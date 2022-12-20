«Самые токсичные люди на планете» встретились в Минске

РФ - Беларусь

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 19 декабря публично не упоминали Украину, договорились о цене на газ для Минска — цифры не озвучены, в Беларуси появились российские ракетные комплексы С-400 и «Искандер».

Реклама Читать далее

Владимир Путин не был в Минске с июня 2019 года — еще до пандемии, белорусских протестов и российско-украинской войны, белорусский правитель Александр Лукашенко только за 2022 год прилетал к Путину в Россию семь раз. На эту встречу в Минск также прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Участие последнего добавляло тревоги у аналитиков — многие эксперты накануне встречи Путина и Лукашенко говорили о том, что Москва намерена склонить Минск к прямому включению в войну против Украины. Хотя аналитики американского Института изучения войны (ISW) на прошлой неделе писали о малой вероятности вовлечения Беларуси в прямые боевые действия. Во всяком случае, пока в Беларуси недостаточная концентрация российских войск для создания ударной группировки, аналитики ISW считают возможной новую атаку на Киев со стороны Беларуси зимой 2023 года.

Александр Лукашенко на встрече 19 декабря успел послать сигнал и Европе, дескать, Россия и Беларусь открыты для диалога, Лукашенко надеется, что ЕС «скоро прислушается к голосу разума и вернется к обсуждению вопросов безопасности и будущего мироустройства».

Видимо, для пущей убедительности «голоса разума» Лукашенко сообщил, что российские ракетные комплексы С-400 и «Искандер» уже поставлены на боевое дежурство в Беларуси, по его словам, Россия поможет с подготовкой экипажей для управления самолетами, способными нести «специальные боеприпасы». Примечательно, что по международным соглашениям о неразмещении ядерного оружия на своей территории, Беларусь не имеет права на ракетные системы дальностью более 300 километров. «Искандер-М» обладает дальностью в 500 километров, одна из его версий предусматривает ядерную боеголовку.

Стороны также договорились продолжать совместные военные учения.

Владимир Путин и Александр Лукашенко ни разу не вспомнили Украину на пресс-конференции после переговоров. Лукашенко косвенно затронул тему войны и отношение мирового сообщества к правителям России и Беларуси: «Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково».

Зачем поглощать и так зависимых

Анонсированное углубление союзной интеграции вызывало опасения о последовательной сдаче белорусского суверенитета. Владимир Путин заявил: «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом». Александр Лукашенко соответствовал: «Говорить о том, что кто-то кого-то поглощает... Встает вопрос, а зачем?»

Политический обозреватель Александр Класковский пишет на «Позірк» (@pozirkonline): «В случае с Беларусью — и впрямь: зачем Кремлю действовать грубо, если можно взять свое исподволь, тихой сапой? Белорусский правитель хоть и трепещет за свое кресло, но вынужден понемногу жертвовать кусками суверенитета. В принципе, на сегодня Минск и так исполняет все (ну, точнее, почти все), чего хочет Москва».

Незадолго до встречи Александр Лукашенко жаловался на срыв сроков формирования единого газового рынка с Россией. «Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» — сказал Лукашенко 16 декабря.

После разговора с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь удовлетворена результатами обсуждения создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года: «Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас». Цены на газ для Беларуси не назывались.

Путин при этом заявил, что Россия развивает атомную энергетику в Беларуси в ущерб себе, а могла бы поставлять в страну дополнительный объем газа. «Как мы отмечали с Александром Григорьевичем, Россия в ущерб себе тем не менее продолжает атомный проект. Атомную электростанцию строим, первый блок работает, и он замещает около 4,5 млрд кубометров газа. Могли бы поставлять газ дополнительно, а вместо этого электростанция работает, и объем вырабатываемой электроэнергии соответствует 4,5 млрд кубометров газа, который «Газпром» мог бы поставлять на белорусский рынок, но теперь не поставляет», – сказал Путин.

Остается неизвестным также, что взамен дешевого газа будет должна делать Беларусь. Российский рынок после санкций против Беларуси 2020-2022 годов стал главным — туда идет около 70% белорусского экспорта, кредиты Минск тоже сейчас берет только у Москвы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться