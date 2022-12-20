Бывшая секретарь коменданта концлагеря Штутгоф приговорена в Германии к условному сроку

Бывшую сотрудницу канцелярии нацистского концлагеря Штуттхоф, 97-летнюю Ирмгард Фурхнер в Германии приговорили к двум годам лишения свободы условно, признав виновной в соучастии в убийстве более 10 тысяч узников. Как отмечает агентство France-Presse, 20 декабря в ФРГ был вынесен приговор на одном из последних судебных процессов по преступлениям нацистской эпохи.

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Ирмгард Фурхнер, обвиненная в соучастии в более чем 10 000 убийствах, совершенных с 1943 по 1945 годы в концентрационном лагере Штуттхоф, предстала перед судом в Итцехо, в северной Германии, осенью 2021 года.

Суд удовлетворил требование прокуратуры, которая подчеркнула «исключительное историческое значение» данного судебного процесса и «символический» характер приговора.

«Подсудимая получила обвинительный приговор за пособничество и подстрекательство к нескольким тысячам убийств», — цитирует Deutsche Welle адвоката Ханса-Юргена Ферстера, который представлял на процессе интересы четырех выживших в концлагере, подавших совместный иск.

Ирмгард Фурхнер присутствовала на оглашении приговора, который она выслушала, сидя в своем инвалидном кресле. Она не выступала на процессе, за исключением одного из последних слушаний в декабре, когда она заявила: «Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что в то время находилась в Штуттхофе».

Ирмгард Фурхнер — первая за последние десятилетия женщина, представшая перед судом в Германии за преступления, совершенные во времена нацизма.

Фурхнер пыталась избежать суда в день начала процесса 30 сентября 2021 года, когда она покинула дом престарелых на такси, но в суд не явилась. Ее отыскали и задержали через несколько часов. Слушания в итоге начались начался 19 октября прошлого года.

С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Фурхнер работала машинисткой и секретарем у коменданта Пауля Вернера Хоппе, начальника лагеря Штуттхоф, который был расположен в районе Гданьска (тогдашнего Данцига) на территории современной Польши. В этот период ей еще не исполнилось и 20 лет, отмечает AFP.

По словам прокурора Макси Вантцен, Фурхнер занимала «важнейшее положение» в бесчеловечной системе лагеря. Адвокаты подсудимой требовали ее оправдания, утверждая, что обвинение не доказало, что она знала о массовых убийствах узников в Штуттхофе. В этом лагере нацисты уничтожили порядка 65 000 человек, «заключенных евреев, польских партизан и советских военнопленных».

Суд заслушал свидетельства нескольких выживших в Штуттхофе, рассказавших о жесточайших условиях жизни в лагере, где большинство заключенных умерло от голода, жажды, болезней, истощения и принудительного труда. Узников также уничтожали в газовых камерах или расстреливали.

По утверждению прокурора, эти преступления были бы невозможны без созданной в лагере бюрократической системы, частью которой была Ирмгард Фурхнер. Она пользовалась доверием коменданта и имела доступ ко всем конфиденциальным документам.

Ирмгард Фурхнер на оглашении приговора 20 декабря 2022. via REUTERS - POOL

Спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны в Германии продолжается поиск бывших нацистских преступников. Лишь немногие женщины, причастные к нацистским преступлениям, были привлечены к ответственности, отмечает AFP, напоминая, что Траудль Юнге, личный секретарь Гитлера, так и не предстала перед судом до самой своей смерти в 2002 году.

Судебный прецедент, созданный приговором, который в 2011 году был вынесен Джону Демьянюку, бывшему охраннику лагеря Собибор, теперь позволяет привлечь преследовать за соучастие в массовых убийствах любого служащего концлагерей, от охранника до бухгалтера. Демьянюка приговорили к пяти годам лишения свободы.

В июле 2020 года в Гамбурге был осужден бывший охранник Штутгофа Бруно Д., на момент вынесения приговора ему было 93 года. В июне этого года 101-летний бывший охранник концентрационного лагеря Заксенхаузен (к северу от Берлина) был приговорен к пяти годам лишения свободы.

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