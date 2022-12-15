В четверг, 15 декабря, Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. Подавляющее большинство депутатов Европейского парламента поддержали резолюцию: только 12 из них проголосовали против.

Реклама Читать далее

За соответствующую резолюцию проголосовали 507 депутатов, 12 выступили против, 17 воздержались.

Голодомор проводился советским режимом с намерением уничтожить группу людей путем преднамеренного создания условий жизни, которые неизбежно ведут к их физическому уничтожению.

В документе также обвиняется нынешний российский режим— в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить самобытность и культуру ее народа.

Ранее решение о признании Голодомора геноцидом принял ряд стран. Среди них США, Канада, Австралия, Мексика, Колумбия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Грузия. 30 ноября парламент Германии также принял подобную резолюцию.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться