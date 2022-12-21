Паскаль Канфен: Европарламент уже принял первые беспрецедентные решения для соблюдения норм экологии

Паскаль Канфен, бывший директор WWF Франции и бывший министр социалиста Франсуа Олланда, был избран в Европарламент в 2019 году по спискам движения Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» (LREM), переименованного в «Возрождение» (Renaissance).

Саммит ООН по биоразнообразию завершился 19 декабря в Монреале заключением многообещающего соглашения, которое уже назвали «пактом о мире с природой». Но уже на следующий день, в радиоинтервью французский еводепутат, глава парламентской комиссии по вопросам окружающей среды Паскаль Кафен заявил, что главная работа ещё предстоит в ходе реализации самого соглашения.

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В интервью France Inter Паскаль Канфен, бывший до 2019 года генеральным директором французского отделения фонда Защиты дикой природы WWF, назвал заключение соглашения по биоразнообразию «беспрецедентным и историческим», но подчеркнул, что условие успеха — его «полная реализация».

cop15 © Reteurs

Соглашение, принятое 19 декабря а Монреале почти двумястами странами, должно дать шанс остановить уничтожение биоразнообразия планеты. Этот «пакт о мире с природой» включает меры для защиты суши, океанов, растительного и животного мира от загрязнения, деградации и климатического кризиса. Документ, принятый в Канаде подавляющим большинством стран-участниц конвенции ООН, является «дорожной картой». Одна из важнейших мер этой экологической программы — расширение к 2030 году до 30% поверхности планеты зон, где запрещена экстрактивная промышленная деятельность и выбросы в окружающую среду. Предусматривается также и увеличение до 30 миллиардов долларов ежегодной помощи развивающимся странам для сохранения биоразнообразия на их территории.

Потеря биоразнообразия – экономическая проблема

Евродепутат Паскаль Канфен напомнил, что после провала «Стратегического плана охраны биоразнообразия», принятого в 2010 году на саммите ООН в японском Аити, участникам конвенции ООН впервые удалось принять соглашение, эквивалентное по размаху Парижскому соглашению по климату 2015 года.

Политик подчеркнул, что спасение биоразнообразия — это задача экологического, а также этического уровня. Между тем, её решение долгое время отодвигалось на второй план. Несмотря на то, что речь идет, просто на просто, об «исчезновение природы на планете, о 7 миллионах видов растений и животных, которым угрожает опасность».

В мае 2019 года вырубка лесов в Амазонии достигла беспрецедентных за десять лет темпов. Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images

Но, кроме экологического и политического аспектов, биоразнообразие является и экономической проблемой. «Если завтра не будет лесов, не останется в океанах рыб, то те, кто зарабатывал на этом промысле, лишатся средств к существованию» —сказал Паскаль Канфен. По словам евродепутата, «Евросоюз не намерен решать проблему истощения биоресурсов тотальными запретами, важно перейти на их бережливое использование». Поэтому, принятый на СОР15 текст должен быть «дополнен конкретными механизмами реализации».

Европарламент уже принял первые конкретные меры

Примером тому, сказал Паскаль Канфен, может служить принятый две недели назад на европейском уровне «первый в мире закон о борьбе с незаконной вырубкой лесов». Мера, направленная на сохранение «легких планеты» — лесов Амазонии и Юго-Восточной Азии, предполагает строгий контроль импорта в Европу кофе, какао, сои, пальмового масла, говядины, каучука и другой продукции. Цель — обязать поставщиков и покупателей предоставить доказательство, что продукция не производилась на территориях, расчищенных после вырубки лесных массивов. Паскаль Канфен сообщил, что принятый Европарламентом текст вступит в силу уже через несколько недель: «больше нельзя будет импортировать в Европу и, следовательно, продавать в Европе каучук для наших шин, который будет получен в результате вырубки лесов в Юго-Восточной Азии».

© Agnès Rougier/RFI

Политик напомнил, что за последние три недели депутаты Европарламента приняли «беспрецедентные решения»о прекращении продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года и о налоге на углеродный след на границах… По словам Паскаля Канфена, выполнять закон должны будут все страны-экспортёры товаров в ЕС. Так как любой отказ от предоставления доказательств о соблюдении экологических норм Европейского союза, будет сопровождаться обложением товара максимальным налогом, предусмотренным для стран, не соблюдающих никаких норм.

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