Беларусь

Эксперт: Лукашенко не теряет надежду на новый диалог с Западом

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Новый министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на официальной встрече в Минске. 13 декабря, 2022
Новый министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на официальной встрече в Минске. 13 декабря, 2022 via REUTERS - HANDOUT
Григорий Сапежинский
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В Беларуси — новый министр иностранных дел. Удивительно, но он не из силовиков и даже не с явной промосковской позицией. Среди возможных кандидатур на пост министра иностранных дел вместо внезапно умершего  26 ноября Владимира Макея, архитектора белорусской либерализации в 2015-2020 годах, назывались персоны из самых разных сфер белорусской власти — от кадровых дипломатов до силовиков, фигурировал даже Виктор Лукашенко, старший сын белорусского правителя.

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13 декабря Александр Лукашенко назвал имя нового проводника внешней политики белорусского государства — новым министром иностранных дел стал Сергей Алейник, кадровый дипломат, работающий в МИД Беларуси с момента обретения страной независимости. С июля 2020-го был заместителем министра иностранных дел.

«Кандидатура Алейника — лучшая из имеющихся в распоряжении Александра Лукашенко на данный момент», — отмечает в интервью RFI Павел Мацукевич, старший исследователь Центра новых идей. Мацукевич знает работу белорусского МИД изнутри — экс-дипломат, был временным поверенным в делах Беларуси в Швейцарии, ушел из МИД в августе 2020 года в знак протеста против беспрецедентного насилия на улицах белорусских городов в отношении несогласных с результатами президентских выборов.

После августа 2020 года диалог Беларуси и Запада ожидаемо свернулся, страна практически ушла в изоляцию, сохранив и усилив экономическое и политическое сотрудничество только с Россией. Сотрудничество усилилось до степени соучастия в агрессии России против Украины. Тем не менее, покойный министр Макей пытался посылать сигналы Западу, понятно, с одобрения своего руководителя, «о готовности к диалогу».

Александр Лукашенко на похоронах министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Минск, Беларусь, 29 ноября, 2022.
Александр Лукашенко на похоронах министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Минск, Беларусь, 29 ноября, 2022. via REUTERS - BelTA

«Могу точно сказать, что Сергея Алейника давно прочили в преемники Владимира Макея. Еще до 2020 года. И на мой взгляд, это наиболее желанная с точки зрения интересов Беларуси кандидатура», — говорит Павел Мацукевич, — «Могли быть и иные варианты, например, еще один замминистра Юрий Амбразевич, демонстрировавший лояльность и активность. Это был бы крайне неудачный выбор, Амбразевич точно обозначил позицию, называл утопией права человека, еще будучи постпредом Беларуси в ООН в Женеве оспаривал и насилие, и фальсификации выборов. То есть он был проактивен, а не просто зачитывал официальную позицию. По этому назначению можно понимать, о чем думает Александр Лукашенко: поставил ли он на отношениях с Западом крест или все-таки рассчитывает на попытки наладить каким-то образом коммуникацию? Если бы выбор пал на Амбразевича и прочих проактивных, то это был бы однозначный сигнал об уходе исключительно в пророссийский вектор, это — изоляция. Для меня назначение Алейника значит, что все же Лукашенко не теряет надежды завязать диалог с Западом».

Сергей Алейник стал заместителем министра в знаковом для Беларуси 2020 году, но, «несмотря на должность, все это время сохранял молчание», то есть не клеймил оппозицию и не шельмовал враждебный Запад. По мнению Павла Мацукевича, «важным является то, что за ним с 2009 года сохранялась должность посла Беларуси при Святом Престоле и при Суверенном Мальтийском Ордене», он «проводил массу встреч, встречался с западными дипломатами, даже в январе этого года, во время санкций, он ездил на новогодние приемы в Ватикан и на Мальту — то есть последовательно занимался непубличной дипломатией без громких заявлений, не клеймил Запад, но и не превозносил отношения с Россией». Все это, как считает экс-дипломат, позволяет говорить, что «потенциально это тот человек, который может вести диалог и развивать его с западными странами».

Лукашенко снова хочется многовекторности

«Другое дело, что не министр иностранных дел определяет внешнеполитический курс Беларуси — у нас в стране вообще все определяет только Лукашенко»‎, — отмечает Павел Мацукевич, — «‎И если сам Лукашенко не решится на какие-то шаги, уступки, изменения внутренней и внешней политики, то ни о каких возможностях Алейника говорить не придется». Но и на Западе, как считает эксперт, сейчас нет единой точки зраения на то, «что делать с Беларусью». Санкции только усиливают зависимость Минска от Москвы, репрессии не останавливаются, «с другой стороны, доверие к белорусскому режиму полностью утрачено, никто не хочет ни разговаривать, ни иметь дело с Лукашенко».

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в расширенном заседании представителей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности, в Ереване, Армения, 23 ноября 2022 года.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в расширенном заседании представителей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности, в Ереване, Армения, 23 ноября 2022 года. via REUTERS - PHOTOLURE

«Это сложная ситуация, без каких-то ощутимых шагов Лукашенко навстречу пожеланиям Запада, думаю, поменять что-то невозможно»‎, — считает Павел Мацукевич, — «‎Но решится ли Лукашенко на эти шаги? Если только сама ситуация его к этому не подтолкнет. Мне кажется, компромиссные варианты есть. Например, все же пойти пусть и на формальный, но транзит власти, ведь даже чисто номинальная фигура во главе страны не запятнанная преступлениями может помочь сдвинуть дело с мертвой точки. И кажется, у Лукашенко есть интерес сдвинуться с мертвой точки, хотя бы потому, что ему самому не нравится та зависимость от Кремля, в которую он попал».

«Кстати, почему еще важно назначение такого министра — это еще одно доказательство того, что разговоры о полном подчинении Александра Лукашенко Москве — несостоятельны. В кадровой политике видна автономия Лукашенко — Алейник явно не пророссийский министр. Лукашенко принимает решение противоположное интересам Кремля во внешней политике Беларуси, видно что Минск хочет продолжить попытки налаживания отношений с Западом»‎, — считает Павел Мацукевич, — «В то же время у Беларуси есть экономическая растущая зависимость от России — сейчас 70% экспорта приходится на РФ. В военной сфере говорить вообще не о чем, на территории страны российские войска, которые вообще уже не считаются с белорусским законами».

В России, правда, придерживаются иного мнения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил 14 декабря Сергея Алейника, отметив большой вклад министра «в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту». Лавров уверен в «продолжении плодотворного союзнического сотрудничества на благо народов наших братских государств».

Сизифов труд МИД Беларуси

Каждый выборный цикл в Беларуси, как говорит Павел Мацукевич, это удар по усилиям МИД над всяческими «оттепелями, разморозками и либерализациями», «МИД все время правления Лукашенко занимался сизифовым трудом — вот разморозка, диалог, потом выборы со всплеском насилия, суды, санкции — и мы снова катим этот камень в гору». «Последняя либерализация и общественно-политической жизни, и внешней политики, которая происходила до 2020 года, отвечало и представлениям, и ценностям Макея», — говорит бывший дипломат, — «Макей говорил о том, что видит Беларусь некоей восточно-европейской Швейцарией. Думаю, в этом был честен. Он был все-таки верным слугой Лукашенко, но при этом точно чувствовал поле возможностей в моменте, понимал, что и когда можно делать, а что нельзя. Сам период (до 2020-го) был очень обнадеживающий, я мало встречал в МИД сторонников интеграции с Россией, а тут как раз разморозка отношений с Западом — это как-то совпало, мы верили в то, что делали, и сам Макей, как мне кажется, он верил в это».

Последние выборы по уровню насилия со стороны государства и последующих репрессий превзошли все ожидания. «Макей свой выбор сделал, не знаю, мог ли он сделать другой», — говорит Павел Мацукевич, — «Но я считаю показательным, что самый массовый исход чиновников после выборов-2020 был именно из его ведомства. Во-вторых из МИД ушел его собственный сын. Это характеризует ведомство и команду, которую создал Макей. Думаю, ему пришлось доказывать потом свою лояльность Лукашенко. Теперь сизифова миссия — на Сергее Алейнике».

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