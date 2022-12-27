Первый «заочный» приговор в Беларуси — по 12 лет колонии олимпийской медалистке и спортивному функционеру

Глава беларусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя (Обращение к украинцам, беларусам, а также к российским спортсменам на фоне присутствия войск РФ в Беларуси. Обращение было опубликовано 28 января 2022 года).

Трехкратную олимпийскую медалистку, белорусскую пловчиху Александру Герасименю и исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина власти признали виновными «в призывах к санкциям и другим действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси». 26 декабря в Минске их заочно осудили на 12 лет колонии.

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Александра Герасименя после насилия белорусских властей против мирных протестующих в августе 2020 года подписала открытое письмо представителей спортивной отрасли Беларуси с требованием признать недействительными выборы президента, прошедшие 9 августа 2020 года. С осени 2020-го по апрель 2022 года Герасименя в вынужденной эмиграции возглавляла Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF). Александр Опейкин — исполнительный директор BSSF.

По информации прогосударственных телеграм-каналов, Герасименя и Опейкин виновны в создании Белорусского фонда спортивной солидарности, который признан в Беларуси «экстремистским». Они, согласно обвинению, «распространяли ложные сведения о событиях в Беларуси после выборов-2020» с августа 2020 года по 20 мая 2022 года. Также признаны виновными в том, что требовали санкций против Национального Олимпийского комитета Беларуси и других спортивных организаций, настаивали на переносе международных соревнований, в частности чемпионата мира по хоккею, призывали отказаться от их спонсирования.

Для наказания «беглых» — так называет Лукашенко и его сторонники выехавших из-за политического преследования оппонентов власти — в Беларуси изменили законодательство. Сейчас судить можно в рамках «спецпроизводства», то есть при физическом отсутствии обвиняемых в стране.

Это выглядит довольно сюрреалистично: назначенные государством защитники, государственный обвинитель и судья обмениваются репликами на фоне пустой железной клетки. Новые законы также предусматривают арест и конфискацию имущества политэмигрантов, в скором будущем планируется лишать белорусского гражданства эмигрантов, признанных виновными в «экстремистской деятельности».

У Александры Герасимени, заочно приговоренной к 12 годам колонии общего режима, арестованы деньги на счетах — более 48 тысяч долларов, машина Land Rover, мобильные телефон iPhone и Samsung, квартира, машиноместо, холодильник, акустическая система.

У Александра Опейкина, согласно его комментарию «Радыё Свабода» (svaboda.org), «изъяты только вещи вроде телефонов». Опейкину присудили 12 лет колонии строгого режима. По его мнению, такой суд и приговор «делаются для того, чтобы запугать активность, запугать людей». «Система, которая генерирует такие приговоры, ощущает полную неуверенность в себе», — сказал Александр Опейкин.

Александра Герасименя, которая праздновала Рождество в Варшаве, говорит, что действия белорусских властей не испортили ей праздники. «Почитали приговор, посмеялись и продолжили дальше праздновать. Как говорится, заочно вы меня можете даже расстрелять», — написала спортсменка в своем Facebook.

В ближайшие месяцы подобные суды пройдут в Беларуси в отношении многих политических и общественных деятелей и активистов, которые смогли уехать из страны в 2020-21 годах.

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