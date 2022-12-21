Нобелевский лауреат в заключении «смотрит» на белорусское посольство в Литве

В Вильнюсе прошло открытие большой фрески с портретом Алеся Беляцкого, белорусского политзаключенного, председателя ПЦ "Весна" и лауреата Нобелевской премии мира 2022 года.

В Вильнюсе состоялось публичное открытие мурала с Алесем Беляцким, правозащитником, политзаключенным и лауреатом Нобелевской премии мира-2022. Создание фрески на доме напротив посольства Беларуси в Литве поддержали литовские власти.

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Проект инициировало министерство иностранных дел Литвы, его поддержала белорусская правозащитная организация «Весна», главой которой является Алесь Беляцкий.

«Этот проект олицетворяет все ценности, за которые Литва борется каждый день», — заявил на церемонии вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

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По словам литовского дипломата, «Алесь для нас является символом и лицом сопротивления и борьбы за свободу, за демократию, за европейское будущее Беларуси».

Он является Нельсоном Манделой нашего времени. В лице Алеся мы распространяем весть обо всех белорусах, которые находятся в тюрьмах как политзаключенные — на сегодня это 1435 человек, — сказал Мантас Адоменас. — И мы посылаем весть всему миру, что нельзя забывать об этих людях, которые борются за то, что для нас является каждодневной реальностью — для них же это является мечтой, за которую они идут в тюрьмы, терпят пытки и даже умирают.

На открытии фрески, помимо литовских чиновников, были представители Офиса демократического лидера Беларуси Светланы Тихановской, правозащитники из «Весны», активисты белорусской диаспоры.

Сложно без волнения тут стоять — за портретом Алеся, который смотрит через улицу на серые стены нашего посольства, — сказал поэт и правозащитник «Весны» Сергей Сыс. — Мы часто проводим здесь наши акции, хотим достучаться до властей Беларуси. Алесь Беляцкий ценой своей свободы смог вывести из-под удара практически весь коллектив «Весны», который сейчас работает в нескольких странах.

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас © RFI

Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира 7 октября этого года вместе с украинским Центром гражданских свобод и Международным обществом «Мемориал» (Россия).

10 декабря в Осло премию получила Наталья Пинчук, супруга Алеся Беляцкого. В своей Нобелевской речи на белорусском языке Наталья Пинчук сказала, что «война властей против собственного народа, языка, истории и демократических ценностей ведется в Беларуси годами», а «сегодняшние политические и военные события грозят Беларуси потерей государственности и независимости».

В Вильнюсе 21 декабря прошло открытие большой фрески с портретом Алеся Беляцкого, белорусского политзаключенного, председателя ПЦ "Весна" и лауреата Нобелевской премии мира 2022 года. © RFI

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