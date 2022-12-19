В Австрии по подозрению в шпионаже задержали сына бывшего российского дипломата с гражданством Греции

В Вене задержали сына бывшего российского дипломата, имеющего греческий паспорт. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает DW. Операция по задержанию прошла еще в марте, однако до суда подозреваемого оставили на свободе.

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Полиция провела обыск в квартире 39-летнего мужчины на окраине Вены еще в марте. В ходе обыска были найдены детектор прослушивающих устройств, скрытые камеры, саперный костюм, а также тайники для передачи информации. Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько телефонов, ноутбуков и планшетов, на которых хранилось около 10 миллионов файлов.

По сообщениям местной прессы, задержанный мог проходить специальную военную подготовку в России, его отец работал в ГРУ под дипломатическим прикрытием в Германии и Австрии. Утверждается, что задержанный поддерживал контакт с дипломатами и сотрудниками разведки разных стран. С 2018 по начало 2022 года он совершил 65 поездок, в том числе в Россию, Беларусь, Турцию и Грузию. Последний раз он прилетел в Москву накануне российского вторжения в Украину.

Задержанный получал социальные выплаты, однако смог приобрести недвижимость в Австрии, России и Греции. «Анатолий, он же Александр, 39-летний гражданин Греции с русскими корнями, подозревается в поддержке службы разведки в ущерб Австрии», — говорится в сообщении. Однако сам подозреваемый отказался сотрудничать со следствием и не признал предъявленные обвинения. До суда его оставили на свободе.

Ранее Австрия выслала троих сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника генконсульства России в Зальцбурге за действия «несовместимые с их дипломатическим статусом». Всего же страны Запада с начала 2022 года выслали более 550 сотрудников российских дипломатических миссий, в том числе и из-за подозрений в шпионаже. Об этом говорится в исследовании РБК. Больше всего российских дипломатов выслали из США, Болгарии и Польши. В ответ Россия выслала более 300 западных дипломатов.

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