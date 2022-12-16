ЕС согласовал девятый пакет санкций против России и помощь Украине

САММИТ ЕС

Последний плановый саммит ЕС в этом году, 15 декабря 2022 года, Брюссель

Последний в этом году саммит ЕС был в значительной степени посвящен Украине и помощи ЕС Киеву.Главы европейских государств договорились о глобальном пакете помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.

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Лидеры ЕС также согласовали девятый пакет санкций против режима Владимира Путина. Соглашение, официальное подписание которого должно состояться в пятницу, включает в себя, помимо прочего, внесение в черный список еще около 200 человек и запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность.

We are very committed to support Ukraine as much as we can.



→ #EUCO confirmed the €18 billion macro-financial assistance 🇺🇦.



→ We welcomed the decision to increase the European Peace Facility.



→ We succeeded in reaching agreement on the 9th package of sanctions. pic.twitter.com/nOMZ6FvMkm — Charles Michel (@CharlesMichel) December 15, 2022

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал соглашение по окончании саммита ЕС. По мнению французского президента, европейские санкции имеют эффект, их необходимо продолжать использовать, даже если российская экономика не рухнула:

Мы знаем, что эти санкции эффективны. Они постепенно оказывают свое воздействие, в том числе на способность России производить и восстанавливать вооружение для ее войны в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Диалог с Путиным

Эмманюэль Макрон по-прежнему настаивает на диалоге с российским президентом. Его цель — позвонить Путину, чтобы добиться в ближайшие недели перемирия в отношении бомбардировок украинской гражданской инфраструктуры, некоторые из которых являются «военными преступлениями».

Они атакуют гражданскую инфраструктуру, самих мирных жителей, и это не характер войны, которую он начал, которая была завоеванием территорий и боем между солдатами,

— сказал глава французского государства.

Самый срочный вопрос сегодня — продолжать призывать к перемирию в отношении бомбардировок и атак беспилотников,

— заявил Макрон на пресс-конференции после саммита.

Для достижения этой цели он также хочет усилить давление на режим Владимира Путина.

Я бы хотел, чтобы этот призыв к перемирию в ближайшие недели убедил некоторые державы, такие как Китай, Индия и другие, присоединиться к нам и оказать давление на Россию,

— сказал он.

Президент Франции и премьер-министр Камбоджи Хун Сен, нынешний председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), во вторник призвали «немедленно прекратить авиаудары и атаки беспилотников против украинского гражданского населения и инфраструктуры».

Глава французского государства также участвует в переговорах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности пяти атомных электростанций в Украине, включая самую крупную в Европе Запорожскую АЭС, оккупированную российской армией.

Я хочу, чтобы мы смогли добиться полного вывода тяжелых вооружений, легких вооружений и вооруженных сил. Мы очень близки к достижению этой цели,

— сказал он без дополнительных подробностей.

«Когда придет время, я позвоню президенту Путину, чтобы попытаться помочь завершить эти соглашения», — добавил он.

Эта готовность поддерживать диалог с Владимиром Путиным, в любом случае, вряд ли понравится украинским властям. Эмманюэль Макрон по-прежнему подвергается серьезной критике в ЕС со стороны Польши и стран Балтии, стран Восточной Европы, которые по окончании саммита, ко всему прочему, выразили сожаление по поводу слабости новых санкций, принятых ЕС.

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