Где баланс между свободой СМИ и доводами о защите нацбезопасности? Профессор Андрей Рихтер о ситуации с «Дождем» в Латвии

Комментарии

Латвийский медиарегулятор, объявляя об отзыве лицензии телеканала «Дождь», сослался на интересы «национальной безопасности и общественного порядка». В организации «Репортеры без границ» назвали это решение ударом по свободе СМИ. Где баланс между доводами о защите госбезопасности и свободой информации? Был ли он соблюден в случае с «Дождем» в Латвии? Обсуждаем со специалистом по праву СМИ, профессором университета им. Коменского в Братиславе Андреем Рихтером.

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Ксения Гулиа: Что понимается под «угрозой национальной безопасности»? Возможно ли независимо проверить наличие или отсутствие такой угрозы?

Андрей Рихтер: Общего определения того, что такое национальная безопасность, не существует. В одной стране и национальная безопасность, и общественный порядок могут означать одни вещи, в другой стране — другие вещи.

Но комитет ООН по правам человека в 2020 году сделал достаточно ясное разъяснение того, что необходимо понимать и под защитой и национальной безопасности, и общественного порядка. Комитет ООН достаточно узко определил угрозу национальной безопасности как угрозу способности страны защищать само свое существование, свою территориальную целостность или политическую независимость перед лицом существенной угрозы либо применения силы.

Это рекомендация, это не обязательство для Латвии, это не норма Евросоюза или конвенция, которую Латвия подписала. Но это разъяснение, безусловно, могло бы сыграть свою роль в латвийском суде. В принципе и национальная безопасность, и охрана общественного порядка являются возможными условиями ограничения свободы слова, свободы выражения мнения, свободы СМИ, свободы информации — в мире.

Вопрос заключается в балансе между свободой выражения мнения и защитой национальной безопасности и общественного порядка. Определяет этот баланс тот орган, который должен это делать. В данном случае — национальный регулятор в Латвии. Тем не менее это не означает, что его решение является окончательным. В суде это решение можно и, на мой взгляд, даже нужно оспорить.

На ваш взгляд, в ситуации с «Дождем» в Латвии этот баланс был соблюден или все-таки нарушен?

Я еще раз проверил сайт национального совет Латвии. Они не перевели свое решение на английскйи язык, оно есть только на латышском языке. Что немного странно, потому что свои ключевые решения они раньше всегда переводили на английский.

Я подозреваю, что в тексте этого решения обсуждения того, насколько этот баланс соблюден в данном случае, не было. По крайней мере этого не следует из пресс-релизов национального совета, которые опубликованы на их сайте. Если это так, это, на мой взгляд, самая большая ошибка. Потому что и Европейский суд по правам человека, и другие надзорные органы, всегда в такого рода конфликтах выясняют: тот, кто принимал решение, подумал о свободе слова? Он подумал о свободе СМИ? Он подумал об аудитории того или иного СМИ либо тех или иных журналистах, которые лишаются работы? И так далее. И уже тогда определяют, насколько это было соразмерно.

Какова перспектива в судах у телеканала «Дождь», если канал обжалует решение латвийского совета по электронным СМИ? И какова практика в Европа, в частности в ЕСПЧ? На что обращает внимание ЕСПЧ в таких делах? На что он ориентируется?

ЕСПЧ никогда не будет выяснять, действительно была ли угроза национальной безопасности. Это дело национальных судов, национальных органов власти. ЕСПЧ по сути обвинений либо по сути претензий к «Дождю», скорее всего, ничего делать не будет. Но ЕСПЧ, безусловно, будет заниматься определением того, соблюден ли был этот баланс. Он будет делать это на основании тех решений судов, которые будут, я надеюсь, в Латвии, и которые скажут: да, у нас в Конституции гарантируется свобода слова, мы полагаем, чтоб баланс был соблюден потому-то и потому-то или не был соблюден (тогда дело не дойдет до Европейского суда). Если они скажут, что он был соблюден, они должны объяснить, что является основанием так полагать.

Баланс — это ведь вещь, с одной стороны, субъективная, потому что вам кажется, что здесь есть равновесие, а другому кажется, что нет равновесия. А с другой стороны — объективная, потому что вы не можете сказать: «я вижу баланс» и все. Вы должны объяснить, почему вы так видите.

Аннулирование лицензии «Дождя» стало поводом для комментариев от российских официальных лиц, которые начали делать заявления о притеснении свободы слова в Европе. Если говорить о политической целесообразности, кто больше выиграл от аннулирования лицензии «Дождя»?

Слова со стороны российских властей — это понятно, я был бы удивлен, если бы они не были выражены. При этом когда решение принимает российский Роскомнадзор, выполняющий примерно те же функци, что и национальный совет в Латвии, он не только не публикует тексты своих решений пусть даже только на русском языке, но зачастую даже не аргументирует их. Просто лишает лицензии, либо не допускает к конкурсу, либо выносит предупреждения без обоснования не только баланса свободы слова и защиты каких-то интересов, а вообще без аргументации.

Если говорить о политической выгоде, мне трудно сказать. Конечно, какая-то единовременная, разовая выгода есть у российских властей, которые рады, что «вы уехали и получите». Есть ли какая-то выгода у латвийских властей — мне судить сложно, я не специалист по латвийской политике. Я только замечаю, что именно в этот период происходил очень сложный процесс формирования правительства в Латвии, несмотря на то, что выборы были аж в самом начале октября. Этот контекст не мог не повлиять на то, как и какое принималось решение.

При этом звучит критика, в том числе от организации «Репортеры без границ», которая выпустила коммюнике с осуждением решения совета по СМИ Латвии. Они там заявили, что это решение «недостойно европейской страны». Может ли Латвия в среднесрочной или долгосрочной перспективе что-то потерять из-за этого решения?

Такие заявления, конечно же, важны и полезны. Но это общественные организации. Латвия очень гордится и гордится по праву высоким местом в рейтинге стран, где уважается свобода СМИ. Но если «Репортеры без границ» осуждают это решение Латвии, вероятно, те же «Репотеры без границ», формируя этот рейтинг, в следующем году опустят Латвию вниз. Политически я не вижу выгод Латвии, чтобы скатиться с достаточно высокого места в рейтинге.

В Латвии работают и другие эмигрантские русскоязычные СМИ. Например, «Медуза», один из самых популярных порталов, который читают в том числе в России. Насколько велика их роль в противостоянии путиснкой пропаганде?

Я не уверен, что их многие читают в самой России после блокировки сайта «Медузы».

Все-таки с VPN читают.

Но это все-таки не столь большая аудитория. Не так просто получить доступ к этому сайту, особенно для людей старшего поколения. Но как русскоязычный источник независимой информации, безусловно, и роль «Медузы», и роль других российских СМИ, которые существуют в Латвии и в эмиграции в других странах, чрезвычайно важна. Таких источников внутри России практически нет. У человека, у которого есть сомнения в отношении того, что ему говорит российское телевидение, не так много возможностей получать достоверную и объективную информацию.

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