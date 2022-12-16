ЕС согласовал девятый пакет санкций против России и помощь Украине
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Последний в этом году саммит ЕС был в значительной степени посвящен Украине и помощи ЕС Киеву.Главы европейских государств договорились о глобальном пакете помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.
Лидеры ЕС также согласовали девятый пакет санкций против режима Владимира Путина. Соглашение, официальное подписание которого должно состояться в пятницу, включает в себя, помимо прочего, внесение в черный список еще около 200 человек и запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность.
We are very committed to support Ukraine as much as we can.— Charles Michel (@CharlesMichel) December 15, 2022
→ #EUCO confirmed the €18 billion macro-financial assistance 🇺🇦.
→ We welcomed the decision to increase the European Peace Facility.
→ We succeeded in reaching agreement on the 9th package of sanctions. pic.twitter.com/nOMZ6FvMkm
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал соглашение по окончании саммита ЕС. По мнению французского президента, европейские санкции имеют эффект, их необходимо продолжать использовать, даже если российская экономика не рухнула:
Мы знаем, что эти санкции эффективны. Они постепенно оказывают свое воздействие, в том числе на способность России производить и восстанавливать вооружение для ее войны в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Диалог с Путиным
Эмманюэль Макрон по-прежнему настаивает на диалоге с российским президентом. Его цель — позвонить Путину, чтобы добиться в ближайшие недели перемирия в отношении бомбардировок украинской гражданской инфраструктуры, некоторые из которых являются «военными преступлениями».
Они атакуют гражданскую инфраструктуру, самих мирных жителей, и это не характер войны, которую он начал, которая была завоеванием территорий и боем между солдатами,
— сказал глава французского государства.
Самый срочный вопрос сегодня — продолжать призывать к перемирию в отношении бомбардировок и атак беспилотников,
— заявил Макрон на пресс-конференции после саммита.
Для достижения этой цели он также хочет усилить давление на режим Владимира Путина.
Я бы хотел, чтобы этот призыв к перемирию в ближайшие недели убедил некоторые державы, такие как Китай, Индия и другие, присоединиться к нам и оказать давление на Россию,
— сказал он.
Президент Франции и премьер-министр Камбоджи Хун Сен, нынешний председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), во вторник призвали «немедленно прекратить авиаудары и атаки беспилотников против украинского гражданского населения и инфраструктуры».
Глава французского государства также участвует в переговорах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности пяти атомных электростанций в Украине, включая самую крупную в Европе Запорожскую АЭС, оккупированную российской армией.
Я хочу, чтобы мы смогли добиться полного вывода тяжелых вооружений, легких вооружений и вооруженных сил. Мы очень близки к достижению этой цели,
— сказал он без дополнительных подробностей.
«Когда придет время, я позвоню президенту Путину, чтобы попытаться помочь завершить эти соглашения», — добавил он.
Эта готовность поддерживать диалог с Владимиром Путиным, в любом случае, вряд ли понравится украинским властям. Эмманюэль Макрон по-прежнему подвергается серьезной критике в ЕС со стороны Польши и стран Балтии, стран Восточной Европы, которые по окончании саммита, ко всему прочему, выразили сожаление по поводу слабости новых санкций, принятых ЕС.
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