужные дебаты,

— заявил во вторник министр энергетики Греции Константинос Скрекас в преддверии заседания.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, который председательствовал на встрече, сказал, что у него «хорошее предчувствие», что страны смогут достичь соглашения об уровне цен. По его словам, только это является единственным нерешенным вопросом.

Однако, баланс чрезвычайно хрупок, и это первый раз, когда мы, по сути, пытаемся вмешаться в глобальные рынки,

— сказал Сикела на пресс-конференции.

Технические детали

Любая сделка потребует от стран достижения компромисса по техническим деталям, включая то, насколько высок предел цены, к каким газовым контрактам он применяется, и гарантии, такие как возможность ЕС немедленно приостановить действие ограничения, если оно приведет к непредвиденным последствиям.

Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал агентству Reuters во вторник, что странам с трудом удалось договориться как об уровне, так и о масштабах ограничения.

В поисках компромисса Чешская Республика, которая до 31 декабря является ротационным председателем ЕС, подготовила новое предложение, согласно которому ограничение будет действовать, если цены превысят диапазон 200–220 евро за мегаватт-час в течение трех-пяти дней по месячному контракту на голландском газовом хабе Title Transfer Facility.

Цена контракта также должна быть на 35 евро выше, чем базовая цена, основанная на существующих оценках цен на сжиженный природный газ (СПГ).

Это предложение ниже предельной цены в 275 евро/МВтч, предложенной Европейской комиссией, и во вторник оно еще пересматривалось.

Лагеря стран, выступающих за и против ограничения цены, могут иметь достаточно голосов, чтобы заблокировать сделку.

Франция может оказаться решающим фактором на заключительных переговорах. По словам трех дипломатических источников Reuters, она первоначально поддержала ограничение цен, но на прошлой неделе выразила обеспокоенность по поводу его возможного влияния на финансовые рынки.

Во вторник министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнахер заявила, что любое ограничение цен должно быть направлено на «обеспечение стабильности финансовых рынков».

Для чего ограничивать цены на газ?

Чтобы попытаться ограничить влияние высоких цен на газ на экономику своих стран, около 15 стран ЕС призвали к введению общеевропейского ограничения цен. Европейские цены на газ остаются относительно высокими, хотя в последние месяцы они снизились, поскольку ЕС согласовал некоторые чрезвычайные меры, включая обязательства по заполнению газовых хранилищ.

На прошлой неделе месячный контракт на голландском газовом хабе TRNLTTFMc1 (Title Transfer Facility — TTF), который выступает в качестве европейского эталона, торговался по цене около 140 евро за мегаватт-час (МВт-ч).

Год назад эта цена была с примерно 95 евро/МВтч. Примерно 14 евро/МВтч — два года назад. В августе цена подскочила до рекордно высокого уровня — более 340 евро/МВтч.

Как будет действовать это ограничение ЕС?

22 ноября Европейская комиссия предложила ввести ограничение, которое начнет действовать, если цена фронт-месячного контракта TTF превысит 275 евро/МВт-ч в течение двух недель, а также будет на 58 евро выше эталонной цены сжиженного природного газа (СПГ) в течение 10 торговых дней подряд.

При соблюдении этих условий любые сделки, превышающие предельный уровень, не будут приниматься. Комиссия может немедленно приостановить действие лимита, если он будет иметь негативные последствия, включая риски для газоснабжения Европы.

Это не повлияет на частную торговлю газом вне энергетических бирж, которые, по мнению Комиссии, являются предохранительным клапаном для критически важных поставок и вряд ли будут занимать большую долю в торговле.

Как продвигались переговоры?

Страны ЕС широко критиковали предложение Брюсселя, что отражает давние разногласия между странами по поводу того, стоит ли вообще ограничивать цены.

Бельгия, Греция, Италия, Польша и другие страны, желающие ввести ограничение, заявили, что предложенный уровень слишком высок, а условия применения ограничения настолько жесткие, что его никогда не удастся ввести в действие, а некоторые назвали это предложение шуткой.

Страны ЕС рассматривали пересмотренный вариант предложения ЕС, который снизит предельный уровень до 200–220 евро/МВтч и на 35 евро/МВтч выше базовой цены на СПГ, а также упростит его применение — для этого потребуется от трех до пяти дней при таком уровне, тогда как первоначально предлагалось 10.

Однако крупнейший в Европе покупатель газа — Германия, а также Нидерланды и Дания выступали против ограничения цен. Они говорили, что ограничение цен нарушит нормальное функционирование европейского энергетического рынка и затруднит привлечение топлива, если поставщики газа будут перенаправлять грузы в регионы, где цены выше установленного ЕС уровня.

Что думают участники газового рынка?

Участники рынка, включая Межконтинентальную биржу (ICE), на которой проводятся торги газом TTF, предупредили Комиссию не идти дальше со своим предложением.

По данным агентства Reuters, которое смогло ознакомиться меморандумом, направленном в Комиссию, ICE заявила, что предложение может привести к росту цен на газ, поскольку поставщики ликвидности, скорее всего, прекратят продажу газовых фьючерсов TTF, если цены поднимутся близко к предельному уровню, а возникший дефицит продавцов приведет к росту цен.

Ранее Европейский центробанк заявил, что предложение ЕС может поставить под угрозу финансовую стабильность и потенциально заставить коммунальные предприятия перейти к более рискованной частной торговле, чтобы избежать ограничения — эти опасения также высказывала Ассоциация европейских энергетических бирж (Europex).

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон встретилась с представителями энергетических бирж, чтобы обсудить их опасения. По ее словам, предложение ЕС включает «серьезные гарантии», чтобы избежать негативных последствий.

Новый ориентир цены на газ

Ограничение цены задумывалось как временное решение, которое будет действовать с 1 января в течение одного года.

В качестве долгосрочного решения Комиссия хочет сформировать новый ценовой ориентир на СПГ в Европе и попросила энергетические регуляторы ЕС запустить его к концу марта.

Исторически цена газа на хабе TTF использовалась в качестве ориентира для поставок СПГ в Европу. Но значительное сокращение поставок российского газа в этом году сделало цену на TTF крайне неустойчивой и зачастую более дорогой, чем цены на СПГ в других регионах.

Брюссель заявил, что необходим новый индекс, поскольку TTF ориентируется на поставки по трубопроводам и более не отражает рынок, включающий больше СПГ, использование которого Европа в этом году значительно увеличила для замены российского трубопроводного газа.

Успех бенчмарка будет зависеть от того, будет ли его использовать газовая промышленность.

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