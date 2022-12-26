Сербия направила главнокомандующего армией на границу с Косово

Президент Сербии Александр Вучич направил в воскресенье, 25 декабря, главнокомандующего армией Милана Мойсиловича на границу с Косово. Накануне Приштина не пустила на территорию республики сербского патриарха, а косовские сербы продолжают блокировать дороги региона.

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С 10 декабря косовские сербы перекрывают дороги в регионе, протестуя против ареста косовскими властями бывшего сербского полицейского. В воскресенье некоторые сербские СМИ опубликовали в социальных сетях видео выстрелов, утверждая, что косовские силы пытались демонтировать баррикаду.

Косовская полиция опровергла это, заявив, что ее сотрудники не участвовали ни в каких перестрелках. В свою очередь, косовские СМИ сообщили, что патруль международных миротворцев из миссии «Силы для Косово» (СДК) находился в зоне обстрела и подвергся нападению, раненых и пострадавших нет.

«Ситуация там сложная. Она требует присутствия сербской армии вдоль административной линии в ближайшее время», — заявил командующий сербской армией в интервью местному каналу в воскресенье. Генерал сообщил, что направился в город Рашка, расположенный примерно в 10 километрах от границы с Косово.

На прошлой неделе премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ситуация находится «на грани вооруженного конфликта». В воскресенье также стало известно, что власти Косово запретили въезд сербскому патриарху Порфирию, собиравшемуся посетить Печскую патриархию на территории частично признанной республики.

Ранее власти Косово решили перенести с 18 декабря на 30 апреля муниципальные выборы на севере республики, где проживают преимущественно этнические сербы, после того как главная просербская политическая партия заявила, что объявит этим выборам бойкот.

Косово провозгласило независимость от Белграда в 2008 году, спустя 10 лет после войны 1998–1999 годов, закончившейся вмешательством НАТО для защиты этнических албанцев. Сербия не признает государство Косово и официально продолжает считать его своей провинцией, а также призывает косовских сербов не признавать власть Приштины.

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